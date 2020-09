Por una serie de motivos que voy a tratar de explicar, Venezuela no es un país normal. No puede ser normal un país donde un dirigente político que no comparte la ideología oficialista venga encarcelado por expresar sus opiniones. Esto no sucede en un país normal. No es “normal” un país que siendo el cuarto productor de petróleo en el mundo y el primero en reservas con 247 millardos de barriles, tenga que racionar los servicios de electricidad porque no ha sabido darle mantenimiento a las instalaciones existentes y no ha tenido la capacidad de buscar fuentes alternativas de energía, condicionando dramaticamente el funcionamiento de las empresas y la vida de los ciudadanos.

No es normal un país donde uno no puede hacer con su dinero lo que le dé la real gana porque hay un control de cambio que se lo impide. Esas son cosas que no suceden en un país normal! No es normal un país donde el hampa u otras organizaciones criminales que no me atrevo a mencionar, secuestran a más de 800 personas cada año, exigiendo rescate, so pena de matarlas.Ese no es un país normal! No no es normal un país donden el poder judicial está sometido al poder ejecutivo y donde la separación de poderes – ejecutivo, legislativo,judicial, fiscal, de la República – base y sistema del sistema democrático aqui es considerada una debilidad.

No es normal un país en el cual un referendum convocado por el gobierno proponiendo reformas constitucionales, entre las cuales la presidencia indefinida, y ganado en foma aplastante por la oposición, donde el CNE no publique los resultados para que no se sepa con que margen perdió el gobierno. Esto no sucede en un país normal. No es normal un país donde hay una criminalidad incontrolable y donde el hampa mata a más de quince mi personas todos los años. Esto no sucede en un país normal! No es normal un país donde hay más de cien mil extranjeros que bajo la falsa faceta de “entrenadores deportivos, maestros, paramédicos, etc.lo que hacen en realidad es proselitismo político, tratando de instaurar aquí tambien un régimen parecido al que hay en Cuba desde hace más de 60 años.

No es normal un país donde se gasten miles de millones de dolares en armamentos,cuando ese país carece de viviendas, de alimentos, de artículos de primera necesidad, de insumos médicos, de hospitales debidamente equipados. Definitivamente esto no sucede en un país normal y el grave peligro que hay, es la reacción incontrolable de la gente cuando finalmente tome conciencia de realidad… Que Dios nos agarre confesados!!!

Desde Italia-Paolo Montanari Tigri