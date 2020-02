El ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, cuestionado por la comunidad internacional y por la oposición en su país por al encuentro sostenido con Delcy Rodríguez, al parecer desautorizó a un oficial de policía que habría subido a la aeronave en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde estaba la política sancionada para impedirle el desembarco en la nación ibérica por las penalizaciones que pesan en su contra.

De acuerdo con el portal La Razón, que describen que el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía accedió al avión privado en el que viajaba Rodríguez para comunicarle que no podía acceder a territorio español, aunque sí le dijo a los demás que estaban en la aeronave que podían hacerlo, entre ellos al ministro de Turismo, Félix Plasencia, luego de haber hecho los trámites migratorios correspondientes, reseña Tal Cual.

Según el portal citando la versión oficial, como Delcy Rodríguez no podía desembarcar, todos optaron por quedarse en la nave.

El encuentro de ocho horas

Relatan las fuentes que José Luis Ábalos se presentó después de cierto tiempo al aeropuerto de Barajas y de inmediato se subió en el avión y habló con los funcionarios venezolanos y aclararles su situación.

Sin embargo, se reveló que Ábalos y todos los funcionarios venezolanos que sí bajaron del avión estuvieron en la sala VIP del terminal internacional, donde el ibérico estuvo con Rodríguez y sus acompañantes durante hora y media para luego salir del aeropuerto y no regresó.

En ese tiempo, según las fuentes de La Razón, no llegaron representantes de la legación diplomática de nuestro país.

En el espacio de ocho horas que estuvieron en la sala VIP, solo comieron de las máquinas automáticas y no tuvieron la posibilidad de degustar alguna comida especial preparada para ellos.

De las seis personas que integraban el grupo de Delcy Rodríguez, solo se quedó en España el ministro de Turismo. Rodríguez y los otros cuatro funcionarios fueron llevados en una furgoneta de las que se utilizan para pasajeros que llegan en vuelos privados, hasta el avión en el que abandonaron Madrid con destino a Doha.

Pasaporte no fue sellado

El pasaporte de Rodríguez no habría sido sellado porque si se hace este procedimiento, se reconoce su ingreso al país y por ende, Madrid estaría violando las sanciones impuestas por la Unión Europea.

Ábalos negó el pasado 26 de enero que en sus planes esté dimitir a su cargo tras la polémica de su reunión con Delcy Rodríguez y reiteró que “básicamente fue un saludo” lo que le extendió a la funcionaria sancionada por la Unión Europea.

“Yo no he tenido una reunión (…) He tenido un encuentro, que básicamente fue un saludo, y de alguna forma, trasladarle nuestra inquietud, recordarle que no podía entrar en España. Eso no es una reunión. Una reunión se prevé y no fue el caso”, aseveró.

Leer más: larazon.net/