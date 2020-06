La Corte Internacional de Justicia (CJI) no tiene jurisdicción para admitir la demanda unilateral de Guyana sobre el territorio Esequibo, así lo aseguró Williams Dávila, quien presidió la Comisión Mixta en Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica.

Dávila indicó que la aplicación unilateral que ejerce Guyana va en contra del Acuerdo de Ginebra, el cual establece la búsqueda de una salida práctica y diplomática y no judicializar el conflicto.

Sobre la audiencia oral prevista para este martes 30 de junio Dávila destalló que no se cumplió con el procedimiento, debido a que no existió un consenso para tomar la decisión de admitir la demanda, además destacó que el Secretario General de las Naciones Unidas no tiene competencias para atender el conflicto planteado.

El parlamentario dijo que desde la legítima Asamblea Nacional se le dará continuidad al caso.

Durante el foro, titulado Audiencias orales sobre el Esequibo en la Corte Internacional de Justicia, la grave situación actual de nuestro reclamo, también participó el presidente encargado Juan Guaidó, quien reconoció que el Esequibo es de Venezuela.

El presidente del Parlamento también comentó que desde el Legislativo se seguirán ejerciendo acciones para mantener la controversia en el ámbito político y diplomático.