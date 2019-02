*** PISANDO UN TUSERO. Nicolás Maduro, en lo que va de año o quizás desde finales del 2018, cada vez que habla, en su afán de lanzar por su boca sapos y culebras, deja en evidencia que no anda en su cabales y que el culillo le brota por los poros, como si ya nada la importara, similar a un desahuciado, con una enfermedad terminal encima. La acción obligada, de aparente generosidad de Diosdado Cabello, le ha servido de homeopatía circunstancial, pero ahora de poco le sirve, pues no tiene alternativas. En las reuniones de Arreaza, en USA, con representantes de Trump lo que ha conseguido es que el panorama se complique más, mientras avanza el calendario hacia el 23-F, día que pudiera resultar el quiebre definitivo. Cilia Flores, su mujer, asumió con arrojo y valentía la realidad que los rodea, y ella misma se está encargando de ubicar el lugar más seguro para el asilo, que ni siquiera eso es fácil. A Cuba no le conviene recibirlos, ni es bueno para la propia Rusia y menos a China. Será México, por descarte, hablando la misma lengua, el país escogido para la fatalidad, admitiendo los riesgos del narco que implica inseguridad, en donde matan a los mafiosos “por quítame una paja”. ¡Cuidado! Un pescado podrido.

*** ALPARGATAS NUEVAS. Descartados Rusia y China para el ideal cobijo a los Maduro-Flores, ya que ambas potencias prefieren no incomodar a USA, una tercera opción distinta a los “manitos”, pudiera ser Turquía, pero igual, a un costo bastante alto, que no podría ser resarcido con oro mal habido, a no ser ahora mismo, con pago adelantado. Al país que menos le conviene darles asilo, es Cuba; y si allí ya negaron ese beneficio para Chávez a raíz de los sucesos del 12-A, cuando los Castro estuvieron convencidos que el presidente venezolano había caído, menos lo harán con NM, que saben que no tiene ningún apoyo interno ni externo, no conocen con precisión su verdadera nacionalidad, es rechazado a nivel internacional, y resulta un severo obstáculo en las aproximaciones con el imperio, en donde están de “mírame y no me toques”. Vida de perros.

*** CASTILLO DE NAIPES. Increíble. ..Todo se derrumbó, cerca de mí. Adentro son pocos los que quedan, aunque todavía se vean algunos. Ayer, al amanecer, llegó a Cúcuta el senador de Florida, Marco Rubio, para supervisar la ayuda humanitaria, y lo hizo acompañado de su colega legislador Mario Díaz-Balart y del embajador Carlos Trujillo, todos de descendencia latina y en la actualidad auténticos “cuartos bates” aliados del gobierno de Estados Unidos, quienes llevan la batuta del apoyo a Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia. La presencia de ellos en suelo colombiano será y tiene que ser muy valiosa en los objetivos libertarios, al tenor de lo que Rubio le hizo saber desde Miami a los principales caimacanes de las FANB, de que “no existían razones para temer, si abandonaban al usurpador y se cuadraban con la causa de los venezolanos”. Tras su oferta de conciliación, inmediatamente se dio otro encuentro de los agentes de Maduro con los representantes más conspicuos del gobierno de Mr. Trump. En este escenario: J. Arreaza y Elliott Abrams solo hablaron del día después de Maduro, su salida por donde y para donde, y puerta franca a familia Chávez. Únicamente de eso. Sonaron los timbales.

*** CARMELITAS DESCALZAS. Rubio, un tanto más que su apellido, se vino a Colombia convencido que los “soleados” militares venezolanos, ya hacen colas y se arremolinan para no quedarse por fuera, al darse el acuerdo final de superación de la crisis, que pasa, exclusivamente, por la huida de Maduro. Todo lo demás será “pan comi’o”. A la cárcel los que tenga que ir, amnistía para los que la merezcan y felicidad para el resto de connacionales, incluyendo a chavistas inocentes y de buena fe. Por lo inmediato se salvarán algunos culpables, pero por encima de todo, -y es lo mejor- no habrá sangre chorreando por las cunetas. Comenzó a llegar en borbollones la ayuda en comida y medicinas y no vinieron los marines cuidando la carga, aunque siguen atentos, porsiacaso. Se impondrá el instinto, ya que son muy pocos los dispuestos a inmolarse, y además, según el mismo Rubio, en el Norte saben en dónde están los reales saqueados a Venezuela en los últimos 20 años, quienes los sacaron y como se los llevaron. A D. Cabello lo único que le garantizan es mazmorras y más mazmorras. …No estamos pa’fiesta.

