Septiembre cerró como el primer mes en registrar más de mil nuevos casos de COVID-19 en Carabobo. El crecimiento de la curva fue evidente y la opacidad en la información se mantuvo como una constante, tal como ha sucedido desde el inicio de la pandemia en la entidad.

De acuerdo a las cifras de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, fueron mil 14 los contagios por COVID-19 en Carabobo, reportados en el mes que acaba de culminar.

Esa cifra representa un aumento en 128% respecto a los 444 casos de agosto, mes que se mantiene como el más fatal, hasta ahora con 15 de los 28 fallecimientos por coronavirus que se han anunciado de forma oficial, lo que es igual a 53,57% de las muertes.

Pero eso no es todo. Septiembre acumuló 58% del total de casos reportados por COVID-19 en Carabobo desde el 19 de mayo y que, según la plataforma Patria, es de mil 761.

A eso se suma que la cifra del mes nueve del año superó a los 257 contagios de julio en 295%; los 45 casos de junio en 2153%; y al único reportado en mayo en 101300%.

Septiembre histórico para COVID-19 en Carabobo

Desde la llegada de la COVID-19 en Carabobo cada mes los casos se han ido incrementando. En la entidad la curva de contagios no se ha aplanado. Pero septiembre ha sentado precedente. Registró el día con mayor número de personas diagnosticadas con la enfermedad. Fue el domingo 13 con 113 casos.

También tiene en su histórico la cifra semanal más alta hasta ahora, con 402 contagios del 7 al 13 de septiembre.

Solo los días 1 y 22 de septiembre no se anunciaron casos de COVID-19 en Carabobo desde la vocería oficial que estuvo repartida entre Delcy Rodríguez y Freddy Ñáñez, quienes no dieron ningún tipo de detalle de la distribución de los contagios por municipio, dato que no se da desde el 24 de julio.

Fallecidos por COVID-19 en Carabobo

Aunque el número de nuevos contagios por COVID-19 en Carabobo aumentó de manera considerable durante el mes, desde el 11 de septiembre no se anuncian fallecidos en la entidad.

Aún así, del total de 28, ocho se registraron en septiembre, una cifra en la que no se incluyen a los médicos que han muerto por coronavirus, de acuerdo a diferentes fuentes y que reportaron las peores cifras hasta los momentos.

Son 14 los doctores fallecidos por COVID-19 en Carabobo, de los que 11 se registraron en septiembre. El 7 murió el intensivista de 48 años Víctor José Lugo Goudett, el 10 se conoció el deceso del cirujano general Diómedes Peña, mientras que al día siguiente se informó el fallecimiento del doctor Rafael Barela.

La madrugada del domingo 13 murió la gineco obstetra Ana Mercedes Flores, posteriormente, fallecieron los doctores Jorge Flores, el dermatólogo Roberto López Fonseca, y el médico Nilson Villanueva.

El médico cirujano Carlos Enrique Verdú Larreal murió el 18, mientras que el 27 perdió la vida por COVID-19 en Carabobo el cirujano oncólogo Oscar Emiro Peña.

Alcaldes en silencio

Solo tres de los 14 alcaldes de la entidad dieron balance de casos de COVID-19. El primero fue el de San Diego, León Jurado Laurentín, quien el 15 de septiembre informó que hasta la fecha eran 135 los casos confirmados con PCR, 12 recuperados, un fallecido y cinco sospechosos.

El 22 de septiembre el alcalde de Guacara, Johan Castañeda, dijo que tenían registros de 78 casos positivos de COVID-19, de los cuales 18 ya se estaban completamente recuperados y al menos 20 fallecieron.

Dos días después, Gustavo Gutiérrez, alcalde de Naguanagua, anunció que el número de casos en la jurisdicción era de 98, de los que 44 ya estaban recuperados.

Fue así como transcurrieron los 30 días de septiembre y le da la bienvenida a octubre en cuanto a COVID-19 en Carabobo, con cifras totalmente negativas.