El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, negó hoy que su país haya generado refugiados en masa y sostuvo que las centenas de miles de personas que han huido del país lo han hecho por razones exclusivamente económicas.

“Un refugiado es un perseguido o su vida corre peligro si regresa a su país. En Venezuela no hay refugiados, tal vez alguno es perseguido por alguna mafia, pero que haya miles, no. No hay persecución por el Estado, en absoluto. Cualquier venezolano que ha salido por razones económicas regresa a su país tranquilamente”, dijo Arreaza a los medios.

El canciller venezolano participa en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que inauguró la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que hoy cifró en 2,3 millones el número de venezolanos que han huido del país caribeño por “la falta de alimentos y de acceso a medicinas esenciales y a atención médica”, así como por “la inseguridad y la persecución política”.

NUEVA ETAPA DE COOPERACIÓN

Jorge Arreaza se reunió con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, en Ginebra, Suiza. Informó que acordaron comenzar una nueva etapa de cooperación con nuevos métodos de intercambio y coordinación entre Venezuela y su oficina.

El canciller quien realizó una intervención en el marco del 39º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunció y exigió que cese la agresión del gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados contra la patria de Bolívar, reseñó AVN.