***MENTIRA DE GAVETA. Tarek El Assami, el verdadero dueño del diario El Universal de Caracas, se enteró de que Jesús Abreu Alselmi, quien fungía como presidente de la empresa editora en cuestión, haciendo de testaferro, se había fugado del país, por una llamada que le hizo desde España, en donde ahora mismo se encuentra, huyéndole a cualquier averiguación que pudiera venir en camino, por las sospechas del origen del dineral que maneja el actual ministro de Maduro, y que pudiera chispear a sus allegados, entre ellos el citado editor de marras. Hasta ahora ha sido un secreto a voces que la compra del periódico más antiguo de Venezuela había dejado rastros negros como operación de compra-venta, y creyendo cuidarse las espaldas, JAA pegó la carrera antes que llegaran a buscarlo y obligarlo a decir la verdad que conoce de la A hasta la Zeta, en la embestida del régimen contra la libertad de expresión. Previsivo el muchacho.

*** REALISMO MÁGICO. A propósito del referido El Aissami, en predios aledaños al régimen de usurpación, a él se le otorga responsabilidad directa en la traída a Venezuela de las células terrorista de Hizbolá, después de haber manipulado y engañado a Nicolás Maduro, quien, posiblemente, bajo efectos de una sustancia desconocida, aunque de consumo común entre árabes, autorizó la entrada y figuración de estas bandas, que se convirtieron en la primera razón de peso en la reacción del gobierno norteamericano y la amenaza de combatirlas con la fuerza, y de los rusos, que por igual también adversan a la nombrada organización de terror internacional. Con el santo de espaldas.

*** MENSAJE CON DESTINO. Bastante movidas siguen las relaciones entre Miraflores y El Vaticano, sobre todo después del advenimiento Juan Guaidó como líder indiscutible de la Venezuela que anhela libertad. Nicolás Maduro se acordó de Santa Bárbara cuando oyó los truenos y sintió la seguilla de temblores., e inmediatamente envió un emisario a la Santa Sede, gestionando un encuentro con el Papa Francisco, pero al intruso ni siquiera le dieron audiencia en Roma. En virtud a que llevó una misiva, lo obligaron a dejarla en recepción, pero el Sumo Pontífice tuvo la delicadeza de responderla, para dejar constancia de su decisión de no reconocerle ninguna jerarquía o condición de gobernante al remitente, a quien, en el encabezado de su respuesta, se limitó a decirle: Señor Nicolás Maduro, y nada de señor Presidente de Venezuela. Toma tu tomate.

*** CARNE EN EL ASADOR. Mientras desde el sábado descendían y se escuchaban los ronquidos de los aviones militares de UISA, trayendo los insumos para socorrer a los venezolanos, por los puestos de Cúcuta, Roraima o Curazao, el temor en las FANB creció como se desparrama la amapola en el llano, entrado el invierno, tanto así que el régimen, hasta anoche, no había podido hilvanar estrategias en los operativos programados para trancarle el paso a la ayuda humanitaria. La situación es tan tensa y grave en los mandos castrenses, que la alta jerarquía se vio en la necesidad de sacar de las cárceles a los pranes y penados compinches, a los que vistieron como efectivos de las FAES, que unidos a malandros del ELN, que hacen vida activa en las fronteras, ponerlos a trancar puentes, y carreteras, por donde se desplazarán las cargas enviadas como apoyo del exterior. El desacato a las órdenes superiores, están en el orden del día. Viva Venezuela.

*** COREOGRAFÍA IMPROVISADA. El procedimiento sancionatorio que prepara Conatel contra Globovisión, aduciendo que Darech Blanco, como periodista y narrador de noticias violó normas y reglamentos de la televisión, es una jugada bufa, traída por las mechas, que poca gente le ha dado credibilidad. La razón de la medida sería por mera retaliación contra Raúl Gorrín, quien se ha hecho conocer como dueño del canal, aunque el verdadero sea el “tuerto” Andrade. Pues bien, Gorrín, con todo y el grillete que el Sebin le puso en una pierna, saltó la frontera y se espera que de un momento a otro se reencuentre con Andrade, para cantar en dúo ante los gringos. Barbarie o democracia.

*** SIN MÁS VUELTAS. Más de mil vehículos con casi 5 mil voluntarios, podría ser el aporte de Carabobo en la caravana que a mediados de semana sale para Cúcuta, de manera de apoyar la entrada y acompañamiento de la ayuda humanitaria para la región central. Ya están listos los registros del acompañamiento con las previsiones logísticas correspondientes, a objeto de atender cualquier emergencia o acción de saboteo que se presente en el trayecto de regreso, pautado para el sábado 23 de febrero. El viaje de estos voluntarios no será óbice que afecte la concentración del próximo sábado en Valencia y otros municipios, dado a que sobra gente y entusiasmo para provocar todas las acciones que se programen, señaló anoche el Amplio Frente. La noche es larga.

efeemeperez@yahoo.com