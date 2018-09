Este miércoles en los campos de PDVSA VASSA, en Guacara, con éxito se llevó a cabo el tercer día de pretemporada de los Navegantes del Magallanes, con dos nuevas incorporaciones y con Carlos “El Toro” Zambrano subido en el montículo.

De cara a la venidera temporada 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), el conjunto valenciano recibió al lanzador derecho Ricardo Velásquez y al receptor Víctor Heredia, mientras que “El Toro” realizó una sesión de bullpen siendo esto lo más relevante de esta tercera jornada.

El carabobeño reveló que acumulaba 25 días sin lanzar un bullpen pero admitió sentirse bien. “Me sentí bien, aunque un poco apretado”, dijo. “Es algo normal, uno deja de hacer las cosas y se tranca, el cuerpo humano es así. Pero el comando estuvo bien, se hizo lo que se estaba buscando que era lanzar los pitcheos en la zona de strike para construir el brazo y ponerlo a tono de cara al inicio de la liga”. agregó.

El derecho de 25 años de edad, busca retornar a la LVBP para disputar su octava campaña, luego de no lanzar desde la zafra 2013-2014 donde quedó campeón con los Navegantes y dejó una marca de una victoria y dos derrotas, con una efectividad de 4.93. En la final ante Caribes, lanzó en el primer partido, donde se llevó la victoria.

En este 2018, Zambrano actuó en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Leones de Yucatán, dejando una marca de dos victorias y una derrota, con una efectividad de 5.18 en siete aperturas, todas como abridor. “Desde enero he bajado unos 13 kilos y me siento bien, más atlético. Ayer (18/09) cuando estaba haciendo las jugadas de correr a primera o lanzar a las bases, me sentí con más soltura” concluyó.

A parte de Carlos Zambrano, que se llevó toda la atención de los periodistas presentes, realizaron una sesión de bullpen los lanzadores Yohan Pino, Enmanuel De Jesús, José Mijares y Ricardo Velásquez, donde cada uno realizó un total de 25 lanzamientos entre rectas y curvas. El coach de bullpen, Edwin Hurtado, anunció que estre grupo de lanzadores se subirá nuevamente el montículo el próximo sábado 22/09.

Por otro lado, el manager del equipo, Omar Malavé, mostró sentirse contento por la actuación de sus lanzadores en el bullpen. “Muy contento con lo que pude ver. Primero porque Zambrano está en tremendas condiciones; para ser su primer bullpen mantuvo la bola baja, localizó bien sus pitcheos. Lo que vi de Pino también me gustó bastante, el mismo Mijares también me agradó. Entre ayer (18/09) y hoy, todos han trabajado muy bien”, declaró el timonel.

Mañana se llevará a cabo el cuarto entrenamiento del conjunto naviero, nuevamente en el Estadio PDVSA VASSA (anteriormente Venoco) en Guacara, estado Carabobo.

Con información de Departamento de Prensa de Magallanes