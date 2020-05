El dirigente del sector educativo, Luis Guillermo Padrón, aseguró que se mantiene el acoso laboral por parte del patrono, a docentes de varios municipios en Carabobo.

Según Padrón, estos municipios son Puerto Cabello, Bejuma, Montalbán, Guacara y San Joaquín, donde supuestamente autoridades del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación, estarían obligando a los docentes a acudir a los planteles, para realizar planificaciones, sin tomar en cuenta que la cuarentena social no se ha levantado.

Además a ninguno de los docentes llamados para los colegios, se le dota de tapaboca ni demás medidas higiénicas recomendadas para prevenir el contagio con el coronavirus.

Luis Guillermo Padrón señaló que la queja sobre este asunto, ya fue puesta en la zona educativa.

Por otra parte denunció que a los suplentes no les están pagando el salario. A muchos interinos les están pidiendo la renuncia, bajo el argumento que luego los llamarán, pero Padrón estima que esto no ocurrirá porque la Secretaría de Educación no tiene cargos para ofrecer.

Igualmente aseguró que el despacho educativo regional no entrega los recibos de pago a los maestros, desde hace tres años, pese a que el sistema está funcionando.