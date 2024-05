PNB obstaculizó labor del reportero gráfico Juan Carlos Hernández durante accidente vial de Mañongo

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) divulgó, la tarde de este martes, que un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Carabobo impidió al reportero gráfico Juan Carlos Hernández desarrollar su trabajo en medio de un accidente vial, registrado durante la mañana en la autopista Valencia-Naguanagua, a la altura del sector Mañongo.

En conversación con El Carabobeño, Hernández relató que se dirigió temprano, desde su vivienda ubicada en una urbanización cercana, hasta el sitio del siniestro, para recopilar imágenes de lo ocurrido.

El acontecimiento generó gran estruendo en la zona y el ruido de sirenas de ambulancias y cuerpos policiales atrajo la atención de este profesional del lente, quien no dudó en acudir al sitio para registrar lo más posible.

Una vez allí y tras captar algunas imágenes, un funcionario de alto rango de la PNB, de apellido Palencia, le exigió no seguir tomando fotos. Hernández le explicó que era fotorreportero, se identificó y le mostró sus credenciales de periodista, pero aún así el oficial ordenó a sus subalternos expulsarlo a la fuerza.

«No se me permitió terminar de hacer mi trabajo», lamentó el reportero gráfico

«Debo reconocer que los policias que me abordaron no actuaron violentamente, pero sí me dijeron que aquel hombre era su jefe y que debían acatarle, por lo que me invitaron a alejarme del lugar».

Prosiguió: «Tuve que terminar de hacer mis gráficas a una distancia prudencial para evitar problemas. Pero desde luego me resultó ofensivo, porque el jefe policial siempre me habló con un tono de voz elevado y me impidió continuar lo que estaba haciendo. Siento que mis derechos como ciudadano y como trabajador de la prensa se vieron vulnerados, porque no se me permitió hacer la labor que suelo desempeñar».

Enfatizó en que muchas veces ha visto, durante operativos policiales, algunas malas prácticas, y sin embargo ha tratado de no interferir para no obstaculizar el trabajo de las autoridades.

«Uno los respeta a pesar de que cometen obvias irregularidades. Lo mínimo que se espera de vuelta es que respeten la labor de la prensa», puntualizó Hernández.

