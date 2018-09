*** TINIEBLAS CON GAFAS. El presidente Maduro hizo trasbordo en tres aviones para ir y venir a China. La razón fue evitar posibles contactos con agentes de la Interpol, que al reconocerlo pudieran ponerle los ganchos, en cualquiera de los aeropuertos en los que tocara en su larga travesía. Se fue calladito, sin anuncio previo, y por supuesto sin aval ni permiso de la AN, como era y es su obligación constitucional, con lo cual le agregó una raya más a su prontuario, que a estas alturas tampoco le apesta. Por su puesto que ni siquiera Diosdado Cabello fue formalmente avisado del viaje, como presidente de la írrita ANC, porque igual no hacía falta. Partió en la oscuridad y vestido de negro en un avión de la FAV, y no de Cubana de Aviación, rompiendo la costumbre. Luego se cambió a una nave de Turquía y el regreso lo hizo en vuelo directo en un transporte chino, en abierta complicidad, cauteloso, eso sí, hasta del tránsito de las moscas. Miedo se escribe con M mayúscula.

*** TODO TIENE SU FINAL. La amenaza infundada, “de que me quieren matar” se le oyó mil veces a Chávez y Maduro ya la duplicó. John F. Kennedy nunca cayó en ese desplante, y cuando bajó la orden, nadie lo supo ni nadie lo pudo evitar, y era, nada más ni nada menos, que el señor presidente de los Estados Unidos de América. A otro perro con ese hueso.

*** VOLVIÓ, TAL CUAL SE FUE. Saltando sobre la CBV, Maduro salió del país apuradito, en procura de oxígeno financiero, que no consiguió en Beijing, y durante la acefalía de gobierno, los problemas internos, sociales, económicos y políticos, estuvieron tocando los extremos, pero igual, sin que se sintieran las reacciones colectivas debidas, que siguen en apariencia arrinconadas y ojalá no acongojadas, detrás de la puerta. El régimen de Xi Jinping emplazó a NM a dar la cara, para cantarle sus cuatro verdades, rechazando de cuajo a su emisaria, la vice Delcy Rodríguez, haciendo las de monigote bien vestido. Venezuela, en tales condiciones, no va a recibir ni siquiera un centavo de dólar fresco, y los chinos solamente aceptaron refinanciar a sus propias empresas que operan aquí, y así se lo hicieron saber bien claro, al visitante de habla hispana y nacionalidad indefinida, con palabras y gestos, para que no se le olviden jamás. Media vuelta y pa’trás.

*** LAS MANOS VACÍAS. Sin alcanzar los objetivos primarios, al señor Maduro no tuvo otra que devolverse, y apenas le quedó tiempo para irse, aunque con la cabeza gacha, a su publicitada cena a costillas del erario venezolano, bastante deficitario y comprometido en estos momentos. En su memoria, detalles de lo tratado: 1) Que los 5 mil millones que recién pagamos a los chinos corresponden, exclusivamente, a intereses vencidos, para evitar el default, por lo inmediato, y que, la deuda acumulada con ellos –los asiáticos- ahora monta a $70 millones de los verdes, por lo cual el grifo quedó cerrado desde el pasado 4 de junio. 2) Quedó en evidencia que, de verdad, verdad, PDVSA (quebrada) no está técnica ni operativamente en condiciones de garantizarles el suministro de un millón/barriles de crudo diarios, necesarios para aliviar los compromisos pendientes y aminorar las tensiones, y 3) Que de los 23 acuerdos revisados y firmados, solo uno tiene trascendencia vital para el futuro de los venezolanos, y es el que otorga a China la potestad de controlar a su merced, el negocio petrolero nacional y en adición también los 111.844 Km cuadrados comprendidos en el Arco Minero del Orinoco, en una decisión sin precedentes, pues jamás en la historia republicana, gobierno alguno había entregado el patrimonio básico y territorial a una potencia extranjera, así por así, en concesiones escandalosas. Loas a la revolución.

*** LA MANO ZURDA. Luego de lo convenido con China, según lo cual, en adelante, las autoridades del BCV, en nombre de la república, solamente servirán de portavoces, con traducción simultáneas, de los dictados chinos, nuestro honorable Jefe de Estado se trasladó a Estambul, donde fue visto y grabado al momento de saborearse un plato de carne fina, que ahora escasea en la Venezuela de arriba, y más todavía en la de abajo, en la que ni siquiera hay pellejos. Con la barriga full emprendió el retorno y los videos no se hicieron esperar, en una estrategia atribuible a los cubanos, que le miden las acciones y hasta los pasos al presidente Maduro, esta vez con el pretexto de cubrirlo con una cortina de humo, para que no se viera la magnitud del fracaso de la gira y, sobre todo, esconder la vergonzosa entrega de nuestros recursos naturales. C, también en mayúscula.

*** FAENA REDONDEADA. Regocijado del periplo, como también es común, Maduro hizo convocar a los periodistas, nacionales e internacionales, para tratar de convencer al país y el mundo, sobre los resultados del viaje, y fue allí, en ese escenario que el corresponsal de una agencia extranjera indagó sobre unos bomberos presos por protestar, poniendo de imagen comparativa a un burro mestizo, de abundantes mostachos negros, por lo que Maduro, al sentirse aludido, se encolerizó al punto que por poco, ordena encarcelar también al espontáneo colega. Cabe mencionar que a Mr. Trump, presidente de USA, le han dicho de tripas verdes pa’arriba, y pese a su temperamento agrio, ha manteniendo siempre respeto y tolerancia con la prensa y tampoco existe un solo ciudadano preso o imputado por hechos similares. Cuestión de talante y educación.

