*** DIÁLOGO ENTRE SORDOS. Los misiles de Donald Trump, que algunos estarían viendo caer sobre la tierra de Bolívar o los marines azulitos descendiendo sobre Miraflores, que otros ya presienten sobrevolando el cielo caraqueño, en ninguno de esos supuestos son tan fuertes y mortales, de realidad tangible, como las acusaciones directas, frontales y aparentemente bien documentadas que llevó y carga en su agenda la Fiscal Luisa Ortega Díaz y que impresas y dichas, ya son del conocimiento de importantes testigos en Colombia y Brasil contra el presidente Nicolás Maduro y su lugarteniente Diosdado Cabello, las cuales están moviendo el firmamento y provocando grietas en los niveles más altos de la dictadura venezolana, e incluso, generando terror y piquiñas en los incautos y desprevenidos fanáticos, afectos al régimen. A mí que me registren.

*** SANTA INQUISICION. A propósito de la posición valiente, aunque arriesgada, que asumió esta dama, siempre vestida de negro, hay que agregar que la doctora Díaz está por viajar desde Bogotá a Washington para reunirse con el presidente Trump y la plana mayor del Congreso, después de depositar en el Tribunal de La Haya el cúmulo de pruebas (120 documentos probatorios) que lleva consigo y que involucran hasta los tuétanos al régimen de Maduro y que fueron motivo suficiente para abandonar al chavismo corrupto que domina todas las esferas del gobierno y ponerlo al descubierto de tantos desafueros y actos de corrupción. Ella, como legítima Fiscal General de la República, tuvo que fugarse del país al comprobar que desde Miraflores había salido la orden de ubicarla y hacerla presa, viva o muerta. Ahora los ojos del mundo se han vaciado sobre lo que sabe y lleva por dentro. Pañuelos a la nariz.

*** BILLETE SOBRE BILLETE. Jamás ni nunca un gobierno había estado tan severamente cercado por la comunidad internacional, como se encuentra ahora mismo el de Venezuela, por lo que cobra mayor fuerza y razón el esfuerzo supremo que hizo Cilia Flores al oponerse a que ratificaran a Luisa Ortega Díaz como Fiscal, sabiendo, como sabía, que en cualquier momento se aprovecharía de las prerrogativas constitucionales para darle el palo a la lámpara, tal como lo ha hecho al volteársele al régimen, y convertirse en la vedette del momento. La situación es tan difícil para Maduro que ahora si está amarrado de pies y manos, al no poder seguir manipulando la economía con los bonos petroleros, que entraron en las limitaciones de uso con las sanciones de EE.UU., lo que coloca al país al borde del default, ya que son 65 mil millones de dólares en manos de tenedores en todo el mundo, quedando el BCV y PDVSA en una situación muy embarazosa y crítica en el mercado financiero internacional. A caminar y mascar.

*** APRENDICESDE BRUJOS. Poca gente entiende, como fue que Luisa Ortega Díaz y su comitiva pudieron salir de Caracas y llegar hasta un embarcadero en Falcón o en Anzoátegui, pasando tantas alcabalas, en situación de fuga, sin ser aprendidos. De nuevo surgen sospechas de que, desde el alto gobierno, una mano amiga los protegió. Muchos extienden sus miradas hacia el “viejo zorro” José Vicente Rangel, pero los más, fijan sus ojos acusadores hacia el ministro Padrino López, con mayor influencia y determinación en eso de jugar varias cartas. Fueron muchos Km los recorridos, de angustias y zozobras, pero nada pudo impedir el arribo a Aruba y de allí a Bogotá, y ahora pudiera venir lo mejor: una orden terminante de la Casa Blanca de captura internacional para todos los implicados en delitos de lesa humanidad, narcotráfico, abusos contra la institucionalidad democrática, corrupción continuada y pare de contar. Las horas muertas.

