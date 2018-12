***EL MISMITO SE MATÓ.Una comisión encopetada de funcionarios del Sebin habría “entrompado” al gobernador Rafael Lacava, no se sabe si para intimidarlo o, para hacerlo reaccionar y poder medir su verdadera fuerza en los cenáculos del alto gobierno. La embarazosa situación la tuvo que vivir el diminuto mandatario regional a comienzos de la semana anterior, al conocerse el contenido de unas declaraciones suyas ofrecidas al portal Maduradas.com, y en las que ratificó la que ha sido siempre una postura principista sostenida en el tiempo, referente a su enfoque en materia económica y libertad empresarial. Los policías de marras quisieron probar la pasta de la que está hecho Lacava, y lo trataron de reseñar de estar complotado con los que apuestan a una salida al crisol del 10-E, y para no ponerle los ganchos, cual lucía que eran las humillantes intenciones, lo llevaron a un comando y desde allí lo colocaron al habla con Maduro, conminándolo a que repitiera le versión que acababa de ofrecer a la prensa. No se ha dicho si rectificó, al amparo de la descontextualización, o sí, como auténtico “barón rojo”, mantuvo su posición.El momento, empero, no pasó a mayores, aparentemente. Chiquito y cumplidor.

*** MODERNO CHACUMBELE. Después del incidente, los mismos protagonistas de la novela, entregada por capítulos, pusieron a rodar variadas interpretaciones de los hechos, aunque a la que se le dio mayor crédito, es aquella que señala que: todo habría sido una burda maniobra de los hermanos que dominan el entorno palaciego, para enlodar las influencias del gobernante carabobeño, que pone en riesgo el privilegiado estatus de la rodriguera, y de allí la estrategia de provocarlo, en una de sus frecuentes visitas a Caracas, y también sacudirle el fardo al propio Maduro, determinando si él, verdaderamente tiene ganas y guáramos para quedarse en el poder, a cualquier costo. No aplastó su perrita.

*** OÍDO AL TAMBOR.Rafael Lacava, sin necesidad de intérprete, porque habla 4 idiomas,<excluyendo el vernáculo ítalo-venezolano>, fue claro y contundente, al decirle a la colega periodista Shirley Varnagy, entre otras verdades, que el actual régimen ha cometido muchos errores, al lado de sus pocos aciertos. “Drácula” como ahora lo llama el común, enseñó sus alas, e igual sus filosos colmillos, reiterando, sin reservas, que él cree firmemente, en las fuerzas del mercado; que es defensor a rabiar de la iniciativa privada y de la propiedad. “No se puede pensar en riquezas, si no se producen”, destacó el gobernador de Carabobo, en sus declaraciones contundentes y precisas, que seguramente no le agradaron mucho a Maduro, a no ser que por su mente ahora esté pasando un sentimiento de culpa y un deseo de rectificación. Y algo todavía más significativo y trascendente planteó el mandatario, y fue su llamado a la reconciliación, y abogar por una agenda común de diálogo y entendimiento que permita y asegure la armonía entre todos los venezolanos, para vivir, trabajar y progresar juntos.Hechos y no palabras.

*** CASTILLO DE ARENA. Una solita llamada de Mr. Donald Trump a su par Vladimir Putin, sirvió para que los bombarderos regresaran a Moscú, por el mismo sitio y a la misma velocidad que habían entrado a Venezuela, y lo más triste y vergonzoso, sin asustar a nadie. A los rusos no le conviene configurar guerras y menos en América. Los aviones fueron enviados para complacer a Maduro en su desesperación y abatimiento de miedo, y en su desproporcionado viaje a Rusia, le prometió a Putin que el favor, de inmediato se lo pagaría con petróleo, cuando la verdadera verdad es que ni tiene suficiente crudo a disposición, y que el poco que está produciendo PDVSA se lo vende a EE.UU., que lo paga de contado. El resto son regalías para Cuba y para entretener a China. Pero es que, además, la desafortunada maniobra militar que festejó Padrino López, en vez de bajar los resquemores en el seno de las FANB, lo que hizo fue enardecer y aumentar el rechazo de sus efectivos a la superioridad y desprecio al régimen. Ni que vuelva Barbarito.

*** MAL DE MALES. Entre la cantidad de votos que se atribuyeron para la reelección de Maduro en el proceso convocado por la ilegítima ANC, y los que ahora aparecen en la sumatoria de los concejales oficialistas del todo el país, hay una diferencia de 3 millones de sufragios, lo que demuestra el derrumbe progresivo e indetenible que lleva en su hombros y sus aliados mantenidos. Los resultados del 9-12 certifican el enojo y desencanto colectivo por todo aquello que huela al gobierno madurista, y en buena ración afecta a la oposición, sobre todo a Henri Falcón, Eduardo Fernández, Claudio Fermín y Felipe Mujica, que quedaron sepultados. Corresponderá a los otros partidos que no participaron en la cómica electoral municipal, definir nuevas estrategias para atender ese 90% de venezolanos que, a pie puntillas, no cayó en la trampa y protestó silencioso contra del régimen oprobioso que se abroga la herencia de Chávez. Mañana será tarde.

*** CURSO DE LA HISTORIA. El doctor Juan Guillermo Requesens es el padre del diputado Juan Requesens, preso y torturado en el Sebin, y es el mismo galeno que en la IV República formó parte de la comisión de especialistas encargada de velar por la salud y la atención médico-asistencial que se le garantizó a Hugo Chávez Frías, mientras estuvo en prisión, por su responsabilidad y actuación directa en el fallido golpe de Estado del 4-F, que dejó una estela de muertes, en su mayoría inocentes venezolanos. Vueltas de la vida.

