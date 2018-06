El editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo hoy a través del medio que preside, que desconoce el presunto fallo de un tribunal en contra del periódico por la demanda que presentó ante la justicia en 2015 quien fuera presidente del Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Otero indicó que no han sido notificadas las partes acerca de la sentencia en el juicio que se sigue por presunta difamación, luego de que El Nacional replicara una información difundida por el diario español ABC sobre una supuesta investigación en contra de Cabello en Estados Unidos por narcotráfico.

La aclaratoria del editor de El Nacional surge después de que el chavista Pedro Carreño, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, un suprapoder que desconocen la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional, declarara que un tribunal falló contra el diario por “daño moral” contra Cabello.

De acuerdo con Carreño, El Nacional está obligado a pagar mil millones de bolívares (12.500 dólares a la tasa de cambio oficial) a Cabello, o este pasaría a tomar control del rotativo al hacer efectiva una “medida de aseguramiento” de las instalaciones, acordada para forzar el pago de una eventual condena.

Al respecto, Otero añadió que en caso de existir el fallo contra El Nacional el monto que ordene el tribunal será pagado “y nadie se va a quedar dueño del periódico”.

En su editorial de este miércoles, El Nacional señaló que “no se rinde” y recuerda que las demandas que introdujo Cabello contra el ABC y los periódicos estadounidenses The New York Times y The Wall Street Journal no prosperaron, pese a tener “la misma naturaleza” de la interpuesta contra el medio venezolano.

“¿Por qué en Venezuela el resultado es diferente? ¿O lo que es diferente es la manera de entender y respetar el derecho a la libre expresión?”, se preguntó el diario fundado en 1943 por el poeta venezolano Miguel Otero Silva.

Cabello, que no ha reaccionado a la noticia, dijo en junio de 2017 que entregaría el control del diario “a los trabajadores y las trabajadoras” si ganaba la demanda.

Por una demanda similar un tribunal ordenó a finales de mayo del año pasado al medio digital La Patilla pagar 1.000.000.000 de bolívares a Cabello.

Ese monto superaba los 500.000 dólares a la tasa oficial de entonces. EFE

