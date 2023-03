Alemania se impuso este sábado por 2-0 ante un inofensivo Perú con dos goles de Niklas Füllkrug en un partido en el que la selección sudamericana hubiera podido encajar más goles, sobre todo en la primera parte en la que estuvo completamente sometida al juego del contrario.

En la segunda parte el juego peruano mejoró algo, pero Perú no llegó ni siquiera a disparar a puerta y si no fue goleado lo puede agradecer ante todo a su meta Pedro Gallese. Tras una fase inicial de menos de diez minutos en la que los dos equipos parecieron neutralizarse mutuamente el partido se convirtió en un monólogo alemán ante un Perú que no lograba una organización defensiva para hacer frente a las arremetidas contrarias y en lo ofensivo no podía aparecer pues no tenía la pelota.

En el minuto 9 llegó la primera alarma para la portería de Gallese con un remate de Marius Wolf que se marchó desviado junto al segundo poste.

Poco después, en el 11, Gallese salvó sobre la línea ante un cabezazo de Niklas Füllkrug en el primer duelo entre los dos que se repetiría sin que el meta peruano, el mejor de su equipo en la primera parte, lograra salir siempre vencedor.

En el 12 llegó el primer gol alemán. La jugada se inició con un pase largo de Niko Schlotterbeck que Kai Havertz recibió con el pecho dentro del área. El balón rodó hasta los pies de Füllkrug que definió con un remate desde corta distancia.

Es posible que con mejor fortuna Luis Abram o Marcos López hubiesen podido intervenir bien para cortar el pase de Schlotterbeck o bien para impedir que el rebote le cayera a Füllkrug.

Tras el gol Alemania siguió mandando. Los intentos ofensivos peruanos se ahogaban antes del área y el meta alemán, Marc André Ter Stegen, solo tuvo que intervenir en una ocasión para cortar un centro y en otras para recibir pases atrás de sus compañeros.

En el 20 Gallese evitó el segundo, con dos paradas sensacionales ante sendos disparos a quemarropa de Florian Wirtz y Timo Werner tras un centro de Wolf desde la derecha.

En el 32 llegó el segundo, otra vez marcado por Füllkrug que definió desde el área pequeña a centro de Wolf para quien Havertz abría abierto juego desde el centro del campo.

Abram y López parecieron no ponerse de acuerdo acerca de quien debía ocuparse de Füllkrug.

Poco antes del descanso, Advincula evitó el tercero al bloquear un remate de Wirtz.

Al comienzo de la segunda parte el ataque peruano pareció ganar un poco de aire fresco con la entrada de Gianluca Lapadula. En el primer cuarto de hora la pelota estuvo con más frecuencia en la mitad alemana que a lo largo de la primera parte.

Sin embargo, las jugadas claras de área no llegaron y cuando se dieron ocasiones eran ocasiones para Alemania,

En el minuto 60 Serge Gnabry estrelló un remate de tijera contra el larguero. En el 68 Havertz estrelló contra el poste un lanzamiento de penalti que se había producido por una falta contra Schlotterbeck sancionada por el VAR.