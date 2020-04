View this post on Instagram

Franlys Aguana fue detenida por permitir trato cruel contra su hijo en Valencia Franlys Indira Aguana Silva (30), fue detenida por funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias en la unidad de cuidados intermedios (UCI), del Área de Pediatría del Centro Policlínico Valencia, tras permitir que su pareja golpeara salvajemente a su hijo de cuatro años. El menor fue trasladado por Franlys al hospital, manifestándole a los galenos, que este se había caído; sin embargo, al ser examinado por los médicos, estos detallan que las lesiones presentadas en el cuerpo del niño, no son producto de una caída, sino de una fuerte golpiza, que le causó múltiples lesiones en su anatomía, entre ellas, sus partes íntimas. Por lo que los doctores proceden a notificarle a las autoridades, logrando la captura de la progenitora, a su vez se realizaron las labores de investigación inherentes al hecho, determinándose que el padrastro del niño, identificado como Renan Argenis Renny Flores Pineda (29), fue quien le causó la golpiza bajo el conocimiento de la detenida. El hombre está siendo intensamente buscado por todos los organismos de seguridad ciudadana del país, la madre del niño fue puesta a la orden del Ministerio Público del estado Carabobo.