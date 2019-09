View this post on Instagram

NO A LA CORRUPCIÓN Cicpc detuvo a trabajador de Cantv por estafar a más de 600 personas en Caracas Un hombre identificado como Lonardo Davinche Molina Sanguino (49), quien se aprovechaba de su cargo como consultor en proyecto de Cantv para estafar a sus víctimas, fue detenido por funcionarios de la División Contra La Delincuencia Organizada en la parroquia El Recreo, municipio Libertador de Caracas. Durante las investigaciones se pudo conocer que las investigaciones arrojaron que el detenido ofrecía la venta de teléfonos subsidiados por el Estado venezolano, solicitando una alta suma de dinero para luego no hacer entrega del producto ofrecido, afectando el patrimonio económico de más de 600 personas interesadas. Los pesquisas realizaron las experticias documentales que comprobaron la culpabilidad del delincuente, siendo arrestado en el sector Colegio de Ingeniero, incautando como evidencias dos celulares marcas ZTE y Orinoquia, quedando a la orden de la Fiscalía Trigésima de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.