*** EN TERAPIA INTESIVA. Todo apunta y hace pensar, que ahora si es verdad que el régimen de Nicolás Maduro llegó al llegadero y que tocó punto de quiebre definitivo con su mal llamado plan de recuperación económica, un proyecto que no es proyecto, sino un propósito particular y personal endemoniado, forzado por las circunstancias, que no tiene pie ni cabeza y menos fuerza para sostenerse en el tiempo, y servir de andamiaje de progreso al futuro nacional. En estos momentos cruciales, en Miraflores desconfían hasta del sensible ruido que hacen las moscas en sus movimientos naturales y más aún de la ola de rumores que revolotean los pasillos y ambientes cerrados del Palacio presidencial. Incesante el tic, tac.

*** ESPANTOS EN RINCONERAS. Mientras el miedo se apodera de los espacios físicos y mentales disponibles en el entorno fiel allegado al gobierno, se estrechan más todavía las posiciones y los celos superiores, al extremo que el presidente Maduro cuidó, ardorosamente, de que pocos de los suyos se enteraran, previamente, de suficientes detalles y menos de los propósitos oscuros, escondidos en su plan aliñado con el remoquete de “recuperación económica”. Fue tal el sigilo que apenas lo conocieron de primea mano, Cilia, en la tenebrosa intimidad de las noches, el ministro Ángel Zerpa Delgado, en grageas del día a día, los creativos asesores ecuatorianos Rivera y Herrera y Tarek El Aissami por “cuenta gotas”. Ignorados por completo y ex profesos, estuvieron Diosdado Cabello y Padrino López, ambos por guabinos, y también el canciller Jorge Arreaza, este último dada la circunstancia, seguro, porque él es sobrino y ahijado de Alberto Ravell, nada menos. El trompo en la uña.

***LA LLAVE MAESTRA. Pero es que además también le jugaron “burro negro” al Alto Mando Militar en su conjunto y a los grupos que forcejean en el PSUV, presionando y hasta chantajeando a Maduro, por cuotas de poder. En la cúpula ya nadie es confiable y de todos hay que cuidarse en estas circunstancias de tanto apremio. Al SEBIN lo acaba de tocar el torbellino y más por estar controlado por Cabello. Hasta ahora se han podido abortar tres intentos de golpes secos en sucesión, y otras tantas intentonas develadas a tiempo, lo que hace acrecentar el vilo y las sospechas. Pocos son los que pueden dormir tranquilos en los alrededores, sobretodo aquellos enterados y conscientes del último informe del G-2 cubano, que puso al descubierto muchos entretelones y gazapos del supuesto intento de magnicidio del 4-8 en Caracas, por lo que ahora los fantasmas tienen caras indómitas en los rostros de Miguel Rodríguez Torres, Cliver Alcalá Cordones y hasta del indescifrable Vladimir Padrino López, quien sospechosamente no ha sido, hasta ahora, incluido en la lista de sancionados por E.UU., y luego habrá que añadir al m/g Richard Jesús López Vargas, comandante general de la GNB, de quien se afirma que, a mediados de semana, renunció a esa alta posición militar, por contagio y descontento, sin que hayan podido encontrar con quien sustituirlo. Enhorabuena.

***ESPEJO DE DOS CARAS.Aumenta, inexorablemente, la creencia colectiva de que tenemos en las propias narices, la agudización de la crisis económica, que pasará, sin tocar tablillas, de hiperinflación y maxi inflación, con consecuencias nefastas de destrucción de todo lo poco que queda. Quizás, en previsión de esa suerte adversa, fue que ayer trascendió la tabla de nuevos sueldos pautada para los miembros de las FANB, que ya habían advertido con preocupación y severidad, que lo único que hacía falta era que el gobierno resolviera pagarles sus sueldos, en adelante, con petros o con lingotes de oro, una vez que tenían pautado que los militares retirados, igual que los pensionados y jubilados civiles, tendrían que apegarse a las chequeras digitales para cobrar sus emolumentos de ley. La reacción de los hombres de cachucha y charreteras no se hizo esperar y la administración Maduro reculó y desde el sábado enteró en los bancos el primer 25% de las pensiones, y ayer domingo dejó colar la versión de un incremento proporcional para los militares activos y retirados, fijando un sueldo mensual para un General en Jefe, por ejemplo, en la ínfima suma de 5 mil 324 bolívares soberanos, equivalentes a 532 millones de bolívares fuertes mensuales (anterior nominación) mientras un teniente ahora ganará 3 mil 32 Bs S mensuales, igual a 316 millones de bolívares de los anteriores. Si así llueve, que caiga granizo.

***A LA VISTA DE TODOS. Finalizando la semana anterior, las costas suramericanas han sido prácticamente invadidas por las fuerzas navales de los 10 principales países del continente, encabezadas por los marines gringos, para ejecutar las tradicionales maniobras militares anuales, dirigidas a entrenar y tener a punto los equipos bélicos y hombres encargados de la seguridad marítima, lo que generó estupor, para decir lo menos parecido a culillo, en el frente gubernamental venezolano, estremeciendo las memorias los jerarcas, con lo dicho hace poco por el senador de Florida, Marcos Rubio, “de que el gobierno de Trump no ha descartado ni ha dicho su última palabra” en relación a lo que estaría dispuesto a hacer, para recuperar de un solo viaje a la anhelada democracia venezolana. A buen entendedor.

