Emergencia volcánica en torno al Popocatepetl provoca nuevo golpe comercial en el centro de México

Refirió que la gente no está saliendo de sus casas y por lo tanto no consume. «Sea mañana, tarde o noche las calles están desiertas y mejor cerramos porque sabemos que ya no entrarán clientes».

En el caso de Josue Ramírez, dueño de un negocio de postres y bebidas preparadas, compartió que sus ventas han bajado por lo menos un 50% en los fines de semana, mientras que de lunes a viernes prácticamente no tiene ningún cliente, esto debido a que el consumo de sus productos es en mesas al aire libre y ahora la gente está buscando espacios para refugiarse.

«Los negocios pequeños que dependemos solo de las mesas que tenemos fuera de nuestros locales no tenemos ventas por las afectaciones que provoca la ceniza. Hay restaurantes que tienen montados sus espacios afuera pero realmente atienden a sus clientes adentro, a todos nos ha afectado demasiado», indicó.