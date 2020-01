Los columnistas de Carabobo hicieron un llamado a los parlamentarios honestos, a los que no se dejan comprar con dineros provenientes de orígenes oscuros y de dudosa procedencia y a los que no se subastan al primer postor, a votar en cumplimiento de la orden del pueblo de reelegir en la presidencia de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó.

Comunicado de la Asociación de Columnistas

La Asociación de Columnistas de Carabobo, en reunión realizada este lunes primero de enero de 2020, preocupada por la situación general que atraviesa nuestro país entre tantas adversidades como: la gravísima crisis económica, en los servicios de salud, alimentaria y de orden político, más los terribles rigores y todas estas dificultades que como consecuencia de una gestión de un gobierno extremadamente mediocre han causado la estampida de cerca de cinco millones de compatriotas que buscan en tierras extrañas lo que les niega el régimen opresor de Nicolás Maduro; decidió de manera unánime fijar posición pública sobre el evento que ha de realizarse el próximo domingo cinco de enero en la sede de nuestro parlamento nacional.

Es el caso que el régimen, para evitar la reelección del actual presidente de la AN y presidente encargado de la presidencia de la República de Venezuela, ha lanzado una ofensiva inescrupulosa hasta el extremo de tratar de comprar a diputados de la oposición para evitar la reelección de Juan Guaidó. Este pavor que abruma a los actuales gobernantes se debe a que esta relección es la única que le garantiza a Venezuela toda tanto el respaldo nacional como internacional para el rescate de la democracia a través de su liderazgo. No contar con su dirección es ir directo al vacío; es echar por tierra todos los grandes avances que hemos logrado hasta ahora con tanto esfuerzo y sacrificio. Quizá estos avances pasan desapercibidos para algunos como consecuencia de la desesperanza, pero estamos claros que esta desesperanza no puede ser en ningún momento quien rija nuestro destino. La democracia se logra y se mantiene con líderes que creen en el sistema democrático, que creen en la democracia como un modo de vida. Consideramos que muchos de nuestros líderes se encuentran actuando bien dentro del parlamento y es a través de este que se encontrará la única manera de revitalizarla, y para ello debemos respaldarlos con toda nuestra fuerza y voluntad.

Por todo lo anterior, la Asociación de Columnistas de Carabobo, hace un llamado a nuestros parlamentarios honestos; a los diputados que no se dejan comprar con dineros provenientes de orígenes oscuros y de dudosa procedencia, a los que no se subastan al primer postor, a quienes fueron electos por el soberano para servirle a los ciudadanos y dar la lucha por el rescate de la libertad y la civilidad, por el progreso de nuestro país para salir de esta inercia pervertida, que este domingo cinco de enero cumplan la orden del pueblo que los eligió. Y que les exige en esta hora funesta de la patria que reelijan al líder que goza del respaldo de la mayoría de los venezolanos, del apoyo de los organismos internacionales y cerca de sesenta países. En otras palabras, que ratifiquen a Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional.

Firman: Rafael García Marvez, Luis Tomás Izaguirre, Humberto Seijas Pittaluga, Manuel Barreto Hernaiz, Peter Albers, Julio Castillo Sagarzazu, Luis Vizcaya, Joel Núñez Flautes, Luis Garrido, Celio Celli Gerbasi, Carlos Cruz Hernández, Jesús Lugo Peña, Elio Alvarado Henríquez y Gregorio Riera.