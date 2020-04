La Alcaldía de Valencia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la cuarentena social, decretó nuevas medidas para la prevención del Covid-19 que tendrán vigencia hasta el 20 de abril de 2020.

El alcalde Alejandro Marvez emitió el decreto N° DA/0093/2020, donde se regulan los nuevos horarios para la venta de alimentos y medicinas, pero no se incluye restricción de la circulación de ciudadanos, bajo el entendido que no tiene competencias para hacerlo, por cuanto esto le corresponde al Gobierno nacional, en el marco del Estado de Alarma que decretó.

Marvez ha dicho que a los ciudadanos se les está exhortando a mantenerse en sus hogares a partir de las dos de la tarde. Los funcionarios policiales le piden a quien se encuentre en la calle, sin motivo justificado, que se vayan a sus casas, pero es un exhorto, pues no se ha emitido un decreto sobre el particular. La idea es que toda la ciudadanía cumpla con la cuarentena social que se ha establecido.

De acuerdo al decreto, el horario para el ejercicio de la actividad económica y comercial para establecimientos comprendidos en el ramo de venta de alimentos, supermercados y abastos, venta de agua potable y actividades que forman parte de la cadena de distribución de alimentos perecederos y no perecederos será de lunes a domingo hasta las 5:00pm. Antes era hasta las 6:00 p.m.

En el caso, de las farmacias y expendios de medicinas, el horario establecido es de lunes a domingo hasta las 05:00 p.m. Las que trabajan por turnos o 24 horas, podrán habilitar los, exhortando al uso del autoservicio.

Los mercados municipales, mercados a cielo abierto y comerciantes informales que se dediquen a la venta de alimentos y productos de primera necesidad, podrán trabajar de lunes a domingo hasta las 12:00 del mediodía: Mientras que los restaurantes, solo en servicio de comida para llevar o entrega a domicilio (delivery), prestarán servicio de lunes a domingo hasta las 6:00pm.

El documento también expresa que se mantiene la suspensión de la realización de cualquier espectáculo público, concentración y de eventos promocionales, sea en lugares o locales abiertos o cerrados en toda la jurisdicción del municipio Valencia, al igual que la ejecución de obras o construcciones que no sean de carácter municipal, o de interés público municipal.

Igualmente establece la suspensión de las actividades de aquellos establecimientos cuya actividad económica está enmarcada en la recreación y disfrute de personas, con consumo de alcohol, en horario nocturno tales como: bares, discotecas y clubes nocturnos con domicilio en el Municipio Valencia, así como la venta y distribución de bebidas alcohólicas en aquellos expendios al por mayor y menor en sus envases originales.

VALENCIA Y NAGUANAGUA

La prohibición del libre tránsito en Naguanagua a partir de las 2:00 pm, ha sido cuestionada severamente por muchos ciudadanos a través de las redes sociales. Entre otras cosas ser inconstitucional y porque consideran que debería haber una unidad de criterios sobre el particular, entre municipios tan cercanos como Valencia y Naguanagua.

Ciudadanos sostienen que no se justifica que un habitante de Naguanagua no pueda ir a Valencia a comprar sus cosas, cuando allí lo puede hacer hasta las 5:00 pm. Comentan además que Enzo Scarano pagó cárcel por casi un año, por supuestamente permitir que vecinos de San Diego trancaran el municipio. Ahora los naguanagüenses prácticamente quedan encerrados a partir de las dos de la tarde.

Lo cierto es que si los asesores de Marvez le dijeron que no podía emitir un decreto de prohibición del libre tránsito, porque no tiene competencia para hacerlo, no se sabe que le pasó a los de Gutiérrez.

Otro cuestionamiento que hacen los ciudadanos, es que Gutiérrez prácticamente está obligando a la gente a concentrarse, al restringir el horario de venta de alimentos y medicinas, solo para horas de la mañana.