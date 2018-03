*** NI MÁS NI MENOS. Los rumores de ahora sobre la gestación de una revuelta militar en puertas, son similares en insistencia y propósitos a los que se sucedieron en la Venezuela de comienzos del año 1958, a juzgar por versiones de testigos que vieron de cerca la caída del general Marcos Pérez Jiménez. Aunque los recuerdos a mano provienen de balbuceos bien guardados, sirven, empero, para despertar la conciencia de los venezolanos en pie de lucha por la recuperación de la democracia, la que se vino a menos estrepitosamente en las dos últimas décadas. La aprehensión y sometimiento a juicio de por lo menos 82 oficiales y suboficiales de las FANB, entre enero y lo que va de marzo’18, por mostrarse en desacuerdo con el gobierno de Maduro, es la repetición en escena a lo visto del 1° y el 23/01/58, solo que entonces el levantamiento fue contra una dictadura militar y ahora es civil, aunque igual sostenida sobre los hombres vestidos de verde, armados hasta los dientes y también imponiéndose por la fuerza y el terror, el abuso y la trampa. Rodilla en tierra.

*** ESCUPIR PA’ARRIBA. Entre los militares sometidos a juicio este año, hay 18 comandantes o tenientes-coroneles del Ejército, la jerarquía que apuntaló la incursión de Chávez el 4-F y que se hizo sentir también el 27-N, poniendo en evidencia el descontento interno que cunde en las FANB, lo cual se ha hecho más notorio con la decisión del régimen de Maduro de degradar, de un solo plumazo, a 23 oficiales que le eran incómodos, y olvidándose, además, que durante los gobiernos democráticos todos los militares que tuvieron responsabilidad directa en los golpes contra CAP, se les respetó y mantuvo su grado en los respectivos componentes a los que pertenecieron, comenzando por el propio comandante Hugo Chávez. El jefe del emblemático Batallón Blindado Ayala que opera en Fuerte Tiuna, habría sido, esta vez, el primero en caer en manos de la DGCIM y en la red de espionaje del G-2 cubano. Caras sucias.

***NO TENGAÍS MIEDO. El ex ministro de la Defensa, general Miguel Rodríguez Torres, fue muy claro y valiente al reconocer que en la actualidad existen en Venezuela más de un 100% de causas y razones para un alzamiento militar, en comparación a las que motivaron las intentonas golpistas del 4-F y 27-N. Por cierto, en los nuevos escarceos se sabe de una aproximación muy seria entre los militares institucionalistas y los chavistas de convicción, que estarían apostando a la convergencia de acción, en cuya tarea, de lado y lado, contarían con el aval de Diosdado Cabello, y que habría sido también, la chispa que dio lugar para que Min-Defensa ordenara, por adelantado, cambiar a la mayoría de mandos medios de las unidades operativas, y no esperar hasta julio. El miedo es libre.

***CANDELITA CON AGUA. Todo apunta o hace pensar que las elecciones presidenciales convocadas por la cuestionada ANC, tampoco se pondrán celebrar el 20 de mayo venidero y que esta decisión ilegitima y apresurada tendrá la misma suerte que tuvo el billete de 100, anulado tantas veces por Maduro, que ya hasta se perdió la cuenta. Para salvarle un ojo al gallo, ahora se estaría pensando en fijar solamente, para ese día, los comicios de consejos legislativos regionales y concejos municipales locales, de manera de no dejar tan mal parada a la constituyente, que nada constituye y, por el contrario, cada vez aparece más acorralada y disminuida. Saco de gatos.

***ESPÍRITU DOBLEGADO. La firma Smartmatic cogió el cerro y se fue de Venezuela, no tanto por el peso de la casi impagable deuda que acumulaba a su favor el CNE, sino por temor a que la alcanzaran las sanciones del gobierno de Trump, que la tenía en la mira. Esta transnacional tuvo pingues beneficios del gobierno durante 15 años operando en el país y tener el encargo del conteo electrónico de 14 elecciones. Arregló sus macundales y se fue en medio de los apuros y de las circunstancias bochornosas del Megafraude de la ANC, escabullirse por las ramas y evitar males mayores desde USA. Ganó, perdiendo.

