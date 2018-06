*** OPORTUNIDAD DE ORO. En medio de las tribulaciones que viene enfrentando el presidente Nicolás Maduro desde el momento que asumió el poder, ahora, tras de ser persuadido de que no tenía ni tiene capacidad ni formación de estadista para ser Jefe de Estado, con valentía y humildad, luego de sus fracasos y entuertos diarios en sucesión, debería, perfectamente, aprovechar la generosidad de la historia y en medio de sus arrepentimientos y mea culpas, decretar, tal cual lo hizo Chávez, un “borrón y cuenta nueva”, llamando a elecciones generales antes de que finalice este 2018, en los poderes constituidos, -concejos municipales, alcaldes, legislaturas regionales, gobernadores, Asamblea Nacional y Presidencia de la República- con un nuevo CNE y condiciones de absoluta igualdad. De esa manera, y con un proceso completo de relegitimación, salir por la puerta grande, dando una demostración, aunque tardía, de compromiso con la democracia, con el futuro del país y con la comunidad internacional. Errar es de humanos.

*** PIEL DE PESCADO. La decisión del régimen de postergar la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, no fue una gracia a favor del sistema bancaria, ni tampoco respondió, exclusivamente, a las presiones de los sectores afectados por tal improvisación, sino, más que eso fue porque el gobierno no a disposición los recursos en divisas para pagar la impresión de los nuevos billetes, en cantidades suficientes capaces de atender las demandas de dinero en efectivo. La semana anterior, en el carguero siglas ER-BAM arribó al país un cargamento de 100 paletas de billetes con nominación de 1.000,00 bolívares, cantidad ínfima que no alcanza para el movimiento de dinero de una semana, acuñado con el nuevo cono monetario; y para evitar otro colapso similar al ocurrido con la medida de sacar del mercado los marrones de Bs 100, que se iba a repetir, con la eliminación de tres ceros en los billetes, no quedó otra alternativa, que recular. Una raya más.

*** SIN QUERER, QUERIENDO. Desde Miraflores se continúan creando las condiciones y generando los estímulos para un estallido social, que vendría acompañado de una rebelión militar en simultáneo, con todas las consecuencias asociadas, para bien o para mal. En esa misma línea andaría el propósito presidencial de intervención de los mercados municipales que, pese a sus ineficiencias y de riendas sueltas a la especulación, son los únicos establecimientos en los que el pueblo todavía consigue alimentos. El cuento del gallo pelón.

*** MANOS EN LA MASA. Al diputado Pedro Carreño lo inculpan de la patraña de querer y pretender desprestigiar más a la administración de Maduro, con su llamado a invadir casas, apartamentos y demás propiedades inmuebles desocupadas, con el argumento de que son bienes abandonados, propiedad de la gente que emigró, empujada por la crisis. El mensaje malicioso que generó expectativa de inmediato entre algunos aprovechadores de oficio y preocupación y alarma entre otras muchas potenciales víctimas, tuvo que ser desmentido por el mismo Diosdado Cabello, a quien se le atribuía la autoría intelectual del infeliz anuncio, y por lo cual fue advertido, con severidad, de que si no lo hacía, el martes siguiente tendría su último programa “Con el mazo dando” por VTV,” ya que los órganos de seguridad e inteligencia del Estado tenían control y rastros de origen, hasta con firma y fotografía, y a un Carreño sometido por un oscuro escocés. Todo quedará en familia.

*** ESPEJO RETROVISOR. En la devenida violencia que sacude a Nicaragua desde hace varios días atrás, también estaría comprometido el accionar de la dictadura de Cuba, herencia y patrimonio de los hermanos Castro, interesada a desviar la atención por la situación insostenible que afronta el régimen de Venezuela, antes, durante y después de las fraudulentas elecciones del 20-M. La intención, en principio, fue volcar los ojos del mundo hacia los sucesos de Managua, pero el pueblo despertó y Daniel Ortega perdió el control del país y todo se le fue de las manos, al punto que su gobierno ahora pende de un hilo y su estabilidad se mese como paloma en alambre. Bardas del vecino ardiendo.

*** MOMENTOS DE FAMA. A un hijo de Calixto Ortega y a otro de Hermánn Escarrá, ambos enchufados como directores de CITGO en Estados Unidos, el gobierno de Mr. Trump habría ordenado anularles la visa de ingreso y estadía en el norte, en una medida con copia casi al carbón, aplicada a otros dos recién enviados a Washington, en misión especial, por parte del presidente Nicolás Maduro. La medida forma parte de las menudencias, que en serie resolvió ir ejecutando el “Imperio” a venezolanos caídos en sospechas, mientras se estudia y amplía la lista con otros convictos y confesos, de alta monta. Sálvese quien pueda.

