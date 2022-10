LG Electronics fue reconocida nuevamente por su excelencia en el diseño de productos, al llevarse un total de 13 premios, incluida una distinción Gold, en los International Design Excellence Awards (IDEA) 2022 que se celebraron el pasado mes de septiembre en Seattle, Estados Unidos.

Estos premios que otorga anualmente la Industrial Designers Society of America (IDSA), son uno de los más importantes del sector junto con el iF Design Award y el Red Dot Design Award, que reconocen los logros excepcionales en materia de diseño industrial.

La línea de televisores recientemente presentada por la compañía, “LG OLED Object Collection Posé”, obtuvo la codiciada distinción Gold, por su innovadora presentación que se asemeja a un mueble u objeto de arte de alta gama.

El producto fue diseñado para mejorar cualquier espacio con su diseño elegante y al mismo tiempo brindar experiencias de visualización memorables a través de las últimas tecnologías OLED de la marca.

A diferencia de los televisores convencionales, que están diseñados para ser instalados en la pared o sobre una consola o mesa, Posé puede colocarse en casi cualquier lugar de la casa gracias a su delgado soporte de cuatro patas. Además cuando se cambia al modo Galería, el televisor se convierte en un lienzo autoiluminado que muestra obras de arte o fotos, para ofrecerle al usuario una forma impresionante de observar su arte favorito o revivir preciados momentos familiares.

LG OLED Object Collection Posé también recibió el premio “Best of the Best” a principios de este año en el Red Dot Design Award 2022, mientras que otro producto de la línea, el “Caballete”, obtuvo el premio de oro en el iF Design Award 2022.

La serie de refrigeradores LG InstaView™ Side-by-Side y el horno microondas LG STUDIO Over-The-Range fueron algunos de los productos de la marca surcoreana que fueron galardonados en el evento por sus diseños sofisticados y estéticamente agradables.

Lee Chul-bae, jefe del Life Innovation Design Center de LG, aseguró que la compañía continuará buscando la innovación en el diseño que mejore la vida de los clientes mediante la combinación de estética y experiencias de usuario altamente evolucionadas con las tecnologías de vanguardia.

Nota de prensa