Cicpc detuvo a extorsionadora de comerciantes en El Hatillo Zuleymi Carolina Bellorin Urbina (27), quien se dedicaba a la extorsión, fue detenida por funcionarios de la División Contra Extorsión y Secuestro en el municipio El Hatillo, estado Miranda. Esta mujer en compañía de su esposo, quien aun está siendo ubicado para ponerlo a la orden de la justicia venezolana, estudiaba el estatus económico de sus víctimas y a través de llamadas telefónicas amedrentaba a los comerciantes del municipio, solicitándoles una alta suma de dinero para no atentar contra su vida ni la de sus familiares. El dinero proveniente de las extorsiones caía en una cuenta bancaria perteneciente a una prima de la detenida, quien se encuentra fuera de Venezuela y se la dejó para que la mantuviera en movimiento, aprovechándose de ésta situación para fines delictivos. Los pesquisas realizaron las investigaciones de campo y experticias documentales que los condujeron hasta el sector Cantarrana, donde capturaron a la delincuente, incautándole un teléfono marca Samsung, modelo J2 Prime; armas de fuego, de diferentes calibres y una motocicleta, puestos a la orden de la Fiscalía 74° del Área Metropolitana de Caracas.