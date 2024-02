De un político norteamericano decían sus adversarios que “no podía pensar y mascar chicle a la vez”; el problema estaba en que mascaba chicle todo el día. No se me podría aplicar el mismo impedimento, porque no masco chicle desde mi lejana pubertad; una cosa que no puedo hacer es masticar alimentos y manipular los cubiertos a la vez, pero la razón es que así me enseñaron mis padres, quienes consideraban de mala educación el estar paseando el arroz de un lado al otro del plato, mientras se mastica el bocado previo. “Trague primero y después llena el tenedor”.

Hay muchas otras cosas que no puedes (o no debes) hacer simultáneamente, como hablar por el celular mientras se conduce un vehículo, o decir que “ser rico es malo”, mientras bajo la manga larga de la camisa roja, rojita, se dejan entrever los brillos dorados de un costoso reloj de prestigiosa marca. O dejar que el subconsciente te traicione, y decir “tramparencia” desde tu puesto en un organismo electoral, cuando quienes te dan órdenes afirman públicamente que no entregarán el poder “ni por las buenas, ni por las malas”.

En el mundo hay miles que pueden pensar y mascar chicle a la vez. Y también pueden pensar y mascar deliciosos y exóticos manjares de altísimo costo, así como libar los más exquisitos néctares añejados, además de lucir costosos relojes y prendas de vestir. También pueden mentir y actuar como sinceros. Declararse “de oposición” y callar ante crímenes del régimen, como la desaparición forzada de periodistas y activistas defensores de los derechos humanos, además de prestarse al sainete de unas elecciones “tramparentes”, donde todos los candidatos tengan igualdad de derechos, como el de reunir a sus seguidores sin sufrir las agresiones de sicarios, pagados con dólares o con cajas CLAP. O, simplemente, embrutecidos por el discurso secular y engañoso: aquél del “a cada uno, según su necesidad; y de cada uno, según su capacidad”.

Sería mejor que se limitaran a mascar chicle, y dejaran de pensar, quienes se la pasan buscando la mejor manera (o la peor, según el caso) de aniquilar al adversario político, de lucrarse a costa del Tesoro Público, de ganar unas elecciones de manera ventajosa y fraudulenta (que viene a ser más o menos lo mismo).

También parecen aficionados a mascar esa goma, de origen maya y popularizada en Estados Unidos por Thomas Adam, muchos líderes y voceros de la oposición. Por esa razón (insisto) dejan de pensar en detalles importantes de la lucha contra la dictadura, como el mantener vivo el clamor (poco ruidoso, por cierto) de quienes reclaman la desaparición forzosa de valientes adalides contra la violación de los derechos humanos, como Rocío San Miguel, quien cumplió el viernes pasado dos semanas encerrada en el tenebroso centro de torturas de El Helicoide, o el militar retirado y residenciado en Chile, sacado de madrugada y en calzoncillos de su domicilio por desconocidos, presumiblemente al servicio de intereses políticos inconfesables: hasta la fecha, no hay señales de secuestro por delincuentes comunes en procura de dinero de rescate que, obviamente, no poseen el secuestrado ni sus familiares, a juzgar por la calidad de vida que llevan, según algunos medios noticiosos.

Y sería bueno que se dedicaran a mascar chicle los personeros del régimen, y así dejarían de pensar en cómo permanecer en el poder “por las buenas o por las malas”, o en cómo, de triunfar finalmente la democracia, negociar un exilio dorado donde puedan disfrutar impunemente de lo robado.

Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos