Integrantes de la Comisión Permanente de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, se reunieron con la rectora Jessy Divo de Romero, con el objetivo de evaluar diversos aspectos relacionados con la realización del más importante evento de promoción del libro y la lectura del centro del país.

La máxima autoridad universitaria recibió con mucho entusiasmo el papel de trabajo inicial presentado por la presidenta de FILUC, Rosa María Tovar y su equipo, en aras de comenzar a dar pasos para la realización de la feria prevista para el último trimestre del año.

“Agradezco el entusiasmo del equipo de FILUC que siempre me acompaña, sobre todo en tiempos de tantas carencias y dificultades, son personas que me inyectan fuerzas y ánimos para seguir adelante, particularmente en este año, en el que no he cesado en la búsqueda de aliados que se sumen a nuestro objetivo de recuperar a la UC, sus espacios y su aporte a todo lo que nos rodea”, declaró la rectora.

Comentó que para ella, FILUC es ese sueño que siempre anhela cumplir y este año está segura que se hará.

La docente dijo estar convencida de que la UC contará con alianzas públicas y privadas, para llevar adelante la actividad.

“Por eso desde ya entramos en conversaciones con diferentes instancias porque montar un evento de esta magnitud requiere del apoyo de todos y del empuje de nuestros ucistas”, destacó.

La rectora expresó su emoción ante la disposición que ha sentido desde todos los sectores, para contribuir con la FILUC.

“Todos quieren unirse de alguna u otra manera a la Universidad de Carabobo, porque somos una casa enorme y generosa, espaciosa y abierta para todos”.

Subrayó que en estos momento se está en la fase de selección de los espacios que servirán para el montaje de la feria, así como de otros aspectos técnicos que son necesarios evaluar para su ejecución.

Estuvieron presentes en la reunión preparatoria, miembros de la Comisión Permanente y de la oficina FILUC, Hernán Prado, María Gabriela García, Elibey Sequera, Daniela Chirinos, Jesús Millán, Mariely Mendoza y Carla García Sanoja.

Con nota de prensa