La dirigente opositora venezolana Olivia Lozano instó este sábado a gobiernos receptores de ciudadanos venezolanos y a organismos multilaterales a diseñar «políticas y acciones» que garanticen la protección de los derechos humanos de los migrantes.

«De no hacerlo, nuestra lamentable historia de oprobio no habrá servido de nada en la lucha por la protección de los derechos humanos y la no repetición. Necesario es, en este momento, trabajar junto a gobiernos y organismos multilaterales el diseño de políticas y acciones que lo eviten la agresión a los migrantes, apuntó Lozano en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Lozano hizo esta solicitud a propósito la muerte de un niño que migraba junto a su madre a Trinidad y Tobago y que murió luego de que la embarcación en la que viajaba fuera tiroteada por la Guardia Costera del país isleño.

Al respecto, Lozano indicó que, si bien es «necesaria» la denuncia sobre «las abominables acciones trinitenses», el reclamo «debe trascender para crear herramientas que permitan acciones y correctivos».

«El asesinato del bebé Yoelvis Santoyo, sepultado ayer en ausencia de su madre, quien una vez dada de alta fue arrestada, debe impulsarnos a convertir el dolor en acciones que permitan promover legislaciones internacionales que faciliten soluciones a casos como el de Venezuela», apuntó la opositora.

Insistió en la urgencia de promover acciones que «permitan reconocer la condición de refugiados a los venezolanos», lo que garantizaría el asilo, la atención humanitaria y el respeto a los derechos de este grupo, según dijo.

«No hay política pública ni visado que países receptores establezcan para que pare la migración, si no se soluciona la verdadera causa. Los migrantes venezolanos no son el problema, son víctimas que ya ni siquiera huyen en búsqueda de oportunidades, sino por sobrevivir», aseveró Lozano.

Este viernes, el político Orlando Viera-Blanco informó que el líder opositor Juan Guaidó pedirá en la Organización Estados Americanos (OEA) una investigación imparcial sobre la muerte del niño Yoelvis Santoyo.

La Guardia Costera de Trinidad y Tobago justificó su acción diciendo que abrió fuego contra la embarcación en la que viajaba el menor en un intento por detener a los migrantes y en «defensa propia», alegando que habían intentado «embestirlos».

La Policía y la Guardia Costera de Trinidad y Tobago pusieron en marcha dos investigaciones paralelas para aclarar las circunstancias de la muerte.