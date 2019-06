*** AHORA O NUNCA. Noruega, pese a todo, se mantiene como el escenario más cercano para el arreglo final, capaz de abrirle las compuertas a la crisis venezolana. Aunque la oposición, con Juan Guaidó a la cabeza, y Nicolás Maduro en nombre y representación del régimen opresor, están firmes en sus posturas antagónicas, igual están contestes que no buscar aproximaciones y sacrificar ventajas de lado y lado, solo comporta una prolongación de sufrimientos colectivos, de dolor y angustias agigantadas, de hambre y miseria,con crecimiento día y noche y sobre todo, de empobrecimiento extremo del pueblo.Y eso es total y absolutamente intolerable e injusto para un país que todo lo tenía y todo lo tiene aún, en medio de las calamidades, los desencuentros, las arbitrariedades y los errores. Los gestores del arreglo de Oslo no han bajado la guardia en las negociaciones en las distintas instancias posibles, y hasta ayer, entrada la noche, trabajaban a brazo partido con un convencimiento común compartido: evitar la decisión extrema, que sería la confrontación armada, con saldo de vidas y daños incuantificables. El último brinco.

*** PROHIBIDO OLVIDAR. A los adláteres de Maduro se les ha hecho entender a conciencia, que es necesario alcanzar un acuerdo político para evitar males mayores y en especial, para tener garantizados derechos a futuro. En tal vértice, progresivamente se han enrolado adhesiones importantes en el entorno, con la excepción natural de Diosdado Cabello, que por el contrario procura y defiende la tesis de “morir con las botas puestas” en virtud a que no ha sido posiblepara él, ni para ninguno de sus aliados más próximos, ubicar advenimiento alguno, en el marco de cualquier arreglo superior, que los coloque a salvo, y de allí que hasta ahora no se ha logrado avanzar lo suficiente para el cese de la usurpación y en la conformación de un gobierno de transición negociada y las bases para unas elecciones generales, que sería la solución apropiada a todo.Mucho rabo de paja.

*** NO ME DEJEN SOLO. D. Cabello, haciendo las de Juan Primito, le viene tirando patadas hasta a la sombra, y lo último, desde La Habana, Cuba, dejó sentir sus alaridos de cobardía, diciendo que en Venezuela, por los momentos, no están planteadas nuevas elecciones,una realidad en puertas, que lo aterra y desespera, sabiendo como sabe, que él no sería el candidato presidencial em las preferencias de Maduro, y que sí lo llegara a ser del PSUV, las consecuencias serían aún peores y nefastas, pues encarna a la figura más aborrecible y despreciada de dirigente político alguno, con quien el chavismo regresaría al escaso 10% tradicional que caracterizó a la izquierda venezolana, en todas las consultas populares, en 50 años seguidos desde 1958.La historia se repite.

*** PALOMAS MENSAJERAS. En la acera del frente, la oposición da pasos adelante y pasos atrás, en un esfuerzo titánico por conservar de su lado las esperanzas vivas de los venezolanos, que renacieron, ¡es verdad!, con Guaidó en la calle, entre trompadas y trompadas. A la aseveración del presidente de la AN, de que:“volverían a Noruega, únicamente, el día que sintieran y vieran que la usurpación está detrás de la puerta” le faltó una frase complementaria, y es que sus negociadores tienen las maletas listas para el regreso a Oslo,puesto que ni siquiera llegaron a desandarlas. En el mismo ambiente está en agenda un viaje sorpresa de Nicolás Maduro a Washington, a reunirse con el mismísimo Donald Trump, de manera de finiquitar de <tú a tú>, la negociación final para la entrega del poder.Ahora la piedra de trampa sería la composición del nuevo CNE, en el que el Oficialismo pretende mantener una mayoría con 3 rectores y dejarle 2 a las fuerzas del cambio, mientras que la oposición reclama una paridad de dos y dos, y un quinto rector escogido de mutuo acuerdo, en torno a una personalidad independiente, académica, idónea e imparcial, que sería el presidente del ente electoral. Hay consenso para eliminar de un solo plumazo a la ANC y al fatídico TSJ. ¿Marines pendientes?.

***PARIDAD PARA PARIR. Desde hace tiempo la crisis toca todas las puertas, con víctimas en ricos y pobres, negros y blancos, trabajadores y desempleados, hombres y mujeres, niños y viejos. Es una realidad, a todos los estratos, que es insostenible para el gobierno y para la oposición, para Maduro como para Guaidó. Hay dos gobiernos, pero ninguno de los dos gobierna, de verdad, verdad y esto “no lo aguante nadie” diría Carlota Flores, en el coro del finado Luis Herrera Campins. Estamos al borde del abismo, con muchos ya en el fondo del despeñadero, patas arriba. Los más optimistas pregonan, a cielo abierto, que a más tardar en dos meses tendremos gobierno de transición negociada, y que, en diciembre, seguro, con otro CNE vamos a un proceso electoral de relegitimación total, desde el Presidente de la República hasta los concejos municipales, pasando por la Asamblea Nacional, Gobernaciones, consejos legislativos y alcaldías.Noquedarán huesos sanos. Que Dios los oiga.

*** REALISMO MÁGICO. El pasado jueves 6 de junio, el antiguo Hospital Central de Valencia, o bien llamada Ciudad Hospitalaria “Enrique Tejera” CHET, amaneció tomada por las fuerzas de la usurpación. Desde la madrugada cerraron todas las vías de acceso y adyacencias con un centenar de patrullas y motocicletas, y 500 policías, por lo menos, comenzando por el CICPC, asumieron el control de la zona, mientras cuadrillas de trabajadores municipales afanosos limpiaron las islas de la “Lisandro Alvarado”, siempre repletas de basura y desperdicios y brigadas y camiones de Corpoelec, subían y bajaban y sus obreros desde lejos se veían moneando los postes de alumbrado público. El rumor era que venía Nicolás Maduro a visitar el hospital, sin importar, como siempre, que los pacientes no tuvieran desayuno y menos medicinas. Un inusitado jolgorio y al final, por “medidas de seguridad”, -como ahora mientan al miedo- la visita se canceló, sin mayores explicaciones. Pero algo quedó para el recuerdo: los delincuentes que merodean esos alrededores, temprano se enconcharon 12 horas, se acabaron, momentáneamente, los malos olores, hubo luz, sin murciélagos, una noche, pero nada más que eso. Monumental burladero.

*** ESCENAS DE TERROR. Enzo Scarano, cuando abandonó el país la última vez, adujo que se iba a EE.UU, por los serios quebrantos de salud de Rosa, su esposa, también ex alcaldesa de San Diego, pero la verdad, verdadera, es que tenía encima una nueva orden de aprehensión del SEBIN, que lo acogotaba y de lo que él estaba suficientemente informado con lujo de detalles. No piensa mientras Maduro esté en el poder, y en tales condiciones se enteró de la reciente decisión del régimen, ratificando medidas coercitivas de persecución y atropellos a sus derechos constitucionales. Pero, como el diablo sabe más por viejo, que por diablo, el “müsiú” se instaló en Miami y desde allá hace activismo político, al derecho y al revés. Tampoco pedirá asilo y ya consiguió que le renovaran su pasaporte, que estaba por vencerse, y lo más interesante, estuvo o está a punto de tener pasaporte diplomático, ya que figuró o figura entre los candidatos de mayor postín para ser embajador de Venezuela en Italia, al cesar la usurpación. Además permanece en contacto permanente con Leopoldo López y por ese conducto también con Juan Guadó. Pendejo, ni una pisca.

*** COMO VINO, SE FUE. Juan Guaidó regresó a Valencia en gira semi-clandestina y no obstante, regresó complacido a la capital. Su visita pudo ser mejor, pero hubo factores que la perturbaron, como el temor a que los “colectivos” vestidos de Dráculas le interrumpieran el paso por la ARC; pero más que eso, porque sus seguidores en Carabobo no muestran la suficiente capacidad de convocatoria y unidad, para repetir las apoteósicas manifestaciones espontáneas de comienzos de año, y menos las que sí tuvieron los organizadores de las exitosas giras a Barquisimeto y Barinas, y la más reciente a los Valles del Tuy, que conmocionaron de fe, alegría y confianza al país. El nuevo líder de la esperanza, a juzgar por testigos claves, robusteció su discurso y ahora se le ve firme, seguro y convincente en el rol que enfrenta. Viva Venezuela.

*** HIJO DE GATO. Adán Celis Michelena será el próximo presidente de la Confederación Venezolana de Industriales –Conindustria-. Entrará por la puerta grande, cargado de merecimientos como un auténtico dirigente empresarial, con pedigrí de sobra, por ser hijo del doctor Adán Celis González, inolvidable y valioso presidente de Fedecámaras, en sus momentos estelares. Será el primer ex presidente de la Cámara de Industriales de Carabobo, den alcanzar ese honor tan dignificante. La cita es para el miércoles 26-6, en la Universidad Metropolitana en Caracas. Con auditorio full.

*** PASO DE VENCEDORES. Otro que merca el paso es Jonathan Aldana, quien será el próximo presidente de Fedecámaras-Carabobo, y quien esta tarde dará a conocer su plan de gestión en la Cámara de Industriales, tras haber superado algunos escollos, inesperados y sorpresivos, que se le presentaron en su ascendente carrera empresarial. Aldana, también con descendencia empresarial, experiencia en los avatares, tiene además la suficiente capacidad académica, como garantía de éxito. La pelea es peleando.

*** MEZCA DE CLAVOS. Una oposición fraccionada y dividida tuvo fuerzas suficientes para propinarle una descomunal paliza al chavismo-madurismo unido en las elecciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, en las que resultó electo David Sosa como nuevo presidente de la FCU de esa honorable casa de estudios superiores. Las dos fórmulas que representaron a los factores de cambio, acumularon más de 13 mil votos en conjunto, por unos mil 400 que acompañaron al Oficialismo, en otra prueba inequívoca de las tendencias nacionales y la adversidad que acusa el régimen. Vaya usted a saber.

*** PÁJARO DE MAL AGÜERO. Por cierto, en las citadas elecciones en la UCV, se puso de manifiesto una desagradable situación, cuando a la joven Lustay Franco, la otra candidata que optó por la oposición a la presidencia de la FCU, en representación de AD y UNT, se le motorizó en contra una abierta campaña de desprestigio por las redes sociales, comprobándose más tarde, que la misma innoble acción, aparentemente, había sido promovida desde Valencia por un hijo del profesor Alejandro Conejero, dueño del prestigioso y reconocido Colegio “Sagrado Corazón” y quien a su vez, es el actual presidente de Andiep-Nacional. Como a los adecos, quien se la hace la paga, ahora mismo removieron papeles y archivos y se encontraron que el citado educador tiene abierta una averiguación, formal y seria, por haber sido beneficiado, supuestamente, de contratos de obras públicas, sin licitación, durante los gobiernos de Salas Römer en Carabobo, para trabajos en los Distribuidores de El Trigal y las Chimeneas, que no se ejecutaron, y que fueron pagados en un 83%.Saltó la liebre.

***RETAZO EN TROCITOS. El próximo viernes 14 de los corrientes, a las 5 de la tarde, en la sede de IPAPEDI en El Viñedo, será presentado el libro “El Huésped Invisible” obra escrita por José Napoleón Oropeza, que forma parte de su colección inédita, comparada porel brillante crítico español Miguel Porras, como similar a la obra literaria de Jorge Luis Borges.

***Durante la fugaz como sorpresiva visita que recién hizo a Valencia, Juan Guaidó, quedó en evidencia, una vez más, que en Voluntad Popular-Carabobo las cosas no andan bien, y que entre Alejandro Feo La Cruz y Ángel Álvarez, se esconde muy bien, un suerte de choque frontal, de bólidos sin freno, con final aparatoso.

Francisco M. Pérez efeemepérez@yahoo.com