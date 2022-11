Largas hicieron feligreses este miércoles en la catedral, para dar el último adiós al arzobispo de Valencia, monseñor Reinaldo Del Prette, cuyo cuerpo permanecerá en camilla ardiente hasta este viernes.

Personas de distintos sectores del estado se acercaban a la iglesia para ver por última vez al arzobispo alegre. Algunos al llegar tocaban la urna o el báculo (especie de bastón que utilizaba el arzobispo), y al verlo se hacían la señal de la cruz. La cola era larga pero corría rápido.

La tristeza entre los asistentes era evidente, porque monseñor Del Prette se ganó el afecto de la feligresía en general, por su amabilidad y don de gente. Los asistentes provenían de distintos estratos sociales de Carabobo.

“Yo vine a verlo porque me confirmó cuando estaba pequeña, y siempre que iba a la iglesia estaba alegre y se jugaba con uno”, comentó Silvia de Montes, residente de Los Guayos.

Mientras que Ana Alicia Rojas comentó que la muerte de monseñor le dolió mucho. “Realmente siento como si se me hubiese muerto un familiar”, dijo entre sollozos.

“El no me conocía de nombre, pero donde me veía me saludaba con amabilidad”, comentó un vendedor ambulante que entró a verlo.

MISAS Y ROSARIO

A primeras horas de la mañana se hizo un rosario. Luego el obispo de Puerto Ayacucho, monseñor Jonny Eduardo Reyes Sequera, ofició una misa por el descanso eterno del arzobispo fallecido, donde destacó las bondades de monseñor Del Prette. Posteriormente hubo otro rosario.

El obispo de Puerto Cabello, monseñor Saúl Figueroa, junto al clero de esa localidad y el arciprestazgo del occidente de Carabobo, ofició una misa exequial en honor al desaparecido arzobispo.

En la homilía comentó que conocía a monseñor Del Prette desde joven, porque estudiaron filosofía en Caracas. Y aunque no estaban en la misma institución, se veían con frecuencia.

Lo describió como un joven bromista, que se reía mucho, pero tenía un gran intelecto que lo hacía sobresalir entre los estudiantes.

Como le tomó aprecio, asistió a su ordenación sacerdotal, el 15 de agosto de 1976. Cuando fue designado administrador apostólico de la Diócesis Puerto Cabello se empeñó en que la diócesis tuviera una casa para los obispos y lo consiguió. “Siempre fue muy solidario con Puerto Cabello y eso se lo agradezco”.

También comentó que cuando se celebraban las asambleas de la Conferencia Episcopal Venezolana, la voz de Del Prette retumbaba, y sus planteamientos siempre eran extraordinarios.

Durante el descanso se ponía a ver los juegos y béisbol, y le explicaba las jugadas a los otros obispos, que en su mayoría no sabían nada del asunto.

Dijo que Reinaldo Del Prette fue un gran hombre, un gran amigo y una persona maravillosa. Lo vino a ver cuando estaba enfermo en dos oportunidades, y le entristeció el estado en que encontraba.

“Su muerte fue una noticia muy triste para todos los que lo conocimos. Estoy seguro que desde el cielo está al lado de San Pedro preparando algo para cuando nosotros lleguemos”.

Antes de dar por finalizada la misa, fue leído el acuerdo de la Diócesis de Puerto Cabello donde se estableció los tres días de duelo por la muerte del arzobispo.

Los familiares del arzobispo también acudieron este miércoles a las misas que se ofrecieron en su honor.