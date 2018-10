Galindo sostuvo que la corrupción en el país sigue “galopante” porque “necesitamos la colaboración directa de quienes manejan los fondos públicos”.

En ese sentido, exhortó al Servicio Autónomo Fondo Nacional del Poder Popular (Safonapp) a que “oriente a las comunas” a manejar los recursos que les destina el Estado para evitar caer en “causales” de corrupción.

El contralor manifestó que existe una “desviación” de fondos públicos porque, a su juicio, no se les enseña a los concejos comunales administrar el dinero que les da el Safonapp.

Señaló que en el 2015 el estado Vargas entregó dinero a una comunidad para el empotramiento de las aguas negras y como no hubo un ingeniero civil que los guiara, sobre por dónde pasaba el tuvo matriz, se perdió el recurso, no obstante, al no ser instruidos “ellos no tienen la culpa”, alegó el contralor.

Señaló que actualmente una de las aristas de la corrupción radica en el “tráfico” de las cajas CLAP.

Galindo pidió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) permitir el control previo que realizaba la Contraloría dado que “con la reforma de la Ley Orgánica de la CGR en el año 2010 se suprimió el control previo y este es indispensable para ejercer el control fiscal en los tres niveles de gobierno: nacional, estadal y municipal”.

