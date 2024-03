“La tiranía es el ejercicio del poder más allá de lo correcto, algo a lo que nadie tiene derecho”

John Locke

El título de esta columna representa los “saltos atrás” de los cuales hablaba Gian Battista Vico y que representan retrocesos en el desarrollo histórico y social de los pueblos, , esos retrocesos son también estudiados por Douglas North en su obra Economía Institucional y los refiere como “cambios institucionales”, la verdad es que darle algún marco a las crueldades vividas hasta la crudeza de Goya queda limitada, la obra en cuestión representa a un demonio escribiendo sobre un Tomo el Real Decreto del de mayo de 1814, en el cual Fernando VII de Borbón regresaba al poder y abolía la constitución y hasta la historia, en el entendido de que regresaba también la voluntad absolutista del poder, a continuación me permitiré reproducir algunos fragmentos de este Decreto ominoso:

“Conformándome con las decididas y generales demostraciones de la voluntad de mis pueblos, y por ser ellas justas y fundadas, declaro […] aquella constitución y tales decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo. […] Y como el que quisiese sostenerlos, y contradixere esta mi real declaración, tomada con dicho acuerdo y voluntad, atentaría contra las prerrogativas de mi soberanía y la felicidad de la nación, y causaría turbación y desasosiego en mis reynos, declaro reo de lesa Majestad a quien tal osare o intentare, y que como a tal se le imponga la pena de la vida, ora lo execute de hecho, ora por escrito o de palabra” .

El absolutismo, como atavismo en el poder creé que puede borrar, cambiar y modificar la historia, por ello Goya, representa a un demonio con oreja aladas, escribiendo en un tomo, para torcer la verdad. Contra el bien General esta inscrita en los Caprichos enfáticos, en los disparates y en la serie de pinturas negras, en donde el artista plasma los hechos actuales de la represión contra los liberales, la reinstalación de la inquisición y el absolutismo feroz, es resaltante advertir como en el decreto del 4 de mayo de 1814, se desconoce la historia y los hechos reales, así como en pleno siglo XXI, un régimen innominado desconoce la voluntad civil, el deseo de ser libres y persigue para encarcelar y aniquilar a sus opositores.

A la fecha de acuerdo a datos de la Organización no gubernamental ONG “Foro Penal”, en Venezuela se encuentran detenidos 15.800 personas en distintos centros de detención, que van desde Ramo Verde, Boleíta y la temida mole de Concreto del Helicoide, frente a ello el mundo libre fue abofeteado tras la furia del régimen, quien despachó a la oficina que velaba los Derechos Humanos en el país, la Comisión Internacional de Derechos Humanos ( CIDH), fue expoliada y defenestrada de un país secuestrado por enfáticos caprichos, por disparates y por la obra negra de Goya, la estética de la persecución del abuso y de la muerte.

Más de 8 millones de venezolanos han escapado de esta realidad, cifras del Orden Mundial.com, dan cuenta de que el primer país en pedir asilo político es Venezuela con: 1.18 millones de solicitantes, seguido de Afganistán con: 324 solicitudes, todo ello confirma que la connaturalizad homicida del régimen Talibán es comparable con los bárbaros atropellos de la gansterilidad instalada en el poder venezolano.

Finalmente nadie se encuentra a salvo, ni siquiera habiendo huido del país, el caso del Teniente Coronel Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Santiago de Chile, confirman que la crueldad y la maldad no se pueden ocultar ni tan siquiera, en el interior de una maleta, bajo el pétreo cemento pues la verdad y el dolor salen a flote, todo el Continente peligra, el Gobierno de Gabriel Boric guarda el debido silencio sumarial, pero el régimen de Venezuela no explica absolutamente nada de este horror, así como mantiene silencio sobre los más de 15.800 presos políticos, por ende quienes tengan proxemia con estos crueles, no son socios, son cómplices con la misma estructura mental y moral de quienes hoy nos secuestran.

Referencias.

Douglas, N. (1998). Nueva Economía Institucional. México: Mac Graw Hill.

Fernando, V. (1867). Real Decreto 4 de mayo de 1814. Madrid: Real Casa del Patrimonio.

Vico, G. (1954). Principio de una ciencia nueva sobre la naturaleza común de las naciones. Madrid: Aguilar.

X @carlosnanezr

IG @nanezc