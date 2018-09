El venezolano Franklin Gutierrez tiene planeado jugar con los Leones del Caracas la temporada 2018-2019 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Así lo informó el pasado domingo en Seattle, donde realizó el primer lanzamiento del encuentro entre Marineros y Yanquis, en el marco de la celebración de la Noche del Beisbol Latinoamericano.

“El Guti” no juega en su país natal desde la temporada 2014-2015 donde ahora su plan principal es volver a las Grandes Ligas.

El criollo solamente participó en 35 encuentros con los Dodgers de Los Ángeles la campaña pasada en Las Mayores, antes de ingresar a la lista de incapacitados donde estuvo el resto de la temporada, debido a la reaparición de los síntomas de la espondilitis anquilosante, una enfermedad autoinmune incurable que le fue diagnosticada en 2011 y que causa inflamación de las articulaciones de la columna vertebral y de las sacroilíacas.

Gutiérrez también estuvo lidiando todo 2017 con problemas en el tracto gastrointestinal debido a su condición médica. “Este año fue un poco difícil encontrar un trabajo, entonces decidí quedarme en casa (en Florida) y hacer cosas que nunca había hecho, como llevar a mi hijo (de cinco años de edad) a la escuela y compartir tiempo con mi esposa”, dijo el venezolano.

El jardinero se encuentra entrenando según el reporte. “Hemos estado en comunicación con él”, aseguró José Manuel Fernández, gerente deportivo del Caracas. “Seguirá poniéndose a tono en Estados Unidos y cuando esté listo vendrá para incorporarse al club”.

La enfermedad que padece el caraqueño lo hizo perderse toda la temporada 2014, desde su regreso ha sido un pelotero de buen rendimiento pero de poco juego con Seattle en las campañas 2015 y 2016. El año pasado, fue inscrito por los Dodgers en la lista de lesionados por 10 días el 25 de junio y luego pasó la lista de incapacitados de 60 días el 4 de agosto.

“(La espondilitis anquilosante) me causa mucho dolor e inflamación en el cuerpo”, abundó Gutiérrez. “He podido controlarlo con medicación, comiendo mejor y descansando, que es muy importante para mí. No me estoy rejuveneciendo. Tengo 35 años (de edad) y estoy en un momento de mi carrera en la que necesito tomar decisiones. O continúo o lo dejo ir”.

Depende de su desempeño con el Caracas, “El Guti” tomaría su última decisión. “Aseguró que, si todo sale bien y su cuerpo responde de la manera correcta, continuará jugando. Por lo contrario, suspenderá sus actividades”, reseñó el periodista David Gottlieb en su trabajo para MLB.com.

El venezolano debutó en la gran carpa con los Indios pero sus mejores momentos los vivió con los Marineros donde en 2010 ganó un Guante de Oro, gracias a su brillante ofensiva en el jardín central.

“Seguiremos hablando con él y monitoreándolo. Lo más importante es que se siente bien y pueda tomar de nuevo aire en su carrera”, destacó Fernández.

“Si me voy a retirar, quiero hacerlo en mis propios términos. Es cómo lo quiero hacer”, enfatizó Gutiérrez.