***FORMA DEL AGUA. Conforme al último informe que se conoce sobre el monitoreo mundial de inseguridad, Caracas (municipio Libertador) aparece en la segunda casilla como la ciudad más peligrosa en la tierra, mientras Valencia consiguió distanciarse hasta el puesto 27 el año pasado, durante la gestión del comisario Carlos Cordero al frente da la Policía Municipal, institución que en esos mismos días fue intervenida por los pugilatos domésticos que priva en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sobre todo en tiempos del general Néstor Reverol. Estos resultados, precisamente, han sido valorados por la Alcaldía de Iribarren (Barquisimeto) que pretende llevarse al comisario Cordero para ponerlo a dirigir su policía. El que sabe, sabe.

*** TRAJE A LA MEDIDA. El gobernador Rafael Lacava, acaba de llegar de USA, tras estar en Washington, enviado con dos misiones específicas, aprovechando que habla 5 idiomas. La primera ablandar a los gringos a través del senador Mc Carry, en torno a la implacable rigidez de las sanciones que perturba, severamente, la vida de numerosos funcionarios del alto gobierno, y segundo, ofrecer con chantaje incluido, la libertad del misionero mormón Joshua Holt, a cambio de la suavización de penas para los sobrinos Flores, encarcelados por narco en Nueva York. El mandatario regional fue bastante diligente, pero tuvo que regresar con las manos vacías, sin ni siquiera poder pisar las puertas del Departamento de Estado, y apenas se benefició de la visa americana por 15 días de vigencia. Mucho camisón pa’Petra.

***CUADRO ADENTRO. Con hombre en tercera, representando la carrera decisiva, el gobierno cerró el infiel, y desde hoy el MRI implementará un decreto superior para bloquear los pasaportes de los venezolanos y prohibir la salida del país (igual que en la Cuba de Fidel), al tiempo de una alerta policial, suspendiéndoles a los efectivos de seguridad su derecho a la baja y hasta el disfrute de permisos médicos, y todo, tratando de impedir que se sigan yendo al exterior en cambote, azotados por el hambre, la falta de medicinas, la inflación galopante y la violencia. Las manos atadas.

***FELIZ Y CONTENTO. Lacava estuvo capcioso, en principio, para viajar a Estados Unidos, pendiente de los acontecimientos de Andorra y temeroso de las influencias de Ameliach, que sigue con tentáculos muy fuertes, aquí y allá, pero seguro de sí mismo y de su conciencia, de la mano del Grupo Boston y de Pedro Díaz Blum, en particular, además sabiendo como sabe, que está entre los pocos aliados de confianza de Maduro, que todavía no ha sido sancionado por la Comunidad Internacional, aceptó el reto e hizo la travesía, que le permitió también llegarse hasta Houston para hacerse un chequeo médico, oportuno y necesario. Misión cumplida.

*** JUEGO CON CANDELA. La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, con tino y mucha sabiduría, negó toda posibilidad del desmembramiento y eliminación de Egreamigos, institución que ha patrocinado la construcción del edificio Aula Magna, obra que se echó sobre sus hombros la ex rectora María Luisa de Maldonado, con el concurso y apoyo de la comunidad universitaria y de sectores fundamentales de la economía y la sociedad en general. Enhorabuena.

*** BROCHE DE ORO. Petróleos de Venezuela PDVSA y la nación venezolana avanzan hacia un episodio vergonzoso, pues estamos a punto de que los tenedores de bonos de la república nos demanden por tramposos, ya que tenemos pendiente por pago de deuda e intereses vencidos o en mora, la apreciable suma de 2 mil 4 millones de dólares, que el gobierno ha dejado que se acumulen en su afán de desviar los recursos para fines no muy claros, al amparo de una supuesta reestructuración, que solamente conocerán en Miraflores. El diablo anda suelto.

***SUBE EL TELÓN. Y al fondo aparecerán más de mil que poco a poco han renunciado y han pedido la baja en Carabobo, porque el sueldo que devengan desde hace tiempo no les alcanza para mantener su familia, y que seguramente allí está la explicación del constante martilleo. Y saber que en medio de la crisis, hasta el Carro de Drácula sufrió los embates de la delincuencia. Roque, Roque se quema mi casa.

*** EFECTO COLATERAL. Más de veinte años de luchas gremiales y otros tantos de activismo social y político, fueron la clave del triunfo de la fórmula que apoya a Alfonso Granadillo para que sea el próximo presidente del Colegio de Abogados del estado Carabobo, sobre la base de la unidad y el consenso, y más que eso, en el compromiso de consolidar un trabajo que ha mantenido incesante por más de dos décadas. Quien persevera, triunfa.