*** DRAMA Y COMEDIA. Poca gente entiende como está haciendo, en tiempos de crisis, el dilecto y caro amigo, César Burguera, otrora benjamín del doctor Henrique Salas, tras su ascenso a la Gobernación de Carabobo, defensor a rabiar de su hijo Henrique Fernando, en su primera llegada al Capitolio, aliado circunstancial del general Acosta Carles, después de su sonoro eructo en Polar y celoso “mano derecha” de Ameliach, cuando desde San Diego, durante 4 años seguidos, gobernó a los carabobeños; y ahora, sin ser el legislador estrella que fue ayer, con una inflación bordeando el 14 mil%, como abogado sin ejercer, puede con la misma simplicidad o candidez, mantener inalterable su status social de antes, almorzar y cenar en los mejores restaurantes del norte y subir sin ningún dolor, su codo derecho. Faltaría saber si viaja regularmente a USA, como la hacía con frecuencia. Baja el telón.

*** ENTRADA LIBRE. Trasciende de fuentes confiables y muy enteradas, que el estreno de los nuevos miembros del Consejo Legislativo de Carabobo, será discutir y aprobar una ley supra, mediante la cual se centralizará todo el negocio de la basura, y dará facultades extremas a una sola empresa para que maneje los residuos y los haga más productivos y atractivos de lo que han sido hasta ahora, aunque fueron siempre rentables a los ojos y experticias de Miguelito Flores, operario a la orden y servicio de la anterior administración regional. La empresa de marras tendría también potestad, y es lo esencial, para separar los diferentes tipos de basura que vayan al vertedero y colocarlos en el exterior a precios de internacional en dólares, que no en petros. Chúpate los dedos.

*** PALABRA CIERTA. El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, habría avanzado lo necesario y tendría a la vuelta de la esquina, la importación de 200 autobuses usados, traídos desde Estados Unidos, listos y en condiciones óptimas para ponerlos de inmediato en servicio, con lo que haría bueno su compromiso de solventar el agudo problema del transporte público urbano, que ya toca extremos de la gravedad en Valencia, Puerto Cabello y Guacara, las tres principales urbes del estado. La medida de emergencia, empero, le estaría causando ronchas con el alcalde Marvez, quien pese a ser pieza clave en la gestión del gobierno regional, se ha manifestado inconforme e ignorado en la decisión, pero también sin fuerza ni pegada para exigir respeto. Donde hablan los mayores.

*** REVENTÓ LA SOGA. De poco le sirvió al “Ché” José Alejandro Valera, haberse cuadrado de golpe y porrazo con el gobernador Lacava, buscando protección, porque igual fue volado de la presidencia del Concejo Municipal de Valencia, hasta donde había llegado de la mano de las autoridades del PSUV y sobre todo con el apoyo institucional de Saúl Ortega y Miguel Flores. Un manejo apresurado y desordenado del presupuesto anual del Ayuntamiento, por cierto, abultado con intenciones de perjudicar la labor del ex alcalde Cocchiola, dio al traste con la gestión de Valera, a quien ahora se señala de haber raspado la olla en 3 meses, creyendo que las elecciones de concejales iban a ser también el 20 de mayo, junto al mega fraude de las presidenciales. La nueva directiva del Cabildo se consigue que no hay recursos ni siquiera para comprar una resma de papel. El ciego no tuvo la culpa.

*** TRAS TELONES. No fue tarea fácil solventar la situación interna del Ayuntamiento valenciano. Hubo un primer acuerdo para hacer la mayoría y sacar de cuajo a Valera, pero el estallido de una bomba molotov en el edificio municipal, perturbó la conjura que tenía el apoyo de los 4 concejales de la oposición. Después se cuadró otra mayoría para ascender a Maritza de Guzmán a la presidencia, pero tampoco se materializó, surgiendo entonces la intervención del alcalde Jesús A. Marvez, quien propuso a Daniel Sánchez, con respaldo del partido y la bendición de Saúl Ortega, quien consiguió 7 votos del PSUV, los suficientes para dar el “golpe de estado,” aún a sabiendas, en su fuero interno, que no cuenta con el apoyo espontáneo de sus compañeros del oficialismo y que tendrá, necesariamente, que moverse con mano zurda, para perdurar en tranquilidad. Con la botija vacía.

*** A MEDIA LUNA. Por instrucciones superiores se habría iniciado una investigación en la alcaldía de Valencia, destinada a dar con el paradero de un lote de pailas de aceite de motor para vehículos, que después de llegar por gestiones del gobernador Lacava, no se sabe a manos de quién o quienes fueron a parar, y no al destino correspondiente que eran los dueños de buses y busetas que hacen el transporte público en la ciudad, y que debían pagar la dotación a precios accesibles. El diablo sin pantalones.

*** MAPANARE O CASCABEL. La libertad del diputado suplente Gilbert Caro, está generando cierto nerviosismo en Voluntad Popular de Carabobo, porque días antes de su detención se le vio envuelto en una discusión bastante subida de tono con el entonces candidato a Gobernador, Alejandro Feo La Cruz, y se piensa que se pudiera revivir un sentimiento de venganza, muy peligroso entre ambos personajes. Ojalá la sangre no llegue a la orilla. Hora de reconciliación.

Francisco M. Pérez efeemeperez@yahoo.com

l