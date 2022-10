El pasado jueves 27 de octubre se cumplieron 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez. Sin entrar a analizar los logros y fracasos que tuvo durante su gestión de gobierno, es pertinente resaltar dos cualidades que lo distinguieron como dirigente político. La primera fue su talante democrático y su respeto por las instituciones, lo que demostró al separarse del cargo cuando la Corte Supremadecidió la procedencia del antejuicio de mérito por malversación de fondos, una acusación sin fundamento en la que se doblaron las leyes y se fabricó un delito que nunca existió. La segunda cualidad tuvo que ver con su visión y su olfato político educado para predecir el futuro de Venezuela. En este sentido, he seleccionado dos intervenciones de hace 30 y 25 años que resultaron proféticas.

En primer lugar,incluyo varios fragmentos de su discurso del20 mayo de 1993, luego de conocer la decisión de la CSJ:“No ha cambiado mucho nuestra idiosincrasia. Ha revivido con fuerza un espíritu inquisitorial y destructor que no conoce límites a la aniquilación moral y política. Es un signo de extrema gravedad que no desaparecerá de la escena política por el simple hecho de que se cobre una víctima propiciatoria. Esta situación seguirá afectando de manera dramática al país en los próximos años… Me equivoqué al suponer que las diferencias y los duelos políticos nunca serían duelos a muerte. Supuse que la política venezolana se había civilizado y que el rencor y los odios personales no determinarían su curso…Así se ha formado la coalición que tiene en zozobra al país. Rostros de derrotados o frustrados que regresan como fantasmas… predicando promesas mágicas de resurrección… Los rezagos de la subversión de los años sesenta, con nuevos reclutas. Los derrotados en las intentonas subversivas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992… El país contempló estupefacto [¿o aplaudió?] cómo se ejercieron sobre los magistrados del alto tribunal las más desembozadas presiones. Estas son… manifestaciones de una actitudque ha perdido hasta las formas del recato… sin medir las consecuencias institucionales… La insólita e innoble crisis que ahora se le abre al país conla decisión de una corte que debemos respetar y acatar pero que crea el insólito precedente para el futuro de actuar como un organismo político que desatiende sus nobles y altos cometidos de darle majestad a la justicia”.

En el momento de la segunda intervención faltaban 15 días para las elecciones de 1998. Las encuestas daban como ganador indiscutible de la presidencia a Hugo Chávez Frías. Marcel Granier entrevistóa Carlos Andrés Pérez en el programa Primer Plano de Radio Caracas Televisión.

MG:¿Cuál es el riesgo que hay de una dictadura [si Hugo Chávez gana la presidencia]?

CAP: Nosotros vemos un hombre que los antecedentes que tenemos es autoritarismo, y lo que ha dicho en su mensaje es autoritarismo

MG: ¿Usted da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones?

CAP: Yo doy desgraciadamente por sentado que va a ganar la presidencia… En estos momentos el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas, sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias de las que estamos viviendo actualmente… La ceguera es de tal naturaleza que no se dan cuenta que esto de Chávez es un daño a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por el bien de Venezuela.

MG: ¿Usted ve eso como irremisible, la situación, inevitable?

CAP Estos son esos fenómenos que agarran un país, lo desquician, lo sacan por una vereda y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa no reaccionan… Yo quisiera que los venezolanos… se dieran cuenta de que vamos a hundir al país en una tragedia que ya no debería volver a vivir nunca Venezuela, pero sin embargo parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar.

MG: ¿Cuál es la tragedia que usted avizora si gana Chávez?

CAP: Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no habrá ley…las cárceles se abrirán para los que no estén de acuerdo con el gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. Y todos los problemas que hoy vemos y queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún.

La mayoría desoyó las advertencias de CAP. Chávez ganó las elecciones. Dicen que los pueblos no se equivocan.