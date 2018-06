Coral Gables, Florida (VIP WIRE).-

“Ojalá fuera cierto…: La hermosa amante que mi esposa cree que tengo, el dinero que mi hijo cree que tengo y tan lindo como mamá cree que soy”…. Fray Junípero.-

-o-o-o-o-

Hoy es día del correo. Ojo…: ¡¡Por favor!! no puedo contestar a quienes no dicen desde dónde escriben.

Gonzalo R. Tress C. de Córdoba, Veracruz, pregunta y comenta…: “¿Cuál sería su alineación en ambas Ligas para este próximo Juego de las Estrellas? Mis selecciones son así…: Liga Americana, 2 Salvador Pérez KC; 3 Yuly Gurriel HOU; 4 Gleyber Torres NYY; 5 José Ramírez CLE; 6 Manny Machado BAL; 7 Aaron Judge NYY; 8 Mike Trout LAA; 9 Mookie Betts BOS; BD Shohei Ohtani LAA… Liga Nacional, 2 Buster Posey SF; 3 Freddie Freeman ATL; 4 Ozzie Albies ATL; 5 Eugenio Suárez CIN; 6 Trevor Story COL; 7 Bryce Harper WSH; 8 Nick Markakis ATL; 9 Matt Kemp LAD.

Amigo Chalo…: Muy buenas novenas. Ahora, si tienes las tuyas y aparecerán las de los dos mánagers, ¿para qué quieres las mías?

Mario Castillo, cuya ira le impidió la decencia de citar desde dónde escribió, dice…: “Usted, como siempre, no le falla;

La madre de Adrian González es mexicana, aunque a usted le moleste o no le guste, y este solo hecho, lo hace mexicano, independientemente, de donde haya nacido, estudiado o el pasaporte que tenga. Se lo dejo de tarea.

Saludos.

Sr. Mayo…: Jamás he dicho que Adrián González no sea mexicano. Lo que sí recalco y se lo estrujo en un rastrojo, es que nació en San Diego. Y a menos que Ud. reconquiste California, eso es Estados Unidos. Perdone que no le corregí sus errores puntuación.

Porfirio Arroyo, de Ponce, Puerto Rico, solicitó hace semanas…: “Me gano la vida de maestro en una escuela primaria. Como hobby, tengo un grupo de 30 niños, entre los 12 y los 15 años de edad, a quienes enseño a jugar beisbol. Pero la desgracia del huracán dejó a esas críaturas sin nada, y menos con qué jugar beisbol. Solo tenemos dos viejas pelotas, muy golpeadas, destrozadas, y un un bate quebrado. Los guantes los hacen los niños. ¿Puede Ud. conseguirnos algunos útiles?”.

Amigo Porfi…: Perdone que necesité dos semanas para darle respuesta. Conseguí con el ejecutivo de los Marlins, Derek Jeter, tres docenas de pelotas infantiles, seis bates, 20 guantes, dos caretas, dos petos y dos pares de rodilleras, todo completamente nuevo y para niños. Hace tres días que ese cargamento salió por vía aérea hacia la dirección que Ud. dio, así que le debe estar llegando. Suerte.

Lisaldia Peñaloza, de Caracas, pregunta…: “¿Cómo le va a las Grandes Ligas con el Mundial de Fútbol?”.

Amiga Lisa…: Muy bien. La gente del beisbol va al beisbol, aún cuando lleve un televisor portátil para ver el fútbol.

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

Jbeisbol5@aol.com

@juanvene5