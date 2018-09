El Consejo Nacional Electoral CNE) anunció para este martes la publicación del Registro Electoral preliminar, con miras a las elecciones municipales fijadas por ese organismo para el 9 de diciembre próximo. De acuerdo con lo informado este lunes, el mencionado registro será publicado en su página web: www.cne.gob.ve.

El objeto de su publicación, según ha sido expuesto por la rectora del CNE, Tania D’ amelio, es permitir su revisión, verificación, reclamos y eventuales impugnaciones por parte de los interesados, entre el 5 y el 19 de septiembre. Igualmente informó el ente que el viernes próximo se realizará la auditoria del registro en la que además de los técnicos del CNE, deberán estar presentes representantes de las organizaciones que participarán en los mencionados comicios.

Recordó el Consejo Electoral que el proceso de inscripción y actualización de datos en el Registro comenzó el pasado 23 de julio en 706 centros habilitados en todo el país para inscribir nuevos electores y actualizar datos, como cambios de residencia y otros. La jornada cerró un mes después. En las venideras elecciones se tiene previsto escoger 4.900 concejales, con sus respectivos suplentes. De estos, 1.703 serán elegidos de forma nominal, 685 por listas y 69 por las comunidades indígenas.

Para estos comicios tienen derecho a votar los venezolanos, así como los extranjeros, con más de 10 años de residencia en el país, que aparezcan inscritos en el Registro Electoral del municipio respectivo. Solo habilitados participarán Bruno Gallo, representante de Alianza Progresista (AP) ante el CNE informó para El Universal que tanto su organización como las que apoyaron a Henri Falcón en las pasadas elecciones de 20 de mayo de este año, participarán en este proceso (MAS, Copei y Soluciones, entre otras), hoy reunidas en la llamada Concertación para el Cambio (CC).

En este sentido, indicó Gallo que “Alianza Progresista está dispuesto a participar en esta y en todas las elecciones, porque creemos que es la única salida a la crisis que hoy soporta el pueblo venezolano. A pesar de las arbitrias condiciones impuestas por el organismo electoral, insistimos en la alternativa democrática que nos permite el voto”.

En relación con la no participación de importantes organizaciones políticas en este proceso, señaló que estas fueron impedidas de participar por el propio CNE mediante arbitrarias decisiones, entre ellas las inhabilitaciones a partidos. Como es del conocimiento público, partidos que en pasadas elecciones, antes de las de gobernadores obtuvieron una mayoría de votos, como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Unipa, fueron inhabilitadas por no concurrir a los comicios para elegir gobernadores y presidente de la República y por no revalidar sus listados de inscritos en esas orgaizaciones.

Agregó Gallo que no obstante esta situación, los integrantes de la alianza CC celebran reuniones con dirigentes regionales de las distintas organizaciones excluidas, en busca de acuerdos para permitirles su participación en el proceso.

Con información de El Universal