*** BOMBA DE TIEMPO.El reloj no se detiene. El minutero sin parar y los segundos aceleran y pasan igual que las horas y los días, mientras el 10 de enero-19 ya asoma la nariz, perfilando su entrada. En Miraflores soplan vientos huracanados, pero todavía hay tensa tranquilidad. Algunos presagian tsunami, marejadas, pero lo realmente cierto es que viene una tormenta severa sobre Caracas, para lo cual el presidente Nicolás Maduro, ahora más amarillo que en todo su pasado, ha tomado las previsiones, tanto en cenáculos internos como externos. La primera decisión es organizar Gabinete, como correspondería a un nuevo presidente de verdad, verdad, previo a su juramentación.Lo hará en la ANC y no en la Asamblea Nacional, que es la legítima y constitucional instancia para hacerlo. Todo bien calculado. Provocar su salida y justificar la huida. Por lo inmediato se llevará al carismático gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, como Vicepresidente de la República, en lugar de Delcy Rodríguez, quien grita y patalea, y ni siquiera su hermano Jorge, ducho en maniobras y fraudes, ha podido hacer algo por ella. “Drácula” ya recogió las maletas, y mientras pasa la Navidad, se estará moviendo de un lado a otro, por aire y tierra, consolidando su popularidad y arreciendo sus dones de encanto. El mandado está hecho.

*** EN MAR PICADO. Samuel Cohen, acostumbrado a nadar sobre las olas en aguas abiertas, desde el litoral, ahora más versátil, haciendo recordar a Oscar Castro Duarte y a Juvencio Rodríguez, ya fallecidos, se come en rojo la pendiente de Las Trincheras, esta vez con la emergencia de tener que asumir el cargo de Gobernador, por 60 días, sin necesidad de perder su condición de diputado regional, que podrá recobrar, igual que la presidencia del CLEC, a vuelta de dos meses, cuando a los carabobeños nos corresponderá por ley, elegir a un nuevo huésped para el Capitolio.Dios nos la reparó.

*** SAN PEDRO BENDICE. A todas estas, RafaelLacava, con su chivita tipo candado y no barbalarga como elMesías, a paso de conga, seguro, avanza hacia Caracas y no al Calvario, ni menos llevando la cruz acuesta, sino el encargo de prepararse desde ahora para reemplazar a Nicolás Maduro, una vez que, por haber sido desconocido por casi todos los gobiernos del mundo, que lo ven como dictador formal, sin contar con apoyo del 85% de los venezolanos, que ahora mismo lo repudian como al que más; rodeado de un enjambre de corruptos, civiles y militares, todos llevando en sus hombros el peso de las sanciones de la comunidad internacional y en medio de la crisis económica y social de Venezuela, que es responsabilidad y obra suya y de nadie más; no le quedará más camino, que renunciar a seguir en la Presidencia de la República, como fruto de un acuerdo consensuado de transitoriedad, que garantizará paz y reencuentro con el bienestar, la seguridad y el progreso de los hijos de Bolívar y el compromiso superior de llamar a elecciones generales a todos los niveles del país.Libre y de todos los venezolanos.

*** AGENDA DE AMARGURA. El señor Maduro antes de viajar a Rusia, hizo que citaran a Fuerte Tiuna a un grupo de 50 empresarios de su entorno, todos ingenuamente quebrados, y allí en ceremonia de mea culpa reconoció que su plan económico, transcurridos ya tres meses, había fracasado, estrepitosamente y para consuelo les anunció que no volverían a escuchar la palabra “exprópiese”, porque su gobierno había decidido hacer los cambios necesarios. No obstante, lo efectivamente cierto, más allá de los 29 productos con precios acordados, no se conoce de otramorisqueta a su favor, a no ser que la medida nadie la cumple, en sano juicio. Luego, al regreso de su encuentro con Putin y del desplante que le hizo el propio presidente de Rosneft (la PDVSA rusa) de negarle un céntimo de dólar más, el tiempo útillo ha dedicado en Miraflores a recoger sus corotos y a cuidar con celo los negocios con Cuba.Para lo que queda, va…el resto.

*** DESHOJANDO LA MARGARITA.Las dificultades siempre vienen juntas. Ahora al Jefe de Estado se le presenta, como adición a sus angustias, la necesidad de sustituir al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, acosado por el excesivo tiempo, sin precedentes, que lleva al frente de las FANB.El cargo, en correcta sucesión, le correspondería a un oficial de la promoción Ej-1987, lo sería jugar con candela, ya que a la misma pertenece Diosdado Cabello. Enseguida Maduro pensó en nombrar al almirante en Jefe, Remigio Ceballos Ichaso, pero no pasa liso en los demás componentes militares, que lo rechazan a pie firme y entonces la alternativa a mano pudiera ser el M/G Jesús R. Suárez Chourio, actual comandante del mismo Ejército, sola que su abierta amistad con Cliver Alcalá Cordones, le cierra el paso. Me quiere, no me quiere.

*** CAMINO AL INFIERNO. Indefectiblemente todo apunta a que Venezuela engrose a la lista negra de países aliados y protectores del terrorismo, de un momento a otro, condición nada envidiable en el concierto democrático mundial. La decisión que estaba en puertas, acaba de encontrar otro soporte y justificación, después que militares de USA apresaron a varios de los cabecillas de la caravana de centroamericanos que por la fuerza pretende ingresar a territorio gringo, y estos han confesado que reciben apoyo financiero e instrucciones a través del embajador de El Salvador en Caracas.El clavo que faltaba.

