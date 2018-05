***MOVIMIENTO DE MOVIMIENTOS. El señor Joshua Holt se ha robado el show como figura política del momento actual y, sobre todo, presea de valor incuantificable en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. El centro en el que, por horas, se focalizó la atención mundial. Para el presidente Donald Trump fue una oportunidad de oro para poner las tensiones en su justo lugar, y para Nicolás Maduro un momento estelar de voltear la moneda, aunque la misma tiene una sola cara, que por el frente no es la efigie de Bolívar ni en el reverso aparece el escudo de la patria. Necesario el reconocimiento público a Rafael Lacava y a Pedro Díaz Blum, amigos en común desde tiempos en que ambos ejercían la diputación por Carabobo, el primero como suplente de Francisco Ameliach y el otro por un golpe de suerte de la mano del doctor Salas Romer, y desde entonces, en llave, se amalgamaron en el Grupo Boston, que dirigía el senador Bob Corker. Corre la arruga.

*** EN PRIMERA CLASE. A propósito, al gobernador Lacava, muy sonriente, -lo que no le cuesta mayor esfuerzo- se le vio por la rampa oficial arrastrando hacia el jet una maleta a su estatura, que el común de la gente creyó que le pertenecía a Holt, el rehén del gobierno de Maduro, pero la verdad verdadera, fue que el equipaje era el suyo, ya que, por instrucciones de Miraflores, debía acompañar al aciago misionero gringo en su regreso a Washington, en vuelo privado directo, en el que también habría aprovechado la “colita” y con bien ganado derecho, el ex parlamentario Díaz Blum. La nota infeliz llegó cuando a ninguno de los dos se les apreció presencia en el encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca, para así haber rematado la faena y salir en hombros.Méritos compartidos.

*** MISIÓN DE HONOR. Lacava, aunque sea el emisario personal de Maduro, está obligado a retornar al país a más tardar mañana, por obligación constitucional, ya que solamente se puede ausentar, sin permiso previo del CLEC, hasta por dos días. Pero, como en tiempos de revolución, ahora en Venezuela todo es posible, nada extraño tendría que de USA salte y de un solo brinco caiga en Europa y más, teniendo el gobierno, como efectivamente tiene, el control absoluto del poder legislativo regional y que, por añadidura, el nuevo presidente del Consejo Legislativo, el señor Cohen, sea también una pieza de total confianza del mandatario carabobeño, desde hace mucho rato. Un clavo, saca otro clavo.

*** DIVIDE Y VENCERAS. Dado a que en las redes sociales y en los pocos medios de comunicación que quedan “vivos,” se le dio primacía de rigor a las diligencias de Lacava a favor de la libertad de Joshua Holt, al ministro Jorge Rodríguez se le salió una rueda, inmediatamente, apresurándose a decir que había sido una gestión y decisión de la ANC, faltando poco para asegurar también,que la medida vino por orden, y solo por orden de su hermana Delcy, dejando en evidencia, una vez más, la lucha a cuchillo con Diosdado Cabello, quien hace poco, jaquetón y altanero, sostuvo en su programa semanal por VTV, que el norteamericano en cuestión, preso en el SEBIN, recobraría su libertad solamente el día que le “chuparan” su mandarina, con gestos y sentido figurado. Las siete plagas.

*** ARRIEROS DEL CAMINO. Diosdado Cabello al fin luce haberle ganado una a Maduro con la farsa electoral del 20-M, si es que de verdad los resultados dados a conocer por el CNE son fidedignos, cuestión que hasta ahora nadie puede probar ni certificar con propiedad. Ocurre que para la reelección del ocupante de Miraflores se le atribuyen a su cuenta, alegremente, algo más de 6 millones de votos entre rojos y “andaluces”, y en cambio a Somos Venezuela, apenas unos 396 mil 291 sufragios, lo que significa que fue el PSUV el gran elector, y no el parapeto que montó el fundador de la otra organización paralela. Los números del simulacro se quisieron cambiar, al filo de la medianoche, pero allí se encontraron de frente con el vicepresidente del partido de Chávez y el asunto no pasó de un amago, aunque el gobierno, en adelante, tendrá que soportar a la dupla Cabello-El Aissami, aliados por las circunstancias para sobrevivir, y a quienes podría juntarse, de un momento a otro, el legendario salta en garrocha, Aristóbulo Istúriz. Vendrán días mejores.

*** MINUTO A MINUTO. El domingo 20-M nadie oyó el sonido de la Diana. Pocos despertaron con su supuesto ruido y menos fueron los que se pararon a la hora indicada. Los centros electorales amanecieron y se mantuvieron desolados todo el día, conforme a realidad que conoció el mundo entero, al momento, con testimonios de las redes sociales. Inaudito igual el mensaje de Maduro ese día temprano, felicitando a los venezolanos por haber salido a votar, hasta con imágenes y subterfugios de ciencia ficción. Las pocas colas comprobables fueron en los “puntos rojos” para asegurar los bonos prometidos, mientras las mesas solitarias permanecieron abiertas hasta en la noche cuando el CNE comenzó a vomitar resultados que no se reflejaban en las máquinas y menos en las copias de actas de escrutinios. A esa hora ya Henri Falcón había cantado fraude, a lo que tampoco la gente le paró, ya que el candidato estaba suficientemente persuadido, con antelación, de todas las patrañas del proceso, y menos cuando él pidió nuevas elecciones, pero sin reclamar la libertad de los presos políticos, la rehabilitación de los partidos y sus dirigentes, y la inmediata salida de las señoronas en el CNE. Se le cayó la máscara.

