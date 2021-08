Larry Harlow falleció luego de haber estado internado en un hospital de Nueva York por 32 días a causa de una enfermedad renal. Su esposa fue la encargada de anunciar la noticia a través de redes sociales.

“A todos los salseros del mundo les informo con profundo dolor que luego de 32 días hospitalizado, mi amado Larry falleció a las 12:30 de la madrugada a causa de complicaciones como paciente renal que debilitaron su ya agotado corazón”.

Su esposa terminó el mensaje escribiendo: “Vivirás eternamente en mi corazón y en el corazón de todos los que aman tu música y tu gigantesco legado, vuela alto mi Judío Maravilloso y descansa en paz”.

El artista fue conocido también como “El Judío Maravilloso”. Su música estuvo marcada por los ritmos latinos como la salsa, el jazz afrocubano, el son cubano, entre otros. Su primer acercamiento al sonido latino lo encontró en Estados Unidos, cuando recorría el trayecto desde su casa hasta la escuela en Brooklyn, en donde pasó los primeros años, y en Manhattan, lugar en el que se radicó con su familia a los trece años.

La influencia familiar llevó a Harlow a estudiar piano clásico. En ese momento sonaban agrupaciones como las de José Curbelo, Dámaso Pérez Prado y los comienzos de Tito Puente y Machito. Se interesó entonces por el ritmo y a los pocos años lo invitaron a participar en varias orquestas de corte salsero, así que le tocó intensificar las clases de piano y también las lecciones de español. De esa manera se comprometió definitivamente con las propuestas afrolatinas.

En 1957 decidió irse a Cuba para formarse musicalmente y seguir descubriendo los ritmos que hasta ese entonces lo habían deslumbrado. “Me gradué de la escuela y me fui a Cuba, un paraíso que todavía no conocía y que estaba por descubrir. Ese fue mi primer viaje fuera de Estados Unidos y en La Habana me quedé para estudiar con todas las facilidades que había para los artistas con la revolución. Luego se presentaron algunos problemas con Fidel Castro y me tocó regresar a mi país”, contó Larry Harlow en una entrevista a El Espectador.

Su nombre se fue popularizando y decidió formar una orquesta, pero con un estilo sonoro muy diferente para la época. Las trompetas y los trombones fueron los instrumentos que adoptó. Estos mismos le confirieron el primer contrato con sello.

A lo largo de su carrera produjo alrededor de 50 álbumes propios y cerca de 106 de varios artistas. Ismael Miranda, Júnior González y Andy Harlow figuran como los cantantes más importantes de su reconocida agrupación, con la que se dedicó a formar soneros.

Fuente: El Espectador