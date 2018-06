–

*** DOBLAN LAS CAMPANAS. El gobierno de Maduro y su canciller Jorge Arreaza salieron con las tablas en la cabeza en la asamblea de la OEA, aunque sus voceros más encumbrados se empeñen, desde entones, en hacerle creer al país otra cosa, porque EE.UU., y sus aliados, “por ahora” no consiguieron ensamblar los 24 votos necesarios para la expulsión brusca, de una sola patada, como estuvo planteada durante todo el desarrollo de la cumbre. La votación, como se ha dicho fue 19 a 4 y 11 abstenciones, pero la situación a la luz de la verdad, no es para cantar victoria. Ocurre que los 19 países que votaron por la expulsión de Venezuela del seno de la OEA, en repulsa y rechazo a la gestión nefasta del régimen de Maduro, en su conjunto representan la bicoca del 95% de la población del continente americano, mientras que el apoyo mísero y vergonzoso quedó a reducido a apenas 3 islitas, incluyendo a la de San Vicente, en donde habitan 104 mil personas en un área territorial de solamente 389 kilómetros cuadrados. El único país formal que se paró al lado de nuestro flamante canciller, fue Bolivia. Vaya al Calvario pa’que vea cruces.

*** INSÓLITA CALAMIDAD. La gran sorpresa de la asamblea de la OEA fue la posición abstencionista que asumió ahora República Dominicana, cuyo gobierno decepcionado con el de Venezuela, esta vez se negó a respaldar al régimen madurista y estuvo del lado de los venezolanos de a pie, que a diario sufren los rigores de hambre y la miseria, la falta de alimentos y medicinas, la persecución ideológica y del desenfreno de la corrupción en todos los niveles de la administración pública. También la representación de Ecuador le tiró “la burra pa’el monte” a Maduro y a su comparsa, al abstenerse, pero advirtiendo que en la próxima votará por la expulsión; mientras que Uruguay, con la misma posición, dejó claras evidencias que no se sumaba al bloque de los 19 para hacer 20, por la presión impuesta por Arreaza, quien amenazaba de dar a conocer los negocios petroleros de un hijo del presidente Tabaré Vásquez con la tristemente célebre PDVSA. Pasando penas.

*** A PASAR LAS DE CAÍN. Cada día son mayores y más severas las dificultades que tiene el gobierno para continuar trayendo del exterior los productos que entrega en los CLAP, una vez que acabó con la producción agroindustrial interna y después que los países latinoamericanos tampoco pueden garantizar el suministro, debido a las restricciones derivadas de las sanciones económicas. Apeló a las importaciones desde Turquía y La India, pero con igual fracaso, ya que estos dos países exigen pago adelantados y no hay recursos efectivos para responder, además que ninguno acepta los llamados Petro, que murieron al nacer, por efectos de las mismas sanciones y se encuentran congelados desde el 26de abril. Toda esta situación se presenta en momentos que el BCV no encuentra fórmulas contables para justificar sus balances, y eso que el petróleo aumentó sus precios en las últimas semanas. Y ahora, a comer cables.

*** PROTAGONISMO RECURRENTE. El mundo se nos viene encima, inexorablemente, pues al mismo tiempo la industria petrolera nacional, en caída libre desde que PDVSA entró en desmantelamiento progresivo, por órdenes de Chávez, que decretó su intervención, y en medio de la crisis la empresa tuvo que notificar a 8 de sus mejores clientes internacionales, que no podrá continuar despachando los pedidos de crudo, por lo menos en este mes de junio, incumpliendo sus compromisos, terminando por poner patas arriba la salud financiera del país. Así de fácil, viene el futuro.

*** ALEGRÓN DE TÍSICO. Tras el mega fraude de mayo, algunos ilusos que se la creyeron, pensaron que vendrían cambios en la realidad venezolana, pero la supuesta reelección de Maduro lo que ha hecho es endurecer la situación, al punto de que en estos momentos se pueden contar con los dedos de una sola mano, los países de América o de Europa que reconocen esa farsa y ya ni los vecinos llaman a Miraflores, y menos los presidentes de la lista de amigos. Apenas Evo Morales, de Bolivia, ha mantenido en público su solidaridad con NM y por supuesto su carnal Miguel Díaz-Canel, de la Cuba castrista, ambos cojeando de la misma pata. Cerrada la rueda.

PLAGA PARASITARIA. Petróleos de Venezuela, como casa matriz, arrastra una insolvencia inmediata con la empresa CNGC Videsh de India superior a los 440 millones de dólares, que en medio de los aprietos ha ofrecido cancelar con Petro, pero en virtud a que el método de pago no consigue aceptación ni menos credibilidad en el mundo entero, el presidente Maduro se ha visto forzado a sacar de su léxico el fatídico invento y asumir todas las consecuencias de las deudas vencidas en el exterior. La cincha por reventar.

*** VISTE Y CALZA. El ex ministro Rafael Ramírez actualmente vive en Moscú, y allí se le ve con frecuencia exhibiendo una barba blanca, como tratando de esconder algo muy serio con su nuevo look. Arrogante como era su estilo en tiempos de Chávez, estuvo amenazando hasta hace poco, que pondría en apuros la estabilidad de Maduro, dando a conocer detalles de negocios turbios en los que supuestamente estuvo involucrado, pero como no puede separarlos de las responsabilidades suyas, o de Alí Rodríguez y del mismo “comandante eterno”, hasta ahora no ha abierto más su boca sobre el asunto, quedándose en amagos, únicamente, pero con el privilegio de tener a toda su familia alojada en Mónaco. Y la protección de su amigo, el presidente Vladimir Putin, que también quiere que alcance a su primo Diego Salazar. El que tiene rabo e’ paja.

*** CHOQUE A PLENO DIA. El carro de Drácula se habría topado, sorpresivamente, con un expediente que cursa por una Fiscalía Pública en Valencia, el cual estaría comprometiendo a dos connotados dirigentes políticos regionales, socios mercantiles, uno ligado estrechamente al anterior gobierno de Carabobo, y otro de la oposición, por supuestos manejos irregulares con operaciones inmobiliarias en San Diego. El gobernador Lacava recabó toda la información del caso, y como él no usa el espejo retrovisor, sigue adelante sin ver pa’atrás, dispuesto a llegar a la meta con su mandato, sin excepciones. Con la majagua en la mano.

*** VOLCÁN DE FUEGO. Por instrucciones superiores emanadas del propio ministro del Interior, Néstor Reverol, un contingente de policías municipales de San Diego, correctamente uniformados y en unidades oficiales de rigor, acudió hace días a la Brigada Blindada de Valencia con la intención de cumplir obligaciones de entrenamiento y prácticas de tiros, pero desde la entrada al cuartel se les impidió el acceso con al argumento de que se movilizaban y pertenecían a una alcaldía opositora. El alcalde, León Jurado, con toda razón y autoridad, reclamó el desplante, pero “orden es orden” le insistieron. Seguramente después vinieron las excusas y disculpas, pero quedó patentizada, una vez más, la forma de actuar bajo la fuerza y la arrogancia. No tiene la culpa el ciego.