***BONDADES OCULTAS. El presidente Trump antes de negociar la libertad de Joshua Holt, que nada le costó a Estados Unidos, en su despacho había firmado nuevas y más severas sanciones contra funcionarios y entidades oficiales de Venezuela que pronto, muy pronto se pondrán en entera vigencia. Entre los resueltos, el magnate-empresario y jefedel gobierno norteamericano figuró la revocatoria del aumento de impuestos a China, con el compromiso por debajo de la mesa de que los chinitos, ipso facto cierren el grifo a los financiamientos al régimen de Venezuela. Sin leal no hay lopa.

*** ESCENARIO BUFO. Por la derrota de Henry Falcón no se vieron ni se sintieron manifestaciones públicas de protestas, y eso que él se hizo llamar candidato de oposición, situación que ni siquiera él mismo se lo creía, en la vida real. Pocos se sintieron derrotados, ni siquiera la familia el ex gobernador, gran parte puesta a salvo en España y el resto en Colombia. Los votos fueron asignados, conforme a los alegatos de tanta gente de carne y hueso, unos sufriendo los rigores de vivir en el país y una masa abultada huyendo tras las fronteras. Las cifras finales de los comicios ordenados por la ANC, sin atribuciones para ello, contados uno a uno a boca de cajas, serían: Votantes efectivos 3 millones 594 mil 040 electores. No votaron del registro electoral oficial, 17 millones 156 mil 769 ciudadanos inscritos en el REP para una abstención porcentual del 82. 68%, coincidiendo con las mismas cifras que registraron las elecciones de la ANC. Vuelta y vuelta.

*** PUERTA GIRATORIA. Mientras el gobierno se esfuerza en aparentar de nuevo disposición de diálogo o de apostar a la paz, otorgando libertades graneadas a presos políticos, el mayor candelero se le prende en las Fuerzas Armadas, en cuyo seno la semana anterior se practicaron 38 nuevas detenciones de oficiales de diferentes componentes y rangos, para sumarlos a los 84 que ya estaban presos, todos por supuesta conspiración. En este ambiente tenso y culebrero vendría a darse la salida de Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa, y el ascenso al mismo cargo del M/G Jesús Chourio Suárez, actual comandante del Ejército, y compañero de promoción de muchos de los recién enjuiciados, en una decisión que ya estaría tomada. Hasta ahora ningún gobierno en Venezuela, de la era democrática como dictatorial, había tenido tantos militares bajo rejas. Aguanta callado.

***AGRADABLE SORPRESA. Para hoy está previsto que la Mesa de la Unidad Democrática inicie en Caracas el análisis formal de los comicios del 20 de mayo pasado, convocando a consulta a los demás sectores que le hacen oposición al régimen de Maduro, sin excepción, para aplicar los correctivos a que haya lugar y darle oportunidad amplia en las discusiones y toma de decisiones a todos. Ya se sabe de una propuesta atribuida a Henry Ramos Allup, máximo dirigente de AD, quien en nombre de Dios y de su fe católica pedirá a la MUD; 1) Confesión de Pecados. 2) Contrición de corazón y 3) Propósito de enmienda. Culebra de tres cabezas.

*** HUELE MAL, MUY MAL. Y peor será para “una sola Valencia”, si el joven alcalde,Jesús Alejandro Marvez no le encuentra solución a la situación que enfrenta con las empresas Operadoras de la recolección de basura, que en forma progresiva están renunciando a los contratos de servicios que tienen con la Alcaldía a través del IMA, y todo porque el municipio ha dejado de pagar sus obligaciones, por falta de recursos. Las consecuencias ya son notorias, sobre todo en la zona norte de la ciudad. Que Dios meta su mano.

*** EL MISMO HUECO. Una situación muy delicada estaría afrontando ahora mismo la oposición en Valencia, en cuyo seno se formalizó la creación de la Fundación Alimenta la Solidaridad, destinada a recaudar fondos para aliviar las penurias de las familias que se han ido a buscar alternativas en el exterior o de las que viven la intensidad de la crisis en Venezuela, pero con la desventura que los primeros mil 500 dólares recogidos fueron entregados a un conocido dirigente de uno de los partidos de la MUD, y se desconoce del destino de las divisas y el paradero del personaje. El problema cobra ribetes de gravedad, pues al mismo activista habría caído dos veces en el hoyo con finanzas que manejó en la campaña de Alejandro Feo La Cruz. Olla de presión.

*** MANOS A LA OBRA. La gestión del doctor Asdrúbal Romero ha sido elogiada como conciliador y gran observador de realidades, sin embargo, le faltaría el olfato político para animar las masas, y por ello se han iniciados diligencias formales para cambiar de montura, y más todavía al conocerse que el ex rector de la UC tiene que salir de urgencia al exterior en tareas académicas, y no se sabe cuándo regresaría, por lo que Enzo Scarano, al reponerse de los momentos difíciles que ha vivido en estos días, de nuevo podría encajar y ponerse al frente de la MUD regional y desde allí definir una estrategia para hacer que el Frente Amplio pase a dominar la escena política de Carabobo. En horabuena.