*** LA TORRE OSCURA. Representantes del gobierno y de la MUD han seguido en aproximaciones, con aliento a un gobierno de transición. El último puente se tiró hace menos de una semana en la casa del Embajador de Canadá, a la que asistió Rodríguez Zapatero y se vetó la presencia de Henry Ramos, acusado por los militares de utilizar un lenguaje soez contra ellos, cuando los puso al ridículo por la toma del Fuerte Paramacay. En el mismo escenario, días después, se habló de la situación de Hermánn Escarrá, quien habría hecho contacto con Thomás Shannom, tratando de quitarse de encima las sanciones gringas que lo dejaron sin visa americana y sin los bienes que, supuestamente, tiene en el imperio. El subsecretario de Estado le habría recomendado que le pidiera a Maduro un puesto en la Embajada en USA y luego allí se hiciera testigo protegido, solo que el G-2 cubano pinchó la conversación y le pasó el dato al SEBIN, abortando la jugada. Que te parece cholito.

*** ÁNGEL DE LA GUARDA. Miguel Cocchiola demostró que su adhesión y la de su equipo a Alejandro Feo La Cruz, en su aspiración a ser el próximo gobernador de Carabobo, “si camina y va de frente” al organizar y realizar un acto de masas en Flor Amarillo, digno de un cierre de campaña, no solo por la asistencia masiva con gente de todos los estratos sociales de la parroquia, sino por el colorido y emoción popular que lo caracterizó, en estos momentos de tantas dificultades y frustraciones, y en los que se pone a prueba la consistencia real de los liderazgos. Más de mil quinientas personas concentradas por una misma causa y un solo ideal, no es tarea fácil, y de eso se trató esta actividad política de Cocchiola y su equipo robustecido, aún más, con discurso del alcalde, siempre conciliador como es su estilo y su compromiso por la unidad superior. No dejó pa´nadie más.

*** DE GOLPE Y PORRAZO. De nuevo, otra vez, el señor Maduro se está dejando ver el bulto y su afán de dictadorzuelo recién vestido, ahora asumiendo la vocería descarada del CNE. Que nadie se extrañe de una intención macabra y solapada que se concina en Caracas para sorprender con un alevoso llamado a elecciones regionales legislativas, antes que las de gobernadores, con lo que el oficialismo pretende enredarle más el papagayo a la oposición, cuya estructura anda haciendo grandes esfuerzos y hasta sacrificios de unidad, de cara a la nominación de sus candidatos a las gobernaciones, pero descuidando la escogencia de los hombres y mujeres que irían a conformar los consejos legislativos. La maniobra está dentro de la tardanza para fijar fecha y reglas exactas para los comicios regionales. Mangos bajitos.

*** UNIDOS POR LA BASE. Rafael La Cava, candidato oficial del PSUV para la gobernación de Carabobo, no ha tenido emparche alguno de ratificar en la calle su solidaridad con Edgardo Parra Oquendo, ex alcalde de Valencia, para quien ha tenido palabras de deferencia especial en dos actos organizados por el partido, no solo por su amistad personal, que no esconde, sino como reconocimiento a su gestión de servidor público. La valiente postura del ex burgomaestre de Puerto Cabello la entienden en los círculos políticos de la región, como un desafío al ex gobernador Ameliach, quien pese a haberse mostrado al lado de su candidatura, impuesta por Maduro, es vox populi que él no era el de los mayores afectos del constituyente, aunque por años lo tuvo de delfín. Nadie sabe para quién trabaja.

*** TERAPIA INTENSIVA. La suerte y destino del presidente Maduro ha quedado en manos de Vladimir Putin, una vez que Raúl Castro se ha desentendido de su futuro y le está pidiendo al gobierno de USA en compensación que garantice el envío de los 50 mil barriles de crudos diarios que entrega Venezuela, a precios de “gallina flaca”, y que Trump permita el libre flujo de turistas gringos a Cuba que generan unos 2 mil millones de dólares al año. Todas esas condiciones están dadas y aceptadas, y apenas queda pendiente una, solicitada por el presidente de Rusia, y es que el futuro gobierno de Venezuela, con aval de la actual AN, reconozca y pague las deudas que dejará Maduro. Así bajará tranquilo al sepulcro.

