*** UN MAL NECESARIO. Lamentablemente, así parece ser. Los militares, a estas alturas, representan la última opción en esta carrera de dificultades que le ha tocado vivir a la población venezolana, en los recientes veinte años. Con una sólida trayectoria democrática que se consolidóla madrugada del 23 de enero del 1958, resultado de la lucha tenaz e incansable sostenida desde la generación del 28, con sus primeros frutos en el 45,teniendo, entre otros, a Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera como paladines, sobrevenido luego el accidente ideológico de Hugo Chávez Frías, dramatizado a los extremos con el aborto de Nicolás Maduro, ahora, en las actuales circunstancias de nuevo luce que, tendremos que volver la cara atrás y con la nariz tapada, aceptar que no solamente estamos otra vez a merced del garrote y la cachucha, sino que la solución a la crisis nacional pasa, radica y se aloja en el poder castrense.Hágase la luz.

*** ALGO ES ALGO. Sin que, necesariamente sea, Vladimir Padrino López, la carta por venir, como piensa y está convencido que será, el también general y ex ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich, y prácticamente agotados todos los recursos y alternativas pacíficas para salir por las buenas del brutal régimen que encarna Nicolás Maduro, e igual estructuradas y revisadas en frío, cada una de las estrategias conciliatorias en las diferentes instancias y escenarios, es evidente, que no queda vía expedita para alcanzar el objetivo, que no sea promover, promocionar y apostar a las FANB para acabar con la pesadilla, hecha realidad, representada por la situación que vive Venezuela, agravada en 50 meses pasados, cuando unos 4 millones y tantos de connacionales se han visto forzados a traspasar las fronteras patrias, acosados por el hambre y la miseria, el desempleo, la escasez de alimentos, de combustibles y la inseguridad, consecuencias de un gobierno de incapaces, corruptos y eunucos.

*** MÁS DE LO MISMO. La tesis de Ochoa Antich, general estrella del último mandato de CAP, se fundamenta en la llegada muy cerca, de una junta de gobierno militar negociada, encabezada por Padrino López, lo cual es su sueño y deseo, alimentado desde hace tiempo, y que, evidentemente, no sería tampoco la solución, porque retrocedería en otros 50 años la historia republicana de Venezuela; pero sí podría servir de referencia para arbitrar una salida hacia adelante, con un equipo de gobierno cívico-militar institucionalista, cuyo principal compromiso sea llamar a elecciones generales, en un plazo que no exceda 6 meses, lapso suficiente para que la colectividad venezolana se reacomode y decida el destino de la nación y se dé, así mismo, el gobierno legítimo que quiere y merece,pero siempre dejando al margen al señor Padrino López, corresponsable directo del agravamiento de la crisis, por lo que estaría sentenciado a sufrir otra sanción en los próximos días, por parte de la Comunidad Europea. Sobran explicaciones.

*** CORRE LA BOLA. La dirigencia regional y media del PSUV activo viene siendo concientizada y alertada sobre decisiones trascendentales que estarían por venir, y que marcarían un antes y un después para el presente y el futuro del partido, porque supondrían el advenimiento de un nuevo gobierno, la convocatoria a elecciones libres y democráticas en todos los niveles donde, por ley, decida la voluntad popular, y la posibilidad cierta,de perder el poder omnipotente que ejerce el chavismo desde hace ya 20 largos años.El constituyentista carabobeño y dirigente nacional de la estructura de dirección del PSUV, Saúl Ortega, con la prudencia del caso, se niega a creer y ni siquiera a pensar, que ande próxima la salida del gobierno, y menos apuesta a que sea mediante un golpe militar, que para él es una antítesis en sus luchas políticas tradicionales, y que si se diera, sería a favor de la “revolución”, aunque está consciente, al mismo tiempo, que la masa no está pa’ bollo, ni hay cuerpo que resista la situación. El perro mordió a su amo.

*** CAÍDA Y MESA LIMPIA. Nadie ha dicho que cesaron las negociaciones en Noruega y ahora se abrieron en Estocolmo. Los avezados en la materia lo que se atreven a decir es que, en lo que resta de junio o en los primeros 15 días de julio, el mundo podría conocer resultados favorables para el destino de Venezuela, mientras en paralelo se mueven los que promueven, en el mismo sentido, la salida forzada por una alianza militar, diferente a una ocupación de facto, con saldo de sangre y muertes. En las dos vertientes hay coincidencia de objetivos primarios: la salida de Nicolás Maduro y la convocatoria a elecciones libres, con algunas variables establecidas en el orden de prioridades, diferentes con la agenda de Guaidó, que coloca primero la usurpación. El llamado a elecciones sería lo esencial, más vertical y directo, aunque con una carga de mayores riesgos para al Oficialismo, que en un abrir y cerrar de ojos, pudiera perderlo todo.Ayayay Maracay.

*** LA OCTAVA MARAVILLA. Sin que sea un “tiro al piso” los chavistas originales estarían ganados por aceptar y arriesgarse con una convocatoria a comicios inmediatamente, y por eso pelean como gata boca arriba la conformación del nuevo CNE, acostumbrados desde tiempos de Chávez, de manipular los resultados en el ente electoral, con las primeras enseñanzas que recibieron de Jorge Rodríguez, y porque, además, estiman que la oposición no volverá a presentarse jamás, homogéneamente unida, como en el 2015 en las elecciones parlamentarias, mientras el PSUV con su maquinaria aceitada, similar y mejorada a la de los adecos de antaño, poder imponerse en las chiquiticas, con la mayoría de sus candidatos, a cuyos efectos tratan de imponer la de dos rectores para cada tendencia, y un quinto “chavista agazapado” de independiente. Veremos, dijo un ciego.

