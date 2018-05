*** LOS UNOS Y LOS OTROS. A siete días escasos, a lo sumo ocho, todo anda listo para que se conozcan los resultados de la monumental farsa electoral del 20-M y se ponga en escena la trama final de la tragicomedia protagonizada por Nicolás Maduro, en su afán dictatorial y su propósito genocida de permanecer 6 años más en Miraflores. El próximo lunes 21, seguro, Venezuela amanecerá sumida en tristeza frenteal dantesco fraude cantado, y ojalá todavía en paz relativa, pero también en medio de expectativas espeluznantes sobre lo que viene para el futuro inmediato del pueblo venezolano, mucho más grave de la realidad social, política y económica de lo que ahora sufre y ha sufrido en el último lustro. Entonces, Maduro, detrás de sus mostachos, despertará cantando victoria y sus fieles cómplices, Falcón y Bertucci, viendo lejos para todos lados, afanosos buscando justificaciones para explicar la derrota, que sólo ellos no sintieron tan cerca. Broche de oro.

***EL UNO POR UNO. Hasta anoche, pasadas las 10, ninguno de los candidatos anotados para las presidenciales del domingo, reflejaba seguridad contable de tener completo y a mano todo el padrón electoral necesario para los comicios del 20 y suficiente como para dormir tranquilos, sin la sospecha e incertidumbre de que la pulsación de cada elector sobre la máquina correspondiente, podía y debía salir, tal cual, el manifiesto real de su voluntad, y menos el apoyo de la autoridad militar confiable para hacer respetar la soberanía del voto. Y es que la situación del CNE toca extremos de caos y anarquía, al saber y comprobar que no dispone aún de la logística tradicional del Plan República, pues la estampida de efectivos militares ha sido tan grande, unos acogotados por el hambre y la miseria en sus casas y en los propios cuarteles y otros convencidos de que el mejor camino era escapar, algunos “baja en mano” y otros saltando las fronteras, antes que ser testigos activos o silentes de la vulneración descarada a la Constitución Nacional y leyes de la república, acompañando a un régimen de oprobio e inescrupuloso violador de la legalidad. Crimen organizado.

***CON LO MIO, MIO, MIO.En estas penurias de nuevo se está escuchando el grito de alerta “llegó la recluta”, que no es otra cosa que el viejo método de llevarse por la fuerza y atiborrar los cuarteles con muchachos y viejos, esta vez no para uniformarlos de verde y obligarlos como soldados a servir a la Patria de Bolívar, sino, lastimosamente, para vestirlos de milicianos o reservas, poniéndoles un fusil en sus hombros para cuidar las urnas electorales, por las buenas o por las malas, y de esa forma garantizar la reelección fatídica del señor Maduro en la presidencia de Venezuela. Y, aun así, sino hay los recursos humanos para afianzar el propósito, el régimen apelará a su otra alternativa disponible, que sería apilonar efectivos del G-2 cubano y encargarlos de la misma misión criminal de siempre, para lo cual han sido traídos al país como supuestos médicos, odontólogos y técnicos deportivos adoctrinados en Cuba, con tareas pagadas con petróleo, y una condición específica adicional: No abrir la boca, para evitar ser descubiertos. Con lo mío no te metas.

*** LA SUERTE ECHADA. Numéricamente todo ha quedado resuelto a la fecha. Fríamente calculado el caudal de votos a ser asignado a cada aspirante presidencial, con la mayor porción, por supuesto, para el señor Maduro, y en segundo lugar aparecerá el ex vecino de La Isabelica, Henri Falcón, con una alta votación, base sobre la cual sería nombrado Vicepresidente de la República, y con ello el nuevo gobierno dar la apariencia de formar la “Gran Unidad Nacional”. Mientras tanto, Claudio Fermín tendría que quedarse con las ganas de ser el sustituto de Jorge Arreaza, posición prometida por Falcón quien, por cierto, tendría también la opción de irse de Embajador en España, en donde ya tiene alojada a la mayor parte de su familia, viviendo en el aristocrático barrio “La Moraleja” en el que fue residente de lujo, hasta sus últimos días, el ex dictador Marcos Pérez Jiménez. Se cayó el antifaz.

***EN HORA MENGUADA. El señor Maduro, a todas estas, después que el CNE lo corone, requerirá, ahora más que nunca, de una sabia estrategia que lo acerque al gobierno de EE.UU., por lo que va in crecento el temor de Diosdado Cabello y hasta de Tarek El Aissami, de que los dos pudieran ser atractivo instrumento para una eventual negociación, y como tales entregados – en tinta y papel- a Donald Trump, a cambio de que le quiten al régimen de Maduro y a sus otros esbirros, el peso de las sanciones, con las que ahora ni siquiera se pueden mover y menos traspasar las fronteras.Moneda de dos caras.

