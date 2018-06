Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“Cuando yo era bigleaguer, el cheque de la Serie Mundial significaba un buen ingreso para todos. Ahora solo les aumenta el pago de los Impuestos”… Don Drysdale.-

El peregrinaje de Asdrúbal Cabrera por el mundo del beisbol, parece haber terminado en Citi Field, la casa de los Mets, en la alegre barriada de Flushing, Nueva York. Este es el tercero y último año de su contrato, y a los 32 años de edad, lo van a firmar para tres campañas más.

Asdrúbal fue contratado originalmente por los Marineros, a quienes no les pareció nada prometedor, por lo que muy pronto, antes de debutar en las Mayores, en 2007, lo mandaron a Cléveland para que se vistiera de Indio. En 2014 ya estaba en Washington, con los Nationals, y en 2015 lo uniformaron los Rays en Tampa..

Fue cuando me dijo…: “Quisiera jugar en una ciudad por el resto de mi carrera. De pronto me levanto y no se ni con cuál equipo juego”.

En 2016 apareció en el róster de los Mets con negociación por 24 millones 750 mil para tres años. Ahora su agente, Alan Nero, conversa con el gerente-general, Sandy Ánderson, y las perspectivas son que lo firmarán para otros tres años por el mismo dinero.

El mánager Mickey Callaway, dice de Cabrera, quien es nativo de Puerto La Cruz…: “Resulta tremendo utílity, porque juega bien todas las posiciones del infield, así como puede batearle bien a cualquier lanzador. Yo lo quiero en mi equipo”.

Asdrúbal batea para 303, 10 jonrones, 34 carreras remolcadas. El año pasado necesitó jugar hasta el 27 de agosto para despachar su décimo jonrón.

Es décimo tercero de la Nacional en promedio al bate, sexto con sus 26 extra bases, sexto también con los 15 dobles y décimo segundo en impulsadas e igualmente en jonrones.

“Me gusta mucho Citi Field” dijo Cabrera para VIP-WIRE, “porque los fanáticos siempre están contentos, incluso cuando perdemos”.

Así ha sido desde 1962, cuando los inauguraron. La gente va ver a los Mets para divertirse, ganen o pierdan.

Este año los Mets han estado jugando alrededor de los 500, por lo que les cuesta subir del cuarto lugar en la división, con Bravos, Nationals y Phillies encima, y solo sobre los Marlins.

RETAZOS.- ** Armando Navarro, propietario de los Charros de Jalisco, me dijo que su socio, Salvador Quirarte, y él mismo, anuncian que la llegada de Roberto Castellón al equipo, como vicepresidente deportivo, era cuanto faltaba para ganar hasta más allá de los playoffs. ¡Confirmado!… ** El receptor José Lobatón, de 33 años, nativo de Acarigua, fue subido por los Mets, Hace una semana lo habían mandado a Las Vegas (AAA)… ** El jueves hubiera cumplido 67 años Robert Marcano, primer venezolano que jugó en Japón, ganador de Guantes de Oro y títulos de Más Valioso por aquellos rumbos. Además era estelar infielder de los Tiburones de La Guaira…

