Gareth Bale, futbolista del Real Madrid, se mostró interesado en jugar algún día en la Major League Soccer (MLS), principal campeonato del fútbol estadounidense.

“Creo que ha crecido mucho en estos años. Cuando vamos en pretemporada y jugamos contra ellos los partidos son complicados, el nivel ha mejorado mucho. Los clubes han mejorado, las infraestructuras y los estadios también”, aseguró en una entrevista para ‘Hat-trick podcast presented bu ICC’. Además, catalogó a la MLS como “una liga top” a la que muchos jugadores quieren ir a jugar en la actualidad.

El galés ha tenido una temporada complicada en el Real Madrid, en la que no ha entrado en los planes de Zinadine Zidane. Jugadores como Vinícius, Rodrygo o Isco, han adelantado al ex del Tottenham en la lista de preferencias del entrenador francés. Al mismo tiempo, las lesiones no le han ayudado a alcanzar regularidad durante la campaña.

Bale, que en la entrevista se dejó querer por la MLS, tendría complicado recalar en esta liga desde el punto de vista económico, ya que tiene contrato hasta el año 2022 y cobra 30 millones de euros en el conjunto blanco, cifra muy difícil de igualar por un equipo de la liga estadounidense.

El atacante también se refirió a la polémica bandera que exibihieron los jugadores de Gales tras clasificar a la Euro, en la que decía ‘Gales. Golf. Madrid. En ese orden’, en referencia al supuesto orden de prioridades de Bale.

“Vi la bandera unas semanas antes, había fotos online. Mis compañeros me dijeron que si nos clasificábamos la sacarían para celebrarlo con ella. Lo celebramos todos como equipo pero yo no la cogí. Simplemente estábamos bromeando. Estábamos todo el equipo de celebración y no voy a dejar de saltar con mis compañeros. Era un poco en broma, diversión”, explicó.

El galés recordó su gol de chilena en la final de Kiev frente al Liverpool. “Recuerdo la bola viniendo, reaccionas así, ves el balón caer a la red, se hace el silencio en el estadio. Es un gran recuerdo, no tuve mucho tiempo de pensarlo. Marcelo sabía que si ponía el balón al área íbamos a intentar rematarlo, todos celebramos el gol”.