*** PRIMERAS DE CAMBIO. Con la inmediatez requerida, las huestes Oficialistas a toda carrera iniciaron sondeos populares, para medir la proyección de los 15 alcaldes de Carabobo, y de plano se ha detectado que los burgomaestres de Valencia, Naguanagua, San Joaquín y Bejuma, arrastran la peor percepción de sus electores, y que el mejor entre los regulares es el alcalde de Guacara.La excepción entre los 14 es el abogado Juan J. Perozo, que aparece, sorpresivamente, por encima de los mejores posicionados de la oposición, en las consultas populares. Rafael Lacava, pese a lo que se dice, que nunca ha tenido perfil político definido, como Donald Trump en EE.UU., salvando las distancias, todavía mantiene cierta penetración en Carabobo. Púyalo, que va en bajada.

*** POR LA PUERTA GRANDE. El próximo miércoles 26 de los corrientes, el licenciado Adan Celis Michelena, será proclamado y juramentado como nuevo presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela, en acto solemne que se efectuará a la 1 de la tarde, en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana, como actividad principal del Congreso Anual de Condustria-2019, la cúpula de la actividad manufacturera de Venezuela. Celis Michelena, actual presidente de Molanca, con su sede fabril principal en Valencia, viene de ocupar la presidencia de la Cámara de Industriales del estado Carabobo –CIEC- y reemplazará en sus nuevas funciones empresariales a Juan Pablo Otalquiaga para el periodo 2019-2021. Por cierto, en el mismo acto Papeles Venezolanos .PAVECA, otra compañía establecida en Carabobo, recibirá el premio de Empresa Industrial del año 2019, otorgado por Conindustria, en reconocimiento a su trayectoria fabril en la economía productiva venezolana. HONOR A LA VERDAD.

*** PALO, PALO Y PALO. La gestión del ingeniero Roberto Ferrero, presidiendo la Junta Administradora del Magallanes de Carabobo, habría dejado las cuentas con saldos rojos, que de ninguna manera puede entenderse como dolo o malversación, sino de gastos excesivos o inversiones alegres, sin consideración real con la crisis del país, que obligaba –no se sabe hasta cuándo- a mayores cuidados, ya que quedan pocos huesos sanos. La situación, hasta ahora, se mantenía bajo perfil, en archivo oculto y con llave maestra, dentro de la mayor reserva posible, pero bastó que el ex directivo de la divisa bandera del béisbol profesional de Venezuela y el Caribe,al vencer su mando en Valencia se pasara con “armas y bagajes” para los Tigres de Aragua, y se metiera bajo la sombra negra de Tarek El Aissami y de su protegido Carlos Guillén, para que cayera de lleno en el “Ojo del Huracán” en mar abierto.Derecho legítimo.

*** PEINE SIN DIENTES. Pasado mañana serán las elecciones de la nueva directiva de IPAPEDI, una de las instituciones más prestigiosas, sólidas y firmes de la Universidad de Carabobo, que ha podido mantenerse incólume ante las arremetidas del oficialismo, actualmente presidida por el economista Fermín Conde, quien va por la reelección, sin desmeritar el esfuerzo que ha realizado el “gordo” Guevara, el otro candidato que se anotó en la contienda. A propósito, es hora de unirse al duelo que aflige al profesor Fermín Conde, tan bejumero como yo, a quien ayer se le murió su padre, en el día del Padre. Pa’lante es pa’llá.

*** RETAZOS EN TROCITOS. Los actos velatorios, casi en simultáneos, de los abogados Misael Acosta y José Ramón D’Alesandro, sirvieron para el reencuentro de numerosas figuras de Acción Democrática, que se unieron en dolor y tristeza, por ambos decesos, ya que había sido, en distintos momentos, dirigentes de mucho aprecio y consideración. *** Por cierto, en el mismo escenario anterior, fue notorio el abrazo que se dieron en la funeraria Jacobo Román y Rubén Limas, en otra ratificación del viejo lema “de que adeco es adeco, hasta que se muera”. Manuelito Román, presente en el momento, aprendió la lección.

*** Tienden a empeorarse las relaciones de Saúl Ortega y la corriente del PSUV que motoriza el gobernador Lacava, porque el constituyentista y hasta hoy todavía coordinador regional del partido, se siente golpeado por las amenaza que tienen encima algunos dirigentes de su confianza, que son funcionarios de la Alcaldía y del Concejo Municipal de Valencia, y que se sienten perseguidos en la gestión del alcalde Marvez.*** En la dirección de Cataros, la jefa del despacho, una dama ella, recién ascendida, se le fueron los humos a la cabeza, maltrata a los contribuyentes y visitantes, y para colmo pretende tarifar los servicios municipales y valor de gestiones por sus oficinas, en dólares, que son órdenes superiores, raspar la olla.

Francisco M. Pérez efeemeperez@yahoo.com