*** EN VIVO Y DIRECTO. El señor gobernador Rafael Lacava, el miércoles pasado, avanzada la mañana, dejó atónitos a los pocos clientes que al momento visitaban la afamada Panadería y Dulcería Pastisserie en La Urb. La Viña, cerca al hotel Coronado, y allí con su tropel de guardaespaldas entró abruptamente e increpó a Armando Amengual, ex dirigente de Proyecto Venezuela y más reciente de PJ, a quien le reclamó con acides y palabras subidas de tono, por algunos comentarios suyos sobre la administración regional. La situación tensa pudo pasar a mayores, pero, afortunadamente, por sorpresa o temor, el también ex concejal y ex prefecto de Valencia tuvo una compostura de humildad, y no reaccionó. Luego regresó la paz y la cordura. Testigos de excepción el empresario Ángelo Rosseti y el diputado Marco Bozzo. El jinete, perdió los estribos.

***AL PISAR TIERRA. Maduro tuvo un regreso sin aspavientos adelantados, pero en el comentado encuentro con la prensa, no desaprovechó las circunstancias para de nuevo tirarle piedras a Rafael Ramírez, reiterando que es el culpable de la quiebra de PDVSA y de los negocios turbios de la empresa, pero sin poder aclarar que tales acusaciones chispeaban también al Comandante Supremo, Hugo Chávez, quien durante todo su gobierno y antes de morir defendió a capa y espada la gestión de Ramírez, quien aún, en las actuales circunstancias, sigue siendo aliado clave de su familia. ¿Y, sí, efectivamente, Chávez sabía y conocía las andanzas de su ministro de Energía y presidente de PDVSA, y lo apoyaba sin reservas, se convertía en cómplice, igual que Maduro antes y después? Allí queda eso.

*** GUERRA SIN CUARTEL. Henry Ramos Allup, flamante secretario general de AD, y el empresario Nelson Mezerhane, figuras destacadas de la política, en la sorda refriega interna que mantiene la oposición –nacional y en el exilio- están enfrascados en un pugilato sin pie ni cabeza. Mezerhane fue de las primeras víctimas del chavismo, cuando el régimen en pleno apogeo le expropio el Banco Federal, por “quítame una paja”, y más tarde lo puso tras las rejas, acusándolo de tener complicidad en la muerte del fiscal Danilo Anderson. Con ese reconcomio por dentro, el banquero va ahora contra el líder adeco, nativo de Valencia, a quien endilga la condición de colaboracionista con Maduro; y en su defensa, el ex presidente de AN, con su lengua sin frenillos, refiere que NM, con dinero mal habido en Venezuela, consiguió la fuerza financiera para comprar hace poco el diario Las Américas en Miami. Así andan las cosas.

*** GRACIAS, QUE TE VAYA BIEN. Luis Florido habría renunciado, definitivamente, a Voluntad Popular, partido que lo hizo miembro principal de la AN por Lara. La decisión llegó tras haber entrado en desgracia con Leopoldo López, por unos supuestos acuerdos con Rodríguez Zapatero. Su padre, del mismo nombre, era hijo de Pascual Florido, un rico ganadero guariqueño, que también fue progenitor de Jorge Rodríguez, líder izquierdista y guerrillero urbano muerto en la Digepol, durante uno de los gobiernos de AD, pero quien a su vez procreó a los hermanos Jorge y Delcy, ambos caimacanes del actual régimen. Ahora el diputado Florido vive en el exilio, quizás porque quiere, ya que era el único parlamentario venezolano adversario del gobierno, que entraba y salía del país, sin que nadie se lo impidiera. La verdad es una sola.

*** PASANDO PENA. El presidente Maduro, casi de rodillas, le ha pedido a la ONU que aporte 500 millones de dólares de sus reservas, para financiar el regreso de venezolanos abortados por la diáspora, cuando lo más fácil para atender la emergencia en los países vecinos, sin necesidad de mendigar un solo dólar, es que el ocupante de Miraflores renuncie a tal condición, e inmediatamente los connacionales en masas retornarán en tropel, por cualquier medio. Todo está dicho.

*** MANOS A LA OBRA. Henrique Capriles Radonski, en su visita a Valencia la semana anterior, dejó tres planteamientos concretos: 1) Quiere y pide que salgan a luchar por la vigencia de la Constitución Bolivariana, para enfrentar el intento criminal de una nueva Carta Magna en la agenda de la ANC, para lo cual bastaría salir a votar en el revocatorio que tendrá que convocar el CNE. 2) Trabajar a todo vapor desde ya por la reunificación de la oposición, sin miramientos personales ni partidistas, y 3) Empezar con la recomposición de todos los partidos políticos, habida cuenta de que, en estos momentos, sin excepción, andan muy mal y de capa caída. En esa tarea el ex candidato presidencial de la MUD inició un recorrido por el país. No hay tiempo que perder.

–

Francisco M. Pérez efeemeperez@yahoo.com