*** EL AMIGO COMÚN. El doctor Nelson Martínez, ex ministro de Energía y Minas y ex presidente de PDVSA de este gobierno, murió de un infarto en el Hospital Militar mientras era prisionero del régimen de Maduro. Sus carceleros en el Sebin no tuvieron necesidad de subirlo al piso 10 para deshacerse de él, pero tendrán la obligación legal y moral, ahora o mañana, de justificar el deceso, dado a que los familiares del fallecido, en su mayoría chavistas de convicción, piensan y sostienen que la muerte sobrevino o se aceleró por no habérsele dado la atención médica que requirió y a la que tenía legítimo derecho. El caso pasa a engrosar la lista fúnebre y negra de sus camaradas. Así paga el Diablo.

*** PUNTO DE INFLEXION. En Miraflores están persuadidos que desde el próximo 10 de enero ciertamente ocurrirá una estampida de embajadores acreditados en Venezuela, quienes ya tendrían sus maletas recogidas. De la emergencia está convencido el propio Jefe de Estado, que ese día, precisamente, se le acaba la legitimidad constitucional, y por lo que arremetió contra ellos, adelantándose a los acontecimientos, queriendo dar la sensación de que la situación no le preocupaba. Los retó a abandonar el país, pero al mismo tiempo trajo los aviones de guerra rusos, para darse bríos como Juan Primito, el de la leyenda. Don Nicolás anda como palo de gallinero. Sus discursos no convencen a nadie y pocos son los que oyen sus peroratas y sus denuncias de magnicidios o golpes de Estado que causan risas y burlas de todos los tamaños. Para colmo, la alianza con Pedro Sánchez, el presidente emergente de España fracasó, por el costo político que tenía implícito para el PSOE, de ñapa el Papa Francisco se negó a recibirlo, y Pablo Iglesias, líder del Podemos español lo dejó también como novia de pueblo.Pa’ coger el cerro o buscar el piso 10.

*** A PUNTA DE CARAMELO. Hoy amanecemos a menos de un mes de la fecha. El Grupo Lima ya dio la orden a sus miembros, para que uno a uno de los países aliados rompa relaciones con Venezuela, al momento que irrumpa la tiranía, y la Comunidad Económica Europea prolongó las sanciones, en severa advertencia de cara a tomar el mismo camino. Las cartas están sobre la mesa, en un escenario en el que solamente las FANB y el ministro de la Defensa, Padrino López, son el fiel de la balanza. La entrega completa del Arco Minero a los militares pudiera convertirse, temporalmente, en la condición salvadora del régimen, solo que han aparecido los indígenas venezolanos de la zona, en plena resistencia y con más fuerza que en tiempos de la Independencia. El tiempo vale oro.

*** LA HORA CERO. El diputado de Carabobo, Leandro Domínguez, se propone denunciar en la Asamblea Nacional y en la Contraloría General de la República, al gobernador Lacava, por supuestos ilícitos que se estarían registrando en la región, con la explotación del oro, en nombre y representación de una supuesta Corporación Minera, cuya producción no ingresa al Banco Central de Venezuela, como obliga la ley, sino que se estaría quedando en el camino.La zona más afectada estaría ubicada en el municipio Libertador, con actividades irregulares a todo lo largo del río Torito y sobre todo en sus cabeceras,a la altura de la hacienda Aguacatal. Igual estaría ocurriendo en las afluentes del río Chirgua desde Cariaprima hasta El Naipe, con graves daños ambientales.La salud no importa.

*** TIERRA PROMETIDA. Mañana será la juramentación oficial y toma de posesión de las juntas directivas de los 13 concejos municipales de Carabobo que faltan por hacerlo. Ya lo hizo el de Naguanagua. El ayuntamiento de Valencia lo presidirá el joven abogado Ixael Navarro, de las nuevas promociones políticas, y quien anda de la mano del alcalde J.A. Marvez, que a su vez responde a los lineamientos del gobernador Rafael Lacava. Por lo inmediato Navarro lleva en cartera promover y ejecutar acciones de profundidad, de manera de darle mayor dinamismo a la gestión municipal, que hasta ahora no estarían a la altura de las expectativas. Tigre no come tigre.

*** COPIA AL CARBÓN. Ya hizo mella la información de que Drácula, en su empeño de sacar a Pablo Aure del juego en la UC, dado a que electoralmente no lo ha podido derrotar, y vistos los resultados de la FCU, ahora pretende inhabilitarlo, vía Contraloría General de la República. El viernes último, al estilo meramente militar, se presentaron tres camionetas último modelo y el Contralor General del estado Carabobo, de protagonista, en las instalaciones del rectorado, con la finalidad de iniciar una auditoría a la gestión de la UC.Todo apuntó al despacho del Secretario, olvidando el inventor de la auditoría que el presupuesto que maneja laSecretaría, ni siquiera alcanza para comprar café. Pero mientras esto ocurre, Pablo Aure sigue recorriendo el país luchando por reestablecer la democracia, para luego medirse a quien sea y en el terreno que se le presente. Asegura que esas acciones no lo amilanan, porque siempre anda con la frente en alto y que no la debe y mucho menos la teme. Lo ha demostrado desde que se las cantó a los generales de Chávez. Vampiros a la caza.

–

Por Francisco M. Pérez efeemeperez@yahoo.com