*** FRACTURA DE ESPINAZO. Nicolás Maduro le habría pedido, encarecidamente, a su par Vladimir Putin, que a su retorno a Moscú, después de asistir a la Cumbre del G20 en Argentina, pasara por Venezuela, de manera que su visita impactara favorablemente en el desafío que tiene planteado para el 10 de enero. Por supuesto que el líder ruso no aceptó el ruego de Maduro y de allí surgió su improvisada travesía al Kremlin y los sinsabores del viaje, que se unieron a la pena que sufrió en esos mismos días en México, abucheado y puesto en ridículo público.Putin al excusarse de subir a Caracas, le hizo saber de sus preocupaciones por la decisión de numerosos países desarrollados de no reconocerlo como presidente legítimo, después del 10-E;por la reducción abrupta de envíos de crudo para pagar la deuda en atraso, junto al desorden y quiebra de PDVSA y el abismal rechazo que tiene NM en la colectividad venezolana, por lo que expresamente le recomendó entenderse con sus opositores y abrir espacios para la paz.Tablazo entre sien y sien.

*** EL BIEN Y EL MAL. Maduro admitió ante López Obrador de los inconvenientes que generaría su asistencia oficial en los actos de toma de posesión del nuevo Presidente de México, y aceptó, en su lugar, concurrir previamente al almuerzo de invitados, en la que tampoco fue visto con agrado. Pero aun así, le evitó males mayores al mandatario mexicano, aunque la situación, no obstante, resultó bastante embarazosa, ya que los congresistas tenían acordado retirarse del Hemiciclo y dejar la sala vacía, tan pronto el presidente de Venezuela hiciera acto de presencia, lo que hubiese sido catastrófico y un escándalode trascendencia mundial. Por las pestañas de un mosquito.

*** ENTRE CUATRO PAREDES. En una gaveta bajo llave y con una sola copia se encuentra el proyecto de nueva Constitución que impulsa el régimen de Maduro en la terrorífica ANC. El arcoíris que personaliza, de boca y barriga, Hérman Escarrá, aseguró por los cuatro vientos, que el texto ya tenía un 90% adelantado, redactado y revisado, pero hasta el momento nadie lo conoce, como si fue por el contrario, común conocer, capítulo por capítulo, el contenido de la actual Constitución Bolivariana, presentada por Chávez y sancionado por el pueblo, a pleno día, sin escondites. Llueve y escampa.

*** AH MALAYA, PUNTO FIJO. El próximo 5de enero debería instalarse la nueva directiva de la AN, sin traumas ni sorpresas, presidida por Juan G.Guaidó, de VP, dándole cumplimiento y vigencia al acuerdo de rotación y de unidad del Parlamento. Obrar en contrario, sería un crimen e innoble atentado contra Venezuela. Existen sospechas de que una fracción de diputados, recién conformaba, maniobra para acabar con el entendimiento político y boicotear los esfuerzos que han prevalecido, y que le plantean a la oposición en la Asamblea Nacional, un reto histórico antes y después del 10-E. Los venezolanos con hambre de democracia y sed de libertad. Aproximado el momento.

*** DIVIDE Y REINARÁS. En la acera del frente, la realidades otra. Diosdado Cabello y Nicolás Maduro se sacan las asaduras, en crucial reyerta por el poder. Hasta ahora Maduro las ha ganado casi todas y al otro, apenas le queda la ANC, como única parcela dominada a medias, y si la pierde, no tendrámás alternativa que bajarse los pantalones, para lo cual ya se habría aflojado el cinturón. La oscuridad, en una noche lluviosa.

*** COLETAZOS A CIEGAS. El prestigioso como afamado Club Hípico de Carabobo, emblema social de la Valencia del Rey, pudiera verse involucrado en la investigación penal abierta en USA y replicada en Venezuela, contra “el tuerto” Alejandro Andrade, ex tesorero de Chávez, por haber aceptado en donación un Set nuevo de saltos ecuestres, valorado en 15 mil dólares, que el dadivoso militar (r) envió desde Miami, en donde ahora mismo estaría comenzando a purgar condena de 10 años, por corrupción y lavado de dinero, rogándole al cielo que Trump no permita la extradición que aprobó el TSJ de Maduro. Por mi grandísima culpa.

*** ¡HASTA CUANDO!Transcurridas las elecciones estudiantiles de la UC, conocidos sus resultados sin cuentos ni ambages y tras las cuadraturas, unas descubiertas y otras hasta con “caras tapadas”, quedó claro que Pablo Aure resultó el gran victorioso, al ponerle un parao en seco a la figura de Drácula, que siempre estuvo sobrevolando la Ciudad Universitaria, antes y durante el proceso, y algunas veces en patrullas blancas, pero que al final tuvo que abandonar sus intenciones intervencionistas, sin lograr los objetivos pautados. En estas circunstancias, Aure “tomó el toro por los cachos” y se convirtió en el candidato de profesores, estudiantes y trabajadores, para asumir el rectorado de la UC, en el momento y condiciones que se llame a elecciones libres. Premio a la constancia.

*** ARRINCONADO Y ATRIBULADO. El pueblo venezolano le asestó ayer otra abismal y humillante derrota al régimen de Nicolás Maduro, a la luz y lectura de los resultados de las elecciones municipales. A las 5 de la tarde, una hora antes en la que el CNE debía cerrar los comicios, de un total de 20.720.055 ciudadanos con legítimo derecho al voto, solamente habían concurrido a las mesas y hecho efectivo el sufragio, 2 millones 223 mil 315 electores, representando el 10.73% del total de la masa y, significando, a la vez, una abstención comprobada del 89.27%, que equivale igual al porcentaje de venezolanos que rechazan el sistema de gobierno imperante.Más claro y contundente, imposible.

Francisco M. Pérez efeemeperez@yahoo.com