La Asamblea Nacional aprobó acuerdo en reconocimiento a la valiente labor de los defensores de los derechos humanos, al documentar y acompañar a las víctimas de violaciones y crímenes de lesa humanidad, así como en la promoción, protección y defensa de los DD.HH. en Venezuela.

El documento aprobado en plenaria de la Asamblea Nacional, vía online y semipresencial, este martes 15 de diciembre, es en conmemoración con motivo de cumplirse el 72 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Día Internacional de las Personas defensoras de los DD.HH., en reconocimiento por su papel decisivo y fundamental en la construcción de sociedades libres y democráticas.

Expresa el acuerdo el agradecimiento el servicio público al país de los defensores de los derechos humanos por su labor inconmensurable de denunciar arbitrariedades, excesos y violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad represoras poniendo en riesgo su vida, integridad y libertad personal.

Asimismo, la AN reafirma en este documento su voluntad para que los organismos internacionales, especialmente el de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), para que puedan investigar directamente la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, “así como las diversas violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro”, proceso en el cual, han sido y seguirán siendo determinantes las personas defensoras de derechos humanos para impulsar tales acciones.

La Asamblea Nacional ratificó en el acuerdo, su compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos, con la reparación integral a las víctimas y con la sanción de los responsables, así como con el resguardo y protección de las personas defensoras de los derechos humanos cuya labor es esencial en la construcción de una sociedad libre, plural, inclusiva y democrática.

Por último, la Asamblea Nacional hace un reconocimiento y expresa su admiración, respeto hacía Pedro Antonio Nikken Bellshaw y como abogado, jurista, académico, y defensor de los derechos humanos, por su trayectoria pública y servicio al país, tras cumplirse un año del fallecimiento de este venezolano ejemplar, publicó el Centro de Comunicacion Nacional.

En Venezuela no hay nada que celebrar

Inició el debate sobre este punto la diputada Adriana Pichardo quien presentó el acuerdo en el marco del 72 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humano y del Día de los Defensores de los DD. HH, quien comenzó manifestando que en Venezuela no hay nada que celebrar por los casos en los que se violan los derechos humanos sistemáticamente de los venezolanos, por parte de funcionarios al mando del gobierno de Nicolás Maduro.

“En Venezuela no hay nada que celebrar con respecto a los derechos humanos, mientras existan más de 330 presos políticos o se realizan requisas violentas en Ramo Verde. El mundo entero ha puesto su mirada en nuestro país porque ya van numerosos informes que confirman que en Venezuela hay una dictadura e incluso ayer, la Corte Penal Internacional confirmó que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad”.

La diputada agregó que en el país no hay nada que celebrar, “mientras asesinen a los jóvenes en las calles, familias llorando porque en esta navidad no van a estar con sus seres queridos porque se encuentran presos injustamente”.

No convence el informe de la CPI

Luego se le dio un derecho de palabra al Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, quien indicó que en Venezuela estamos atravesando una grave crisis en materia de Derechos Humanos. “Tenemos la pérdida en calidad de vida, en salud, en alimentación, inseguridades jurídicas, además, de una migración como una de las más grande del mundo”.

“Tenemos violencia institucional y represión en cada una de las protestas, ante estos escenarios hay 5 mecanismos en los actuales momentos accionados en Venezuela el Consejo de Derechos Humanos extendió el mandato de la falta de indicios y de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, para seguir investigar en la nación, violación de los derechos humanos y sobre los responsables de crímenes que se cometen continua y sostenidamente por parte de la administración de Nicolás Maduro”.

Prado dijo que el informe que salió de la Corte Penal Internacional no lo convence, “porque solo se está investigando los crímenes cometidos del año 2017 y no se toma en cuenta las violaciones a los derechos humanos y asesinatos cometidos por el gobierno en 2014, 2015 y 2016, respectivamente”. No existe posibilidad de reconciliación y de perdón para construir la Venezuela que viene.

Mientras que el diputado por el estado Táchira, Rosmit Mantilla, indicó que es lamentable hablar de los derechos humanos en Venezuela, que la crisis ha obligado a más de 5 millones de venezolanos desplazarse por el mundo, quienes además mueren en balsas tratando de escapar del país y otros sometidos a xenofobia y tratos crueles por parte de la dictadura que les niega la oportunidad de crecer y desarrollarse en su patria.

Considera que Venezuela “es la prueba de que hoy en el mundo las democracias no se miden con la cantidad de votos, sino por el respeto a lo derechos humanos, por lo que sostuvo que en Venezuela lo que hay es una dictadura, que cualquier elección que se haga es nula de toda nulidad.”

Mantilla aseguró que los derechos humanos no se refrendan, ni se votan, sino que se defienden, en ese sentido en el 2021, los diputados y el presidente Juan Guaidó deben sellar el compromiso con los venezolanos, con las víctimas de violación de los derechos humanos y convertirse en los guardianes de la memoria histórica de Venezuela y de los últimos 20 años del chavismo.

“No existe posibilidad alguna de reconciliación, de unión y de perdón para construir la Venezuela que viene, si antes no llevamos ante la justicia a los victimarios de ciento de miles de millones de venezolanos que hoy son víctimas de la dictadura narco chavista, no sería viable ni real una próxima república si las víctimas no hayan alcanzado la justicia”, subrayó el diputado Mantilla.

Tenemos derecho a la rebelión

Por su parte el diputado por el estado Lara, Luis Florido señaló que el gobierno de Maduro les quita el derecho a unas elecciones libres justas y democráticas y eso lo evidencia el fraude del 6 de diciembre, pero se recuperó el 12 de diciembre el derecho a la rebelión.

“El derecho a la vida en Venezuela se viola, el derecho a la libertad se viola, el derecho a la seguridad también se viola. Lo que tenemos que hacer es seguir diciendo que lo que ocurre en Venezuela no es normal y la rebelión es nuestro derecho”.

Florido considera que se debe enviar un mensaje claro a la comunidad internacional, de la necesidad de recuperar los derechos de los venezolanos, como el “derecho al voto, al voto de verdad, a elegir en libertad. “En Venezuela se cometen las más aberrantes violaciones a los DD.HH”.

La diputada por el estado Cojedes, Dennis Fernández, afirmó que en Venezuela se cometen las más aberrantes violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. “El gobierno de Maduro persigue a los ciudadanos por pensar distinto, presos políticos por pensar diferente, porque por querer un país libre, democrático, un país donde podamos progresar y vivir en paz. Vivimos una crisis humanitaria compleja donde el riesgo es perder uno de los derechos más sagrados, más elemental como es el derecho a la vida”.

Fernández dijo que ante la situación precaria que vive el país seguirá luchando y defendiendo firme, de pie e incólume para lograr un Estado garantista de los derechos humanos, que resguarde y defienda los a los ciudadanos.

Finalmente la parlamentaria reconoció que la Asamblea Nacional ha sido un bastión en la defensa de los DD. HH. con la labor de los parlamentarios y con el trabajo que se ha realizado a través de las comisiones para visibilizar la situación que vive el país en materia de derechos humanos, ante los organismos internacionales.