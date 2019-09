El receptor venezolano, Willson Contreras, fue activado este martes por los Cachorros de Chicago desde la lista de lesionados, tras haberse perdido un poco más de un mes de juego debido a un tirón en la corva derecha.

The #Cubs today activated catcher Willson Contreras and LHP Derek Holland off of the 10-day IL. pic.twitter.com/HxQWK6S8J0

— Chicago Cubs (@Cubs) September 3, 2019