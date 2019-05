Si consideramos que el objetivo opositor era provocar una fractura interna del sector militar y motivar con esto a la población a salir a la calle a luchar por el cambio, hasta que Maduro saliera del poder, entonces es obvio que el intento fracasó en esta etapa y podría traer como consecuencia una fase posterior de frustración y desconfianza.

Es evidente que la fractura militar no se consolidó, ni provocó, por ahora, la salida del gobierno, pero la razón se encuentra en otra parte, ya que el sector militar es corporativista y actua en cambote, independientemente de sus diferencias internas. Es la vía natural para evitar el conflicto armado entre ellos. La historia indica que los riesgos reales para Maduro estan concentrados en que se desmarque la corporación militar como un todo, pero para eso los militares deben tener confianza en que participaran en un cogobierno que preserve su poder y les permitan la autoprotección, algo para lo que no tienen ahora alguna oferta creible. La anmistia es un canto chimbo de sirenas, pues no funciona para los inamnistiables, ni para los otros grupos que no han cometido crímenes y no la necesitan.

Pero si analizamos la lucha opositora desde una perspectiva más amplia y no desde su autolimitada via de plantear batallas finales en cada evento que desarrolla, podríamos concluir que la oposición si ha logrado un avance relevante en este episodio. Luego de varios meses repitiendo la misma estrategia, que no tuvo resultados concretos y se tornó decepcionante para la gente, el nivel de soporte popular de Guaidó y la esperanza de cambio comienzaban a debilitarse. Si todo seguía igual, el futuro estaba cantado y se parecia a la situacion de diciembre pasado, pero peor. En este momento, la oposición renueva, con sus acciones, la esperanzas de cambio, aunque volverá a tener retos relevantes para rellenarlas. Mientras tanto, Leopoldo Lopez logra salir de su casa y protegerse en la Embajada de España, lo que era un objetivo en sí mismo y una búsqueda política de más de cinco años. En una primera instancia, esa es una acción motivadora para la base opositora, aunque si no se presentan resultados en términos nacionales, la percepción terminará siendo que la #operacionlibertad se refería específicamente a la libertad de Leopoldo, que no es poca cosa, pero no es suficiente.

El segundo tema que queda por entender es el impacto que todos estos eventos tendrán hacia el interior del sector militar, en esa caja negra que no es posible analizar transparentemente. Que no se hayan dividido ni mostrado explicitamente no significa que no haya una procesion por dentro y no se sabe en que momento puede manifestarse. Pensar que fracasaron porque no lo hicieron hoy, es desestimar los efectos secundarios de las luchas, que en la historia han sido muy relevantes, incluyendo las acciones contra el cuartel Moncada, la lucha contra Perez Jimenez o la intentona ¿fallida? del mismo Chávez, años antes de tomar el poder y traernos a donde estamos. No estoy diciendo que esto va a pasar. Estoy diciendo que es simplista evaluar resultados por el impacto directo, sin considerar los efectos secundarios de toda lucha y eso sólo se verá si se entiende que la lucha es larga y tendida.