*** REZOS DE EXTREMA

UNCIÓN. Ya en una ocasión estuvo planteada la misma fórmula, cuando por gestiones del embajador gringo Thomas Shannon y su homólogo venezolano, el difunto Bernardo Álvarez, llegó a la mesa de discusión, la aprehensión de Cabello, vicepresidente del PSUV, solo que entonces el acuerdo se cayó por la interferencia de los cubanos, que sopesaron las influencias del diputado de Monagas en el mundo castrense interno y sus consecuencias. Ahora la situación es diferente. DC se ha visto disminuido en el control férreo que ejercía en las FANB, y aunque sigue manejando el SENIAT, puertos y aeropuertos, y una porción significativa del PSUV, Maduro le ha ganado de manos, poniendo gente de su entorno en puestos castrenses claves y en la empobrecida PDVSA, creando una élite muy fuerte, capaz de hacer cualquier travesura, aunque una cosa sea la que él piensa desde Miraflores, y otra, muy distinta, la que pueda decidir la Casa Blanca en Washington o El Pentágono en el Condado de Arlington. Cara o sello.

*** MATEMÁTICA, CIENCIA EXACTA. Por demás trascendente que no tan importante será el conteo final de los votos a ser asignados por el CNE la noche del próximo domingo, cuando estarán en juego la salud y vida del PSUV y Somos Venezuela. Al quirófano en Caracas solamente se permitirá la presencia física de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, cada uno doliente directo de los pacientes en terapia intensiva. En Carabobo, sin embargo, como en casi toda Venezuela, muchos amanecerán el lunes con su crucifijo en alto. Rafael Lacava, seguramente la noche del domingo no “cerrará ojo” ni en Quinta Carabobo ni en el Capitolio. Tampoco Francisco Ameliach dormirá en San Diego y es posible que la madrugada del 21 lo encuentre en retorno por la ARC. Seguirá la puja por saber quién tiene más fuerza en el territorio de lo posible. Lacava y sus 12 alcaldes, en nombre de Maduro, pujando con los ojos saltados, a favor de Somos Venezuela y FAO, firme y silencioso, al lado del PSUV, el partido de Chávez. El gobernador en ejercicio, enfadado con la línea editorial del periódico de la tarde, que circula por las mañanas, aunque ahora disminuido en publicidad, páginas y distribución, pero siempre patrimonio y en línea de los Ameliach, como lo fue antes con los Degwitz o con los Jiménez Márquez, instrumento de lucha.Así se bate el cobre.

*** EN TELA DE JUCIO. El diputado suplente a la AN, Leandro Domínguez, acusó en el Ministerio Público la gestión del ex gobernador Ameliach, por presunto delito de peculado en el sector salud, y aunque se sabe el destino o las resultas de la investigación, por tratarse de un dirigente connotado del PSUV, la sorpresa mayor viene dada por los soportes entregados y las evidencias de los hechos irregulares, todos aportados por los funcionarios de Insalud, avalados sin reservas por la administración de Rafael Lacava, que metió su “Carro de Drácula” en las diferentes dependencias del gobierno regional.Manos a la obra.

*** BILLETES AL AIRE . Los genios que influencian la campaña al ex gobernador de Lara, Henri Falcón, en un arrebato de locura, aprovechando la crisis nacional, decidieron comenzar a lanzar al aire billetes de baja denominación en las tarimas que utiliza el candidato presidencial, pero más que para atraer electores, es para diferenciarse del aspirante evangélico, Javier Bertucci, que estaría cautivando seguidores, sorpresivamente, tanto así que la encuestadora Seijas, de las de mayor credibilidad del país, lo ve como fenómeno electoral en la oposición, y quien al 7 de este mes aglutinaba a más del 20% de los electores resueltamente dispuestos a votar el domingo. Sus actos reflejan entusiasmo y alegría, pero con una grave falla estructural: no registra fuerza ni organización en los cuadros para cuidar los votos y menos a la horade los conteos. Así no va pa’el baile.

*** TAPÓN EN LA BOCA. El pastor de Maranatha, aspirante a Miraflores, Javier Bertucci, efectivamente estaba inclinado y decidido a sumarse a la candidatura de Falcón, para de esta forma salirse del embrollo e irse en carreras para el exterior, pero una llamadita de Jorge Rodríguez lo puso en sobre aviso, con solo advertirlo que las últimas diligencias judiciales en su contra, por contrabando de diésel y lavado de dinero en los Panamá Papers estaban vivitas y a flor de labios en el TSJ, con lo que inmediatamente dejó con los crespos hechos al ex mandatario de Lara. Deseos no empreñan.

*** FORMACION ESPECIAL. Los gobiernos de Guyana, Santa Lucía y Jamaica definitivamente le sacaron la alfombra al régimen venezolano y dejaron de apoyar a Nicolás Maduro, con lo cual ahora en la OEA si existe mayoría de miembros para expulsar a Venezuela de esa organización. Los tres países en cuestión pasan a formar parte del Grupo de Lima. Pero es que además el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas personalmente le hizo saber al mismísimo inquilino del Palacio de Misia Jacinta, que CARICOM no se prestará a avalar su reelección el próximo domingo, participando como observadores del fraude electoral.Bájate de esa nube.

*** VERSION FINAL. Funcionarios del SUNDDE-Carabobo ocuparon las instalaciones de Avicola La Guásima en Altos de Uslar-Tocuyito y allí incautaron 279 toneladas de carnes de pollos y gallinas, con el argumento hacia la calle, que la empresa acaparaba las aves para venderlas con sobreprecios, lo cual quedó probado y comprobado que era absolutamente incierto. La verdad verdadera fue que el decomiso por la fuerza de los productos fue una acción concebida para garantizarle el suministro de comida a los funcionarios del maltrecho Plan República en las elecciones presidenciales fraudulentas convocadas por el CNE. Caras tapadas.

