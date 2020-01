El director del Cendas-FVM, Óscar Meza, informó este viernes que la canasta básica del mes de diciembre superó los 27 millones de bolívares, lo equivalente a unos 546,45 dólares, mientras el ingreso familiar de dos salarios mínimos es de solo 6 dólares.

Según encuestas, solo 15% de la población venezolana es la que devenga un salario superior a los $600 pueden adquirir la canasta, detalló Meza. Cendas se enfocan solo en el otro 85%. Por ejemplo, los 3.8 millones de pensionados tenemos un salario mínimo y los maestros, si acaso, dos. Se necesitabas 102 salarios mínimos para la canasta alimentaria y 182 para la canasta básica.

Meza explicó que ante esta realidad el déficit de una familia fue de 98,9% con respecto al costo de la canasta básica. En dólares, fue equivalente a 546,45, hemos dicho que si nos atenemos al artículo 91 de la Constitución, estariamos hablando de que debería haber un salario mínimo de 600 dólares», señaló Meza.

¿Cuántas personas pueden acceder? Si acaso el 15% de la población venezolana, devengan un ingreso mayor a los 600 dólares?, señaló Meza.

“Esto es una tragedia”, alertó el director de Cendas.

El petro

Por otra parte el dirigente de la FVM criticó que se quiera imponer el petro. El régimen de Nicolás Maduro ya no defiende al bolívar, sino a una moneda digital en la cual no se tiene confianza, y en consecuencia, no creo conveniente que cobremos el salario en petro. Deberíamos seguir cobrando en bolívares si no es posible en dólares, precisó Meza, en una entrevista en el programa Primera Página de Globovisión.