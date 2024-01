No me voy a referir a las pompas de jabón, aunque éstas también sirven para limpiar rastros y lavar conciencias, sino a las burbujas, de tamaño mucho mayor, donde se encierran los tiranos explotadores de su pueblo, acompañados de quienes los apoyan y disfrutan de las recompensas y prebendas que reciben a cambio de ese apoyo.

El intercambio apoyo-canonjía no es nada nuevo: poseedores de títulos nobiliarios y validos han disfrutado de lujos y privilegios, otorgados por reyes y déspotas a cambio de su lealtad y complicidad con el rey o emperador de turno, desde que la humanidad existe, hasta el máximo refinamiento durante el reinado de Luis XVI y María Antonieta ysu trágico final.

Luego vendrían las dachas donde ya no zares, sino la hipócrita “Nomenklatura” soviética, disfrutaría de lujos y refinamientos mientras el lumpenproletariatse rapaba la cabeza para deshacerse de los piojos. Situación que no ha variado mucho en la era Putin, por cierto, aunque sí el discurso resentido y vendedor de ilusiones.

O vendrían las dictaduras militares, con el autócrata que, tras un disfraz de “progreso” o “nuevos ideales nacionales”, domina a su antojo un país, manteniendo a raya a quienes luchan a favor de una democracia donde la ley sea igual para todos, y otorgando prebendas y beneficios a un reducido círculo de privilegiados que, como Versalles o las dachas rusas, viven dentro de burbujas donde todo es alegría y felicidad.

O las burbujas creadas en las playas cubanas, a donde son llevados, como con los ojos vendados, los turistas europeos y asiáticos, mientras se le niega el acceso a la oprimida población de la isla que todavía no ha sabido, y mucho menos se ha atrevido, a echar al proceloso Caribe a los sucesores de ese gran embustero que se llamó Fidel Castro. Un mundo absurdamente desigual donde sólo hay dos niveles muy separados entre sí, como bien lo narra María Elena Lavaud en su “La Habana sin Tacones”.

Toda una lista de déspotas y dictadores, en el mundo entero y a lo largo de la historia, han dominado a sus pueblos, han hambreado a sus gobernados y los han hecho migrar a otras tierras en busca de la paz, la seguridad y el bienestar perdidos. O, mejor dicho, a una gran parte de sus gobernados, porque una minoría vive en la opulencia, disfrutando de una fortuna amasada con ingredientes como el soborno, el robo de los dineros públicos, el chantaje, el narcotráfico y el lavado de dinero. Nuevos ricos aficionados a los automóviles de lujo, la alta costura, la gastronomía sofisticada y la relojería fina, para quienes se crean ampulosos centros comerciales, sofisticados restaurantes y hoteles de gran lujo, todo en áreas exclusivas donde los demás no tienen nada que buscar, como no sean las sobras en los basureros. Viven en burbujas de placer y desenfreno, aislados de la miseria que les rodea, y de la cual son, si no autores, cómplices.

Pero una burbuja mayor cubre todo el territorio nacional, sellando herméticamente todo lo contenido entre sus fronteras, insufladaa alta presión con un misterioso gas que mantiene aletargados a los venezolanos. Mezcla de propaganda política engañosa, compra de seguidores,desinformación y censura, cuando no tortura y muerte, de las voces disidentes,y quebrantamiento de voluntades mediante el socorrido método de la inalcanzable zanahoria ante el hocico del macilento y garrapatoso burro.

Pero la historia registra muy bien cómo han estallado estruendosamente esas burbujas.

Sólo falta que el pueblo despierte y dé el pinchazo.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos