*** VOZ ALTA E INTELIGIBLE.Esta semana que comienza hoy 27, será excepcionalmente crucial para el destino inmediato de Venezuela. Ojalá no sea la última, para el inicio de un proceso más cruento y oscuro de la historia venezolana. Es, ésta o ninguna otra,en la que tendremos que ver luz en el túnel. Será sí o sí, ahora sí. O, conseguimos que la crisis del país en definitiva encuentre salida negociada y pacífica, como es el deseo y la convicción de más de un 80% de los venezolanos, amantes de la libertad y la democracia, o, nos subimos necesariamente al tobogán de violencia extrema, que pocos quieren. El balón quedó del lado del régimen usurpador de Nicolás Maduro, reiteró Juan Guaidó, con resonancia a lo largo y ancho de la geografía nacional.No queda espacio para el engaño y la mentira y menos para la ingenuidad. En Noruega, desde ayer se juega el futuro patrio. No hay más allá, ni tampoco más adelante. Ganar-ganar.

*** VÍVORAS TRIANGULARES. Maduro no tiene para donde correr. Es ahora o nunca más. Los venezolanos están cansados de ser pendejos. Veinte años de terror y oprobio han sido suficientes para aprender y conocer la realidad de una tragedia, en toda su extensión y profundidad.Si no hay resultados tangibles e inmediatos en la ronda de Oslo, vendrá, inmisericordemente la segunda etapa de la Operación Libertad. No quedará otra alternativa que, apelar a la intervención militar en alianza, la cual está a la vuelta de la esquina, esperando solamente que se agoten las gestiones conciliatorias y se abran las compuertas. En apariencia, será una lucha desigual, porque el régimen parafrasea tener de su lado el poder de las armas. Pero no. Eso es ficticio,una hipótesis cargada de mentiras y falsedades. El grueso de nuestras Fuerzas Armadas, por sentido común, meramente, no puede estar y seguir abrazada aun sistema de opresión y desventura, que puso y mantiene al país en la peor miseria que registre su pasado. Cierto, que la más alta oficialidad, con naturales excepciones, por intereses económicos puntuales, ejerce controles sobre los comandos medios o intermedios, siempre obedientes a principios de jerarquía. Pero, hasta allí. Llegado el momento de la confrontación, ellos serán los primeros en ponerse del lado de la justicia y aquí no habrá pasado nada. En libertad todos somos venezolanos, de una sola clase. Hijosde Dios.

*** PROTAGONISMO INVIABLE. El atraso vivido y sentido en el desiderátum de la crisis, ocurrido el 30-A, y que la ha prolongado, devino de un error táctico de haber adelantado la libertad de Leopoldo López, provocando que la revuelta generalizada y en cascada, entrara en confusión en los niveles militares comprometidos para ese día, lo que no significa que la llama se haya extinguido. El calor va por dentro y en el momento oportuno brotará la candela de nuevo, y eso sería en el día y hora que fracase la cita de Noruega. A la huestes de Maduro solamente les quedaría de su lado, lo que puedan hacer en adelante,medido en terror y violencia,los llamados grupos paramilitares y extremistas que actúan con el remoquete de “Colectivos” que no son más que unos criminales a sueldo, bien pagados y armados, que tampoco tienen la fuerza real y efectiva para aguantar en tiempo ni en el terreno de la lucha, cuerpo a cuerpo, con una estructura técnicamente preparada para defender la causa democrática.Reserva miliciana.

***PEZ DE AGUA DULCE. El gobernador Rafael Lacava aprendió más que el maestro. En su andar divertido, que no frívolo, se mueve con soltura en el fragor diario del PSUV, sin estar muy adentro, ni tampoco en la periferia. Venera a Nicolás Maduro, pero sin hacerle carantoñas como otros mandatarios. Lo defiende, pero sin espada ni capa. No lo quisiera fuera de Miraflores, pero le daría igual verlo asilado en Rusia. Ese comportamiento es el que lo obliga a permanecer de bajo perfil, como ha estado en las últimas semanas, en las que apenas asoma la nariz. La semana anterior, cuando el Usurpador vino de incógnito a Campoo Carabobo, rogando simpatías de las FANB, en un acto en donde lo vieron de reojos, al inquieto hombre-Drácula lo criticaron severamente en las filas pesuvista, por su afán de ignorar los símbolos del partido y sobre todo los “ojitos” de Chávez, que ha sustituido con su murciélago negro o su corazón amarillo. En la misma ceremonia hasta se llegó a decir que Casa Militar lo encaró, para hacer que sacara del lugar a sus mamíferos voladores, por temor a sus picadas. Se mordió la lengua.

*** BAILANDO PEGADO. La situación interna del PSUV, tanto nacional como regional, es tensa y cada día más explosiva. En Carabobo, por ejemplo, hasta la fecha no han podido cuadrar ni instalar al nuevo comité político regional, del cual sacaron, sin fórmula de juico, al diputado Saúl Ortega, el dirigente de mayor pegada, y también se quieren llevar en los cachos “al viejo” Agüero, ficha emblemática del movimiento izquierdista y exguerrillero de la vieja data. Ese cargo le corresponde ejercerlo ahora al mismísimo Lacava, quien sin despreciarlo, tampoco lo anhela. Otra víctima de los empujones es Flor García, sempiterna responsable electoral del partido, y quien igual voló como tapón de limonada y ha sido reemplazada por Myriam Pérez. Trompadas estatutarias.

*** CHALECOS AMARILLO. Al régimen de Maduro, desde el Imperio le continúan dando duro en el mero centro del casco. Amén de las sanciones, que siguen afectando la vida normal y el disfrute de privilegios sobrevenidos para muchos “amigotes” de la cúpula del narco-chavismo corrupto, ahora se ha sumado la decisión de la India, de no comprar más, ni siquiera un solo galón de petróleo venezolano, con lo cual, seguramente, se agravará la escasez de divisas, que ya de hecho colocó contra la pared al tirano, en un escenario en el que también se habían cuantificado, hasta ayer, 560 estaciones de servicios cerradas, en la ancha geografía nacional, por falta de gasolina para el expendio público. Tiro de gracia.

*** TRANQUILO Y SIN NERVIOS. A raíz de hacerse pública la convocatoria a elecciones de los docentes e investigadores de la Universidad de Carabobo, afiliados a IPAPEDI, como es natural se movieron los cimientos de esa institución gremial de prestigio y beneficios sin par, en la búsqueda de adhesiones y cuadraturas de votos. Las elecciones están fijadas para el miércoles 19 de junio próximo, en una consulta libre que pudiera, desde ahora, perfilar las tendencias para futuros comicios en el seno de la UC. El que pega primero.

*** RODILLA EN TIERRA. Mi infatigable vecino, Pablo Aure, hace pensar que “por ahora” no tiene interés en ser candidato a rector de la UC, y que por el contrario, tiene entre ceja y ceja la intención de adentrarse en la lucha política, directa y abierta, por estadios y posición de mayor representatividad colectiva. Hasta hace poco creyó y defendió la tesis de la salida inminente de Maduro y el advenimiento de un nuevo gobierno negociado, de ancha base como el de Raúl Leoni, pero ahora no ve otra alternativa a mano, que no sea una solución brusca, también urgente, en la que él pudiera ser factor de primera línea en el escenario nacional, o un competidor frontal, como ha sido siempre, de Rafael Lacava en Carabobo. Cambian los tiempos.

*** CONFESIÓN DE PARTE. HumbertoCelli, el hijo mayor de Oscar, ahora ejerciendo de periodista profesional para la BBC en el Reino Unido, desde tierras lejanas piensa, sueña y trabaja en favor de un cambio de gobierno en Venezuela, que retorne las libertades y la democracia, y que antesde ese maremagno político, otorgue desde ya la oportunidad y espacios, para a darle forma a un movimiento juvenil de rescate de los valores intrínseco de Acción Democrática, sus principios y doctrina, capaces de acabar con la dictadura de Henry Ramos Allup, en la dirección nacional del partido. “Tenemos que volver por las enseñanzas de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios, y en su memoria y respeto, deslastrar la organización, para ponerla al servicio de los intereses nacionales”, recalcó Celli, en su propósito reformista, denominado Comité Carnevalli.20 años no son nada.

*** RETAZOS EN TROCITOS. Testigos de excepción presenciaron el viernes 24-5, a pleno mediodía, al término de un torrencial aguacero, un abuso extremo de autoridad de una comisión de la Policía Nacional Bolivariana, en la sede contigua de la Clínica San Rafael, en la Michelena, vía Los Taladros, en donde 4 funcionarios, uno de ellos vestido de civil, sin orden judicial alguna, allanaron la residencia de la familia Ramírez, ubicada dentro de las mismas instalaciones de salud, causando terror y pánico, al sacar por la fuerza a un humilde trabajador de la empresa, y en el estacionamiento amenazarlo de muerte, pistola en mano, humillándolo y poniéndolo de rodillas frente al público. La irregularidad será llevada a conocimiento del comisario Domínguez, director regional del CICPC y secretario de Seguridad Ciudadana de Carabobo, como paso previo a una denuncia formal en Fiscalía y tribunales.

*** Trabajadores municipales de Valencia –Ayuntamiento y Alcaldía- fueron beneficiados con una jornada deportiva celebrada en el Club Firestone, reviviendo momentos de recreación y alegría, que hacía años no se realizaban y que de nuevo dejaron gratos recuerdos y emociones para no olvidar. Buena, por el alcalde Marvez y por el concejal Navarro, y ojalá les haya quedado voluntad, entusiasmo y recursos para emprender, lo antes posible, la reparación y recuperación de los distintos ambientes del edificio de la sede municipal en la Isabelica, que actualmente, por falta de aire acondicionado, son invivibles para un ser humano de carne y hueso.

*** A mediados de junio próximo serán las elecciones para nombrar a las nuevas autoridades de Fedecámaras-Carabobo- ahora presidida por Carlos Luis González, quien tiene perfecto derecho a la reelección, pero ha resuelto darle paso a la alternabilidad democrática. Sólo, que ahora la “gata se montó en la batea”, porque el candidato a reemplazarlo, Jonathan Aldana, no ha encontrado,inexplicablemente, el apoyo requerido para hacer efectivo su elección, con rechazo hasta de su propio gremio: la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos de Carabobo –CAPEMIAC-

–

Por Francisco M. Pérez. efeemeperez@yahoo.com