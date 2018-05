“Ahora todo el mundo corre… Unos por la salud, otros para salvar celulares y carteras”… Joey Adams.

–-o-o-o-o-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

Hoy y mañana son Días del Correo.

Adriana Avitia I. de Monclova, gentilmente, opina…: “Por lo de su párrafo ‘Culopicosos al bate’, quiero hacerle una pregunta: ¿ha visitado Usted Monterrey o sólo la conoce en fotografías? Se jacta de saber de beisbol, y me da cierta pena hacerle ver que está en total ignorancia sobre Monterrey. Es una gran ciudad, con capacidad para eso y más. No es necesario que haga alarde de hombre de mundo, cuando muy apenas sabe la tabla del 1. Le sugiero que lea, se informe y después informe, obvia, verídica. Es una lástima que con tan poco conocimiento, tenga seguidores, que ahora me queda la duda, ¿serán reales o usted se los inventa? Lo leo por obligación, es parte de mi trabajo, no me cuento (ni me contaré) jamás entre sus “lectoras”. Espero que así como tiene el atrevimiento de publicar y opinar sin conocimiento, tenga lo mismo para publicar este correo”.

Amiga Yana…: Perdona que te hice unas 20 correciones en tu texto, ortografía, sintaxis, puntución. Y no solo he visitado Monterrey, he dictado allá cursos para narradores de beisbol y para periodistas. Además, tengo grandes amigos en el Tecnológico. De acuerdo contigo en que “Monterrey es una gran ciudad”, pero muy lejos de tener con qué ser sede de Grandes Ligas. Mi “poco conocimiento” ha sido producto de un grado universitario en periodismo y 71 años de experiencia en el diarismo. Por eso te recalco…: Monterrey no tiene con qué ser sede de Grandes Ligas, ni hay inversionistas capaces de exponer los dos mil millones de dólares que se necesitan para obtener la franquicia y echarla a andar. Quienes dicen que sí, o no conocen los pormenores, o quieren adularle a los mexicanos. Te aseguro, te recalco, te recontrainsisto que no habrá sede de Grandes Ligas en territorio mexicano. Chica, es una cuestión de sentido común, de cuatro deditos de frente, de un poquitico de inteligencia. Por cierto, ¿por qué eres experta en el manejo de las Grandes Ligas? Gracias por leerme y por escribirme.

Mauro A. Chale Pech, de Mérida, Yucatán, pregunta…: “¿Cómo son los descansos de los bigleaguers”.

Amigo Yayo…: Los equipos tienen algunos lunes y jueves libres. Los bigleaguers disponen de ese tiempo para lo que necesiten, a menos que led asignen alguna actividad de relaciones públicas.

Juan Colmenares, de Caracas, opina…: “Le preguntan quién lo autoriza para decir quién tiene chance de llegar a Cooperstown. Bueno, tiene muchos años escribiendo y dedicado al beisbol, ha visto muchos peloteros. Eso le da una buena experiencia. Es un experto”.

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

Jbeisbol5@aol.com

@juanvene5