*** PAISAJE DE POSTAL. En la alharaca que hizo el régimen de NM por el retorno de casi 90 venezolanos traídos en vuelo directo desde Perú, son los casi 90 venezolanos enrolados con el Plan Vuelta a la Patria, obviando precisar que no se trató de connacionales de la diáspora voluntaria, que todo los días abarrota y anarquiza las fronteras con Colombia y Ecuador, sino que son los mismos activistas políticos que el gobierno había arrastrado bajo engaño hacia Lima, para hacer bulto y bulla en una acción de saboteo a la Cumbre de las Américas, que en honor a la democracia venezolana se celebró en abril pasado, en la capital peruana. Armados y desalmados.

*** CHAQUETAS DE FUERZA. Fiscales Federales ultiman detalles de la estrategia procedimental para blindar y profundizar las acciones legales del juicio incoado en Estados Unidos contra Nicolás Maduro, por presunto lavado de dinero, formando parte del expediente, por similar delito, que mantiene bajo las rejas en Nueva York a Efraín Campos Flores y Francis Francisco Flores, los dos supuestos narco-sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela. Por lo pronto se ha hecho saber que todos los Flores, salvo Cilia, la Primera Combatiente, se han mudado a vivir en República Dominicana, dejando el pelero en la apacible ciudad de Tinaquillo, la cuna. A paso de vencedores.

***FOTOCOPIA DIGITALIZADA. Hace pocos días atrás, cuando el presidente Maduro fue citado a La Habana, allá Raúl Castro en medio de las reprimendas cotidianas le soltó una prenda de alto valor político-histórico, al recordarle la estrecha amistad que tuvo Augusto Pinochet con la familia de Salvador Allende en Chile, algo así como indicándole, a manera de consejo, el camino a seguir. Lo tomas o lo dejas.

*** ARMAS Y VAGAJE. Un sujeto que se identifica como coronel Rafael Antonio Monasterios López, y quien como tal hace de miembro de la Junta Directiva y presidente de la Comisión de Admisión y Disciplina del Centro Social Ítalo-Venezolano de Valencia, institución de sólida y bien ganada consideración y aprecio en Valencia, en forma irregular y sospechosa se apoderó de un camión-cava blanco, placas 930 MBA, Marca Mitsubishi, modelo Canter, que lo puso a la orden del Ministerio Público, sin que mediara ninguna denuncia formal por delito alguno, y solo porque su dueño, José María González, vecino de El Trigal, socio de la acción de usufructo número 688, lo guardaba, con autorización, en el estacionamiento del club. La extraña situación será llevada en acción penal, que a partir de hoy ejercerá el ingeniero González, como único afectado, y que pudiera repercutir negativamente en la carrera del referido oficial del Ejército, quien se desempeña como Jefe de la Circunscripción Militar de la Zodi en Carabobo, y por igual chispear también la gestión gremial del industrial NatalinoD`Simone, presidente del CSIV. Su palabra vaya por delante.

*** PÓLVORA MOJADA. El diputado Marco Bozo, representante de la zona sur de Valencia, como invitado especial asistió a una reunión de carácter técnico en la Cámara de Industriales de Carabobo, y al responder a una inquietud fuera de agenda, aseguró que pese a las vicisitudes, no tiene planteado abandonar el país ni irse al exterior a estudiar, como se comentó en las redes sociales, sino quedarse a pie firme comprometido con la lucha de los sectores democráticos, a cualquier precio y riesgo. También se mostró seguro y optimista de la proximidad de un gobierno de transición, sin mencionar fecha en el calendario. Por cierto en el mismo escenario, más tarde y por otro conducto, se supo que Tarek El Aissami sería ahora la cabeza visible en aproximaciones con factores de oposición y con fuerzas militares, que estarían apostando y negociando una fórmula consensuada para salir de Nicolás Maduro y su gobierno de oprobio. ¡Que Dios meta su mano!

*** A PAN Y AGUA. El gobierno acosa y acusa a María Corina Machado, activista y fundadora de Vente Venezuela, quien ha logrado penetrar el sentimiento y el mayor afecto de los venezolanos. La persiguen en todos los sitios que visita. Recién estuvo en oriente y allí estaban los vestidos de negro, atentos de cada uno de sus movimientos. Luego pasó al Zulia y allí también estaban los sabuesos. Ella no se inmuta y por el contrario, los atiende y recibe como si fueran sus protectores y hasta comparte con ellos la comida y los refrescos, porque presume y sabe que como cualquier venezolano de a pie, pasan hambre pareja. Ahora no puede usar la aviación comercial, porque las líneas aéreas tienen prohibido asignarle puesto o venderle boletos, pero igual ella va por carreteras a todas partes. Igual suerte corre mi vecino Pablo Aure, quien por cierto, pronto se inscribirá en el partido Vente Venezuela para afianzar más su identidad política y beber en un mismo pocillo con MCM. Juntos y revueltos.

Francisco M. Pérez efeemeperez@